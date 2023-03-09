«Все были немного в шоке»: откровения многодетной мамы, которая очень мечтала о детях и родила тройню без ЭКО

— Я пришла к прекрасному врачу, она мне сказала, что всё хорошо будет, мы сможем сами. Мы провели гормональную терапию, и всё получилось — мой цикл наладился, — вспоминает теперь уже многодетная мама. — Была проведена некоторая работа — это стимуляция овуляции, и я смогла забеременеть.

Семья рассказывает, что день рождения малышей они отмечают каждый месяц — сейчас им по 4. За столом обязательно вспоминают, как узнали о своем тройном счастье. Сначала на УЗИ показался один плод, в следующий раз — два, а на первом скрининге выяснилось, что детей будет трое.