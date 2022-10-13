Как в Новосибирске помогут детям мобилизованных? Показываем в одной картинке
Мэрия собирается расширять список мер поддержки
В Новосибирске дети из семей мобилизованных граждан смогут получить дополнительную психологическую и социальную поддержку. Организацией займется департамент образования мэрии.
Сейчас власти разрабатывают порядок, по которому ученики
— После принятия решения до родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций будет доведена информация о порядке предоставления вышеуказанной меры поддержки, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Сейчас в мэрии подготовили часть мер для помощи детям мобилизованных.
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Другие меры помощи семьям мобилизованных согласуют в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, а также в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. Перечень мер поддержки собираются расширить.
Ранее в мэрии также рассказали, как власти собираются поддерживать семьи мобилизованных новосибирцев.