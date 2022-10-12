Как мэрия поможет семьям мобилизованных новосибирцев: список мер
Родственникам помогут с покупкой необходимых вещей и окажут психологическую поддержку
В мэрии Новосибирска назвали меры поддержки, которые окажут семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Как сообщили в департаменте по социальной политике, помощь оказывают по заявлениям, для которых нужен минимальный пакет документов. В департаменте социальной политики уточнили, что перечень пока не утвержден, но предполагается, что от заявителей потребуется только паспорт и документ, подтверждающий, что родственник подлежит частичной мобилизации.
— Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и члены семей погибших военнослужащих имеют полное право на получение данной меры социальной поддержки, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В Новосибирске создадут службу психологической помощи для семей, которым нужна поддержка. Материальную помощь на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лечение, ремонт, подготовку детей к школе будут выделять в упрощенном порядке. Также для покупки вещей власти собираются привлекать благотворительные фонды. Планируется создать волонтерский штаб для помощи семьям мобилизованных.
Дети и пожилые родственники мобилизованных смогут проходить реабилитацию и оздоровление в учреждениях, которые относятся к департаменту социальной политики. Семьям помогут с получением медицинской и юридической помощи. Родственникам будут содействовать в поиске работы, повышении квалификации и трудоустройстве.
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