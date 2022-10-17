Детей мобилизованных новосибирцев обеспечат льготным питанием — изучаем проект постановления

— Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, питание предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением, — указано в проекте постановления.



Для получения льготного питания нужно подать заявление по месту обучения, после чего руководитель образовательной организации проведет сверку данных о мобилизованном родителе. Решение о предоставлении меры поддержки оформляется приказом образовательной организации.