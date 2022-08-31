Кому бесплатные обеды, а кому деньги от государства? 8 важных изменений для школ в новом учебном году
Всё, что нужно знать родителям школьников перед началом учебы
К началу нового учебного года у родителей наверняка накопилось много вопросов о том, как изменится жизнь школьников. Расскажем обо всём, что известно о нововведениях, которые будут действовать в школах с
1
Ковидные ограничения не вернут (пока)
На днях в Роспотребнадзоре заявили, что большинство коронавирусных ограничений для школ возвращать пока нет надобности.
— Сохраняются требования, <...> основным из которых является проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи
То есть всем сотрудникам школ и ученикам по-прежнему на входе будут измерять температуру. Кроме того, сотрудникам столовых по-прежнему придется носить маски и перчатки при приготовлении и раздаче пищи. Еще одно ограничение касается массовых мероприятий — проводить их можно, но если они проходят в закрытых помещениях, то нельзя привлекать сторонние организации.
Для всех остальных ковидные ограничения в большей части регионов тоже пока остаются без изменений. Решение о введении тех или иных противоэпидемических мер принимают местные власти. Недавно Роспотребнадзор дал им рекомендации, в каком случае стоит ввести масочный режим.
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Кого бесплатно накормят
Последние два года бесплатное горячее питание в школах получают ученики с
Однако с этого года бесплатное питание будут получать еще и дети-инвалиды — ученики обычных школ и колледжей. Если они обучаются и не проживают на территории учебного заведения, им положено двухразовое питание. Закон вступает в силу с
Что касается бесплатного питания для школьников
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Новая учебная неделя — с флагом и гимном
В апреле министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с
Позднее правительство России выделило более 970 миллионов рублей на флаги, гербы и флагштоки для школ страны. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены
В июне министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. В стандарте указано, что во время церемонии поднятия флага школьники должны исполнить гимн России (полную или краткую версию) по стойке смирно. Кроме того, для проведения церемонии формируется специальная знаменная группа школьников, количество человек в которой зависит от того, куда будут поднимать флаг (флагшток или древко).
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Уроки истории для первоклассников
В апреле глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории с первого класса. Он уточнил свои слова, объяснив, что это будут не уроки истории (ее в школах преподают с пятого класса), а «историческое просвещение».
— У нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории <...>. История изучается, она будет изучаться с
Позднее стало известно, что патриотические уроки введут в российских школах с
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Языки программирования для старшеклассников
Школьники 8–11-х классов, которые интересуются информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные курсы по современным языкам программирования. Учащиеся будут заниматься по программе из четырех модулей по 36 академических часов, продолжительность курсов —
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Кто будет сдавать ВПР этой осенью
В прошлом году Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах на 2022 год. ВПР должны были пройти весной, но в конце марта Рособрнадзор перенес работы на осень, ориентировочными сроками были
В этом году впервые сдавать ВПР будут семиклассники — по двум обязательным предметам и двум выбранным случайно, так же, как и учащиеся
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Как в российских школах будут учиться дети-беженцы
Неделю назад омбудсмен РФ Татьяна Москалькова написала в своем телеграм-канале, что все школьники и студенты, прибывшие из ДНР, ЛНР и с Украины, будут получать образование бесплатно.
— Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов будут получать на бесплатной основе образование, — сообщила Татьяна Москалькова.
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Пособия будут (но не для всех)
Два пандемийных года подряд родители получали «первосентябрьский капитал» — по 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. Но в этом августе на помощь государства рассчитывать не приходится, хотя цены выросли. При этом неделю назад президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей от 6 до 18 лет, которые живут на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины.
Возможность получить деньги от государства всё еще остается. Весной этого года в России появилось новое пособие: его платят семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Правда, назначают его только семьям в трудной жизненной ситуации — если доход меньше прожиточного минимума на человека. От уровня дохода семьи зависит не только факт назначения пособия, но и его размер. Подробнее об этом ежемесячном пособии мы рассказывали в отдельном материале.
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Что еще полезного почитать родителям школьников
- Рассказываем, как можно избежать школьных поборов — юрист объяснил, на что не могут требовать деньги с семей;
- разбираемся со стилистом и парикмахером, как одеть ребенка на
1 Сентября;
- проверьте, не забыли ли вы купить что-то ребенку к школе (а если забыли, то стоит поторопиться).
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