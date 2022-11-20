Мать с двумя детьми скитается по городам после побега от мужа-тирана. Как она сейчас живет — видеоистория

— У меня тогда мысли были только о том, что мы должны быть как можно дальше от него. Когда я оказалась в кризисном центре для людей в трудной жизненной ситуации, то попросила спрятать меня в самом дальнем филиале. Так я оказалась сначала в Ачинске, а потом в нескольких социальных приютах в Красноярске. Здесь я родила вторую дочку, Ангелину. Она от другого мужчины, но в свидетельстве о рождении тоже записана на мужа, — рассказывает Вера Белоусова.