В этом стыдно признаться: откровения мамы, которая постоянно кричит на детей (и советы, как перестать орать)

Давайте снимем белое пальто, повесим его на вешалку и признаемся — все мы иногда повышаем голос на детей. И это не всегда случается, когда им угрожает реальная опасность. А чаще им ничего не угрожает, кроме крепкого родительского ремня. Прежде всего перестанем себя грызть, иногда повысить голос на ребенка — это вариант нормы. Наши коллеги из Woman.ru записали откровения мамы двоих сыновей. Она честно рассказала, как начала постоянно кричать на своих детей и к чему это привело.
История Юлии
— Привет, я Юля и я ору на детей. Ставлю их в угол, запираю в спальне и да, иногда хватаюсь за ремень. Меня бесят мои дети порой так сильно, что я готова их убить. Думаю, моя история похожа на сотни других, но вдруг кому-то поможет мой опыт, — признаться в таком в наше толерантное время сможет не каждая мама.
Проблемы начались, когда в семье родился младший сын Артем. Старшему Вове тогда было три года. Малыш был полной противоположностью спокойного старшего брата, страшный сон любой мамы — постоянные крики, бессонные ночи. Юля старалась быть хорошей мамой для обоих, но всё ее время забирал беспокойный младший ребенок.
— Вовка ненавидел брата, злился, отбирал у него игрушки, просил меня сделать так, чтобы он замолчал, шпынял его, однажды дошло до того, что во время очередной истерики придавил лицо малыша подушкой, чтобы не слышать плач. Конечно, я начала срываться, — вспоминает наша героиня.
Сначала доставалось только Вове, но со временем стало перепадать и младшему. Юля признается: сейчас, когда дети подросли (5 и 8 лет), она всё равно живет как на пороховой бочке.
— День начинается и заканчивается драками и моим криком. Не поделили, кто первый чистит зубы — скандал, потасовка. За завтраком поругались, что кому-то положили больше каши. Усадила смотреть мультфильмы, налила себе кофе — из комнаты снова ор и драка до крови из-за неподеленной игрушки. Они всё время цепляют и дразнят друг друга, и я всё утро гавкаю, как собака, и уже к обеду падаю без сил. Меня накрывает волной ненависти к детям: что не дадут посидеть, поболтать по телефону, я даже в душ не могу сходить, потому что боюсь, что они переубивают друг друга, — жалуется женщина.
Утро перед школой и садом такое же: не поделили бутерброд, поругались из-за того, кто первый обулся, нажал на кнопку лифта, выбежал из подъезда. Юлия закипает: «Заткнитесь оба! Сейчас возьму ремень!». У женщины есть супруг, по ее словам, он понимающий и любящий, но много работает, чтобы семья могла достойно жить. Такая история сейчас в большинстве российских семей.
По магазинам Юлия с мальчишками теперь не ходит, всё заказывает по интернету. Дело в том, что она, как и многие родители, просто боится не справиться со своими детьми в супермаркете, потому что так уже было.
— Артем разнес витрину с машинками, когда я отказалась купить ему новую, потом повалился на пол, и началось. Боже, как мне было стыдно! На нас смотрели все покупатели, застыв, как вкопанные. Я просила перестать, пыталась успокоить, но пожар было уже не потушить. Хотелось провалиться под землю, только чтобы скрыться от всех этих глаз. В гневе я грубо схватила его за руки и поволокла, сама не зная куда. Благо рядом с магазином был туалет, я затащила ребенка в кабинку, толкнула на пол рядом с унитазом и сама разрыдалась. Очнулась от того, что в дверь барабанил Вова, перепуганный до чертиков всем увиденным, — вспоминает она с грустью.
После этого случая женщина не разговаривала с сыном несколько дней. А потом записалась к психологу.
