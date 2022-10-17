Детей мобилизованных новосибирцев обеспечат льготным питанием — изучаем проект постановления
Еду будут получать ученики 5–11-х классов
В Новосибирской области детей мобилизованных планируют обеспечивать льготным питанием в школах. Проект постановления регионального правительства, который разъясняет порядок предоставления питания школьникам, размещен на сайте «Электронная демократия».
Согласно документу, льготное питание получат дети военнослужащих, которые обучаются по программам основного и среднего общего образования. Речь идет о 5–11-х классах. Стоимость питания на одного обучающегося — 73 рубля в день. Напомним, питание для детей с 1-го по 4-й классы в новосибирских школах оплачивают из бюджета.
— Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, питание предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением, — указано в проекте постановления.
Для получения льготного питания нужно подать заявление по месту обучения, после чего руководитель образовательной организации проведет сверку данных о мобилизованном родителе. Решение о предоставлении меры поддержки оформляется приказом образовательной организации.
В документе уточняется, что льготное питание ребенок получит в дни фактического посещения школы. Мера поддержки прекращается в случае отчисления обучающегося, поступления заявления от родителей об отказе от предоставления питания, а также прекращения родителем военной службы.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— На период частичной мобилизации военнослужащего и до принятия решения о предоставлении обучающемуся льготного питания, <…> родителю (законному представителю) обучающегося выплачивается денежная компенсация, — уточняется в документе.
Проект постановления разработало Министерство образования Новосибирской области. Прием заключений по документу осуществляется с 14 по 21 октября.
Стоит отметить, что ранее в мэрии Новосибирска подготовили меры поддержки детям мобилизованных граждан, в том числе путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания.