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Спецоперация на Украине

Как в Новосибирске помогут детям мобилизованных? Показываем в одной картинке

Мэрия собирается расширять список мер поддержки

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Дети мобилизованных получат приоритет при зачислении в детские сады

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В Новосибирске дети из семей мобилизованных граждан смогут получить дополнительную психологическую и социальную поддержку. Организацией займется департамент образования мэрии.

Сейчас власти разрабатывают порядок, по которому ученики 5–11-х классов из семей мобилизованных смогут получить льготное питание.

— После принятия решения до родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций будет доведена информация о порядке предоставления вышеуказанной меры поддержки, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Сейчас в мэрии подготовили часть мер для помощи детям мобилизованных.

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Другие меры помощи семьям мобилизованных согласуют в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, а также в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. Перечень мер поддержки собираются расширить.

Ранее в мэрии также рассказали, как власти собираются поддерживать семьи мобилизованных новосибирцев.

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