Как не орать на детей
Сейчас многие из вас думают о Юлии неодобрительно, но вспомните себя. Разве никогда не оказывались в подобной ситуации? Как в таких случаях не начать орать, не шлепать по попе в надежде успокоить, а потом не изводить себя чувством вины? Редакция E1.RU попросила ответить на эти вопросы психолога Юлиану Максутову.
— У меня самой трое детей с маленькой разницей в 2 года. Когда родился третий ребенок, то я поняла, что все волшебные фразы, которые я знаю, просто не работают. Потому что не всегда на это есть ресурс. Если ресурса нет, то очень сложно выдумывать эти дорожки к ребенку, — объясняет эксперт.
Например, можно не ругаться из-за того, что ребенок не хочет прибирать игрушки, а перехитрить его, говорить: «Давай мы не игрушки будем прибирать, а спасать игрушки от носков, которые на них напали», не будем обедать, а «будем примерять на королеву Вилку овощи». Поэтому мамам очень важно в первую очередь заботиться о себе.
— Если мама поймала себя на мысли, что всё, крышечка полная и ее сейчас сорвет, то есть несколько способов себе помочь. Можно громко спросить себя, сколько вам лет, кем вы работаете, то есть отрезвить себя, — советует психолог. — А можно, наоборот, посочувствовать и как бы себя приобнять, и успокоиться.
Но не стоит игнорировать и надевать маску безразличия — это не спасет ни вас, ни ребенка. Лучше сказать, что вы разозлились так, что ничего не можете с собой поделать, и вам надо выйти на 5 минут из комнаты и успокоиться. Так ребенок тоже понимает, что мама устает и может сердиться.
«Дети — маленькие манипуляторы»
Эксперт отмечает, что манипулировать ребенок до школы просто неспособен — мозг еще не дозрел. Поэтому все, кто подозревает своих малышей в злом умысле, вы не правы.
— Чтобы манипулировать, надо уметь поставить себя на место другого человека и понять, как он будет себя вести. Говорить в 3 года, что ребенок манипулирует родителем, когда просит очередную машинку, неверно. Здесь работает другой принцип. Приведу такой пример. Вот ребенок требует машинку, стучит ножками, мама отказывает. Тогда он садится на асфальт, громко плачет — и мама сдается. И если эта история повторяется несколько раз, то ребенок выстраивает причинно-следственную связь. Это опять к тому, что мышление у ребенка работает, это хорошо. Но это не манипуляция. Если эту причинно-следственную цепочку разорвать, то и поведение у ребенка изменится, — говорит Юлиана.
Надо обязательно смотреть на состояние ребенка, может, он устал, не выспался. Может, просто общий тревожный фон, когда мама погружена в свои переживания. Ребенок это считывает и начинает проверять своими капризами: «Мама, а ты точно со мной?»
Как реагировать на истерику в магазине
Психолог рассказывает, что часто мы вырастаем с такими установками, как «мужчины не плачут», «хорошие девочки не плачут», «злиться нельзя», «ты же уже большая», «взрослым нельзя перечить». Всё это к тому, что свои эмоции нельзя проявлять. И мы переносим свои эмоции на ребенка: если мне нельзя, то и ребенку нельзя. Надо стать самой неудобной, понять, что все эмоции нормальны и для них есть причина. А не загонять себя в этот замкнутый круг: «А ребенок кричит на людях, значит, я плохая мама». Вообще эмоции очень заразительны. Психолог советует мамам наплевать на мнение окружающих, и они сразу заметят, что стали проще относиться к очередным капризам.
— Есть такой прием, как выход из эмоций другого человека. Вышагните из эмоций вашего ребенка, мысленно очертите круг и выйдите из него. Вспомните, что среди вас взрослый — это вы. Дальше применяйте способ «отзеркаливание»: проговаривайте вслух все эмоции ребенка. «Да, я понимаю, что ты сейчас расстроен, но я не могу купить то, что ты просишь, потому что мы пришли в магазин за другим». Это не волшебные фразы, которые успокоят ребенка, но покажут ему, что вы рядом, — советует эксперт.
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