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«Все были немного в шоке»: откровения многодетной мамы, которая очень мечтала о детях и родила тройню без ЭКО

Агата Корельская из Архангельска рассказала, как живет ее большая семья

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Агата и Юрий ежедневную заботу о малышах делят на двоих

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История Агаты Корельской из Архангельска пример того, что современная мама и жена вполне может быть реализована в профессии. Четыре месяца назад она стала мамой тройняшек. Казалось бы, заботы о детях должны накрыть с головой, но Агате удается выстроить жизнь так, чтобы оставалось время на себя и любимое дело — она преподает йогу в собственной студии. Молодая мама и бизнесвумен рассказала нашим коллегам из 29.RU, как балансирует между семьей и работой, черпая и в том и в другом счастье и вдохновение.

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Долгий путь к материнству

30-летние Агата и Юрий Корельские давно мечтали о детях, но врачи говорили, что женщина, возможно, не сможет стать мамой без ЭКО. Около пяти лет Агата лечилась, боролась с проблемами с циклом.

— Я пришла к прекрасному врачу, она мне сказала, что всё хорошо будет, мы сможем сами. Мы провели гормональную терапию, и всё получилось — мой цикл наладился, — вспоминает теперь уже многодетная мама. — Была проведена некоторая работа — это стимуляция овуляции, и я смогла забеременеть.

Семья рассказывает, что день рождения малышей они отмечают каждый месяц — сейчас им по 4. За столом обязательно вспоминают, как узнали о своем тройном счастье. Сначала на УЗИ показался один плод, в следующий раз — два, а на первом скрининге выяснилось, что детей будет трое.

Все были немного в шоке. Я и сама была в шоке, потому что не рассматривала такого варианта в своей жизни. Потом все, конечно, радовались, особенно бабушки, дедушки. Я переживала, как будет развиваться такая беременность, потому что некоторые врачи начинают пугать, что это сложно, — делится Агата.

В перинатальном центре Архангельска Агата с детьми провела чуть больше трех недель

В перинатальном центре Архангельска Агата с детьми провела чуть больше трех недель

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Тем, как проходила беременность, Агата делилась в соцсетях: ей приходилось часто посещать женскую консультацию, много раз делать УЗИ, живот быстро рос и стал заметен на довольно ранних сроках. В остальном это были месяцы, наполненные счастливым ожиданием.

Детки родились раньше срока, но при многоплодной беременности это нормальная ситуация. Важно, чтобы после рождения они правильно развивались, набирали вес. С этим всё сложилось благополучно, и уже через три недели с небольшим Агату с малышами выписали из перинатального центра — 29.RU показывал, как это было. После выписки дополнительных наблюдений за детьми со стороны врачей не понадобилось: Агата говорит, что все приемы они проходят планово и без спешки.

Семья Корельских во время выписки домой

Семья Корельских во время выписки домой

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«Одного нам было бы мало»: эмоции молодых родителей

Журналисты 29.RU приехали в гости к молодой многодетной семье накануне 8 марта. Вот их малыши — обаятельная Луна, самостоятельный Тимур и эмоциональный Елисей. Детям недавно исполнилось по четыре месяца.

Малыши быстро растут, но только начинают узнавать друг друга

Малыши быстро растут, но только начинают узнавать друг друга

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— Сейчас мы понимаем, что одного ребенка нам было бы просто мало, — улыбается Агата.

Их дом всегда полон родных и друзей, которые готовы помочь с тройней, поэтому, говорит наша героиня, в реальности материнство для нее оказалось не таким сложным, каким представлялось.

— Когда я была беременна, многие говорили, что с детьми в туалет некогда сходить, нет времени помыться, голова всегда грязная.

— Мне хватает времени и на себя, и на детей, и на семью. Мы даже к няне еще не обращались — справляемся своими силами, — делится Агата.

Во многом молодой маме помогает супруг Юрий. Он фрилансер, занимается видео, часто работает из дома, поэтому все заботы о детях пара делит на двоих. Они сходятся во мнении, что, возможно, им просто повезло с тем, что малыши родились спокойными.

— У нас Елисей сам себя может развлекать, Тимурка и Луна — по настроению, но чем старше, тем они спокойнее становятся, — замечает Юрий.

Агата добавляет, что они и сами не привыкли к крикам и шуму дома, похоже, детям это передалось.

Будни многодетной семьи: как не утонуть в рутине

Сложнее всего, признается мама тройняшек, далось привыкание к новому графику жизни. Агата — активный человек: она любит общение, путешествия, преподает йогу в собственной студии «Расцветай». Дети научили замедляться.

Сегодня семья уже смогла выстроить распорядок дня, комфортный для всех. Пока график такой: ночью малыши едят один-два раза, просыпаются полностью они около 7 утра, снова кушают, проходят массаж от мамы и отдыхают, опять едят и выезжают на прогулку, ближе к вечеру вновь отдыхают, купаются и укладываются спать.

Малыши находятся на смешанном вскармливании, это облегчает жизнь молодой мамы

Малыши находятся на смешанном вскармливании, это облегчает жизнь молодой мамы

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Супруги объясняют, что от рутины как раз очень спасают прогулки, которые они ввели не так давно:

— Мы долгое время не выходили с колясками, потому что с тремя детьми это довольно сложный процесс. Сейчас мы его наладили и спокойно выходим. Дети после этого стали спокойнее, и мы сами можем выйти, подышать воздухом. Для нас это важное переключение. Я очень люблю это время. Чувствую, что если я два-три дня не выхожу, то напряжение нарастает, — рассказала Агата.

