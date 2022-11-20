Мать с двумя детьми скитается по городам после побега от мужа-тирана. Как она сейчас живет — видеоистория

Сибирячка Вера Белоусова сбежала вместе с годовалой дочкой в Красноярск от домашнего тирана. Супруг злоупотреблял алкоголем и в этом состоянии устраивал семейные разборки с побоями, унижениями и даже поножовщиной. В очередной вечер, когда супруг был под градусом, она вызвала такси, схватила дочь и в чём была убежала из дома.
Молодая мать рассказала, через что ей пришлось пройти. И показала, в каких условиях сейчас живет с двумя дочерьми. Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— У меня тогда мысли были только о том, что мы должны быть как можно дальше от него. Когда я оказалась в кризисном центре для людей в трудной жизненной ситуации, то попросила спрятать меня в самом дальнем филиале. Так я оказалась сначала в Ачинске, а потом в нескольких социальных приютах в Красноярске. Здесь я родила вторую дочку, Ангелину. Она от другого мужчины, но в свидетельстве о рождении тоже записана на мужа, — рассказывает Вера Белоусова.
Последние три года она вместе с дочерьми живет в кризисном центре «Человек человеку». Здесь обитают люди, которым некуда пойти. Несмотря на статус сироты (Вера выросла в детском доме) и право на предоставление жилья от государства, она уже много лет не может добиться положенной по закону квартиры.
Наши коллеги из NGS24.RU рассказали подробную историю Веры Белоусовой.