«Был выбор — уйти за ней или вытащить себя»: путь мамы, которая пережила смерть 11-летней дочери

«Хотелось лечь рядом и не отпускать»: про тот день



Всё произошло в обычный понедельник. Надежда пришла домой с работы, но дочку не застала, хотя та обычно возвращалась раньше. Материнское сердце сразу почуяло неладное: она вспоминает, как вдруг стало тревожно. А вскоре раздался звонок.



— Я даже не помню, кто звонил. Там нашли телефон Дианы, но не сразу — он отлетел от сильного удара. У меня просто пелена перед глазами появилась — такой страх был. При этом мне не сказали, что это точно она: говорили, ребенок попал в тяжелую аварию, описали вещи, — рассказывает Надежда. — Я сначала подумала, что, наверное, не она: речь шла про красную куртку, а она должна была в другой идти. Но смотрю — все-таки ушла в красной.

