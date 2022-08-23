От военкома до Красного Креста. Как мать три месяца искала тело погибшего на Украине сына-снайпера

Иван со школы хотел быть военным. И когда спустя несколько месяцев службы ему предложили контракт, согласился. Это было еще в 2018-м .

— Сын служил во Владивостоке, в Морфлоте. Он всегда хотел быть морпехом и сразу подписал контракт — месяца через 3–4 , к 19 годам. Когда в армию пошел, я ему сказала: «Понравится, там останешься. Не понравится — вернешься». И всё. А он мне сюрприз сделал. Подписал и потом уже сказал: «Мама, всё. Я контракт подписал». Был очень доволен, что там остался.

По воспоминаниям Нины, сын собирался на Украину, несмотря на массовые увольнения в его части.