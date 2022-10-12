«Я тебя очень люблю»: пара поженилась на полигоне из-за мобилизации — посмотрите, как это было
Карине и Диме по 22 года. Они и так планировали обручиться, но чуть позже
Карина и Дмитрий Антоновы поженились на военном полигоне в Тюмени. Узаконить свои отношения в столь нетипичном месте паре пришлось из-за частичной мобилизации — молодому человеку вручили повестку.
Незадолго до этого Дмитрий и Карина уже начинали планировать свадьбу. Договорились расписаться сразу после того, как девушка окончит учебу в университете. Но планы пришлось скорректировать.
Когда Дмитрий уже был мобилизован, командир роты объявил всем призванным мужчинам о возможности жениться на территории учебного центра. Отозвались 39 человек. Среди них оказался и Дмитрий. Как всё прошло — смотрите в короткой видеоистории, которая опубликована чуть выше.
Подобные церемонии сейчас проходят в разных регионах страны. Например, Ирина и Александр из Кузбасса обручились за три дня до мобилизации — почитайте монолог новоиспеченной жены. Расписаться после объявления мобилизации решили и уже разведенные пары, которые сохранили отношения и продолжили жить вместе.
— Мобилизация является основанием для сокращения сроков рассмотрения заявлений. Нужно предоставить повестку или иной документ из военкомата, роспись происходит в день обращения, — пояснили Е1.RU в одном загсов.