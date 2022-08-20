«Я на коленях кричала вслед своей дочери»: как отец-юрист отобрал ребенка у многодетной матери

— Рита очень привязана к Варе. Даже сейчас я слышу от нее: «А Варя любит это. А вот это ее любимый цвет, давай мы ей купим вот такую игрушку». Или: «Мамуля, ты мне купила розовый браслетик, Варя тоже любит этот цвет. Давай мы ей тоже купим». Она рисует картинки, складывает их в конвертик. У нас дома есть уголок, где лежит всё для Вари. То есть она очень трепетно относится к сестре, говорит и помнит о ней, — рассказала Екатерина.

Всю дорогу в голове Екатерины крутились тревожные мысли. Дочь долго не видела мать. А вдруг не узнает?



— Мы зашли в детский садик, и там я увидела свою дочь. Вы знаете, передать эти эмоции, когда ты не видишь ее столько времени и вот перед тобой твое дитя, которое тебя не знает уже. Это не описать. В тот момент она бегала, ей было всё интересно, ее было тяжело сконцентрировать на чем-то. И мне это удалось, — вспоминает Екатерина. — Мы ее пытались отвлечь, показывали игрушки, чтобы сконцентрировать ее внимание, показывали фотографии нашей квартиры, сестренок. И мы с ней установили контакт. У нас есть видеозапись этого события. Ее видели и в суде, и вообще это очень душераздирающее зрелище, честно говоря, вот она откликнулась на меня, она нас услышала, она почувствовала доброту, которую мы к ней испытываем, любовь, — вспоминает Екатерина с улыбкой.