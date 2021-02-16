«Били и мстили за Навального»: в Берлине у семьи из Новосибирска забрали троих детей (в деле не всё так просто)

Сможет ли семья вернуть детей?

Заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права НГУЭУ Мария Громоздина говорит, что в истории семьи Зайберт очень много пробелов и нестыковок.



— Можно прокомментировать это только общими словами. Многое непонятно. Наверное, у немецких властей, социальных служб и правоохранительных органов были основания для подобных действий. Российское законодательство точно так же содержит такие нормы, как отобрание детей, в том числе если детям угрожает опасность. Сопротивление, которое оказывали родители, в данном случае рассматривается как сопротивление властям и может повлечь за собой дополнительную ответственность, — объясняет Мария Громоздина. — То, что немецкие власти пытаются защитить детей, это точно, но как это воспринимают российские родители с совершенно другим менталитетом — совсем другой разговор.

В Германии, по ее словам, очень много центров, которые оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и семье Зайберт стоило обратиться за помощью ранее и не доводить ситуацию до крайности:

— Это не какая-то внезапно возникшая ситуация. Видимо, эта семья уже находилась на контроле, судя по истории. Им оказывалась помощь (психологи приходили на дом. — Прим. ред.), устанавливался срок для изменений в семье. Наверняка были вынесены предупреждения. Они, скорее всего, проигнорировали эту ситуацию по принципу «что они с нами могут сделать». Как только власти поняли, что психологов не пускают, а соседи говорят, что семья употребляет алкоголь (подобные сообщения соседей о жизни других соседей — частая ситуация для Германии) — это привело к таким действиям.

Президент России, по словам Марии Громоздиной, не сможет повлиять на ситуацию:

— Самое простое — написать президенту. И что? Президент Российской Федерации в этом случае не сможет помочь. Если в Германии совершено преступление, то он не может освободить от ответственности. Есть определенные процедуры с участием представителей России, но опять же это не вернет их в Россию. Гражданство детей вообще никакого значения не имеет. То, что они граждане России и их срочно нужно вернуть в страну, — это так не работает.

Немецкое законодательство, говорит специалист, достаточно сурово в вопросах детей:



— Конечно, родителям нужно бороться за детей. Но по-другому. Этот вопрос можно решить только в правовом поле. Российская Федерация защищает своих граждан на территории иностранного государства, но если они там проживают постоянно, то граждане должны соблюдать местное законодательство. Судья не может написать: «Забрать и никогда не возвращать». Перед семьей были поставлены условия. Семья должна резко поменять образ жизни и обжаловать все решения суда и доказать, что они хорошие родители и всё поняли.

«Началась травля семьи»

Представитель семьи Гарри Мурей не стал отвечать по существу на вопросы НГС. Вместо этого он почему-то обвинил журналиста в поддержке Навального, неумении вести диалог и желании «состряпать липу». Он сказал, что в отношении семьи Зайберт