За четыре месяца малыши подросли. Пара вспоминает, что в самом начале пристально следили за тем, как Луна, Тимур и Елисей набирают вес — замеры делали каждый день и радовались, когда видели прибавку. Сейчас за ними уже сложно поспеть: из новой одежды и носочков могут вырасти буквально за пару недель.

Чем дальше, тем более осознанными становятся отношения Агаты и Юрия с их малышами. Но любимчиков, говорит молодая мама, у них с супругом нет:

Отношения с детьми складываются по-разному: к каждому нужен свой подход, но и всем, конечно, много внимания и любви.

— Когда мне их только принесли, я думала, что нельзя приучать их к рукам, уделять слишком много внимания — привыкнут. Сейчас я понимаю, что это ерунда: по возможности мы носим их на руках, но никто из них от этого не стал требовать слишком много внимания, как мне кажется, — поделилась Агата.

«Прихожу в студию и ни о чем не думаю»: о работе в декрете

Несколько лет назад Агата уже круто меняла свою жизнь, но в профессиональном плане: из сферы СММ она ушла в преподавание йоги. Со временем Агата даже открыла небольшой бизнес — свою студию «Расцветай» в партнерстве с еще одной девушкой. Уже с февраля героиня вернулась к рабочим процессам после родов: два раза в неделю она ведет занятия у групп по йоге и курсу «Здоровая спина». Агата говорит, что сейчас эта возможность выйти из рутины материнства ей очень помогает. Родные выбор молодой мамы поддержали.

— Я прихожу в студию, закрываю двери и ни о чем, кроме занятия и учеников, не думаю. Я знаю, что с детьми в этот момент всё в порядке, а мне необходимо это время для себя и своего дела, — делится Агата.

Занятия в студии Агата возобновила с февраля

Занятия в студии Агата возобновила с февраля

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Она рассказывает, что ее профессия — полноценный источник вдохновения. Но путь к ней, как и к материнству, сложился не сразу. По образованию Агата графический дизайнер. Сначала работала по профессии, потом занималась продвижением в соцсетях, но всё время хотелось сменить направление.

— В 2017 году я начала регулярно заниматься: ходила в студии, занималась по видео. В 2019-м уже стала преподавать. Я всё время задавала себе вопрос: «Что бы меня вдохновляло постоянно?» И я поняла, что именно это дело — для меня. Я сама люблю общаться с людьми, и они ко мне тянутся. В этом плане переход в новую профессию дался легко. Все-таки СММ и дизайн — сферы для тех, кто любит быть сам по себе. Я не такая. Теперь вокруг меня много людей, до беременности организовывала йога-туры, и это у меня получалось. Я прямо кайфую, — рассказала Агата Корельская.

Тренировки для себя наша собеседница возобновила через два месяца после родов. Это было необходимо, так как начала болеть спина.

— Я, если честно, уже забыла, что такое, когда болит спина. Но с детьми это почувствовала, потому что ты их постоянно тягаешь, кормишь, появляется сутулость. И я такая: «Вау, спина может болеть, и это не приятно нисколько, нужно срочно что-то делать». Начала заниматься: постоянно на роллере раскатывалась, упражнения делала. Сейчас, когда я веду занятия для групп, ощущаю, как восстанавливаюсь.

Агата считает, что йога и курс для здоровой спины помогают в том числе и подготовиться к трудным моментам беременности

Агата считает, что йога и курс для здоровой спины помогают в том числе и подготовиться к трудным моментам беременности

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Несмотря на то, что решиться на выход на работу с тремя малышами было трудно, Агата о выборе не жалеет. Она уверена, что маме, которая большую часть времени отдает силы и энергию детям, просто необходимы перезагрузки. Ей удается вписывать в свой график и встречи с подругами, и прогулки вдвоем с мужем, и выходы на мероприятия. Супруги Корельские говорят, что многие знакомые и даже родственники удивляются, что у них так получается:

— Люди думают, что мы никуда не ходим, что жизнь с тремя детьми — сплошное сумасшествие и стресс, но это не так. К нам пришли родственники еще в первый месяц, они говорили: «Мы думали, вы тут все лежите в ауте». А мы и пирог испекли, и на стол наготовили, и дома порядок. Всё дружно и легко.

«Хочется воспитать хороших людей»

Агата не скрывает, иногда ее посещали мысли о том, что ей тяжело наблюдать за тем, как другие развиваются, пробуют что-то новое, пока она сидит дома с детьми.

— Но я себе объяснила, что через год смогу делать всё то же самое, жить полной жизнью, а дети такими маленькими уже не будут, — рассуждает Агата.

Мы спросили у молодой мамы, что самое главное для нее в материнстве, и получили искренний ответ:

— Когда эти шесть глаз на тебя смотрят и улыбаются, ты понимаешь, что это и есть счастье. Я поняла, что мне хочется передавать им какие-то свои знания, показать мир, да и просто воспитать хороших людей, которые будут проявляться в этом мире. Это меня вдохновляет.

Пара планирует переехать в квартиру побольше: в двушке впятером со временем точно станет тесно

Пара планирует переехать в квартиру побольше: в двушке впятером со временем точно станет тесно

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Агата рассказывает, что уже думает о том, как вместе с детьми они будут путешествовать, ведь для нее самой это важная часть жизни:

— Я такая непоседа, что уже с ними бы рванула куда-нибудь. Муж останавливает, но как только он даст зеленый свет, мы точно куда-нибудь помчимся.

Пока в ближайших планах семьи — построить новое и более просторное жилье для их теперь большой семьи: супруги рассказали, что на рождение тройняшек получили сертификат на улучшение жилищных условий.

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