В этом стыдно признаться: откровения мамы, которая постоянно кричит на детей (и советы, как перестать орать)

— Вовка ненавидел брата, злился, отбирал у него игрушки, просил меня сделать так, чтобы он замолчал, шпынял его, однажды дошло до того, что во время очередной истерики придавил лицо малыша подушкой, чтобы не слышать плач. Конечно, я начала срываться, — вспоминает наша героиня.

Сначала доставалось только Вове, но со временем стало перепадать и младшему. Юля признается: сейчас, когда дети подросли (5 и 8 лет), она всё равно живет как на пороховой бочке.

— День начинается и заканчивается драками и моим криком. Не поделили, кто первый чистит зубы — скандал, потасовка. За завтраком поругались, что кому-то положили больше каши. Усадила смотреть мультфильмы, налила себе кофе — из комнаты снова ор и драка до крови из-за неподеленной игрушки. Они всё время цепляют и дразнят друг друга, и я всё утро гавкаю, как собака, и уже к обеду падаю без сил. Меня накрывает волной ненависти к детям: что не дадут посидеть, поболтать по телефону, я даже в душ не могу сходить, потому что боюсь, что они переубивают друг друга, — жалуется женщина.