Кому бесплатные обеды, а кому деньги от государства? 8 важных изменений для школ в новом учебном году

На днях в Роспотребнадзоре заявили, что большинство коронавирусных ограничений для школ возвращать пока нет надобности.

— Сохраняются требования, <...> основным из которых является проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала в образовательных организациях, своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри организации, — сообщили в Роспотребнадзоре.



То есть всем сотрудникам школ и ученикам по-прежнему на входе будут измерять температуру. Кроме того, сотрудникам столовых по-прежнему придется носить маски и перчатки при приготовлении и раздаче пищи. Еще одно ограничение касается массовых мероприятий — проводить их можно, но если они проходят в закрытых помещениях, то нельзя привлекать сторонние организации.

Для всех остальных ковидные ограничения в большей части регионов тоже пока остаются без изменений. Решение о введении тех или иных противоэпидемических мер принимают местные власти. Недавно Роспотребнадзор дал им рекомендации, в каком случае стоит ввести масочный режим.