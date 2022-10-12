Как мэрия поможет семьям мобилизованных новосибирцев: список мер

В мэрии Новосибирска назвали меры поддержки, которые окажут семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.



Как сообщили в департаменте по социальной политике, помощь оказывают по заявлениям, для которых нужен минимальный пакет документов. В департаменте социальной политики уточнили, что перечень пока не утвержден, но предполагается, что от заявителей потребуется только паспорт и документ, подтверждающий, что родственник подлежит частичной мобилизации.

