Органы профилактики Кировского района проверят из-за страданий трех детей от родителей-маргиналов

Следователи проверяют органы профилактики Кировского района Новосибирска на предмет халатности. В бездействии их обвинила тетя трех детей, живущих на Немировича-Данченко с родителями-маргиналами.
— В социальных сетях опубликовано обращение жительницы города Новосибирска, в котором сообщается о том, что трем малолетним детям, проживающим в Кировском районе областного центра, угрожает опасность в связи с тем, что родители малолетних ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и другими запрещенными веществами, — сообщили в СУ СК РФ 17 июля.
Следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц по принятию мер к защите интересов детей.
Ранее в Новосибирске мигрант выбросил с балкона 5-го этажа свою дочь и обвинил ее в попытке самоубийства. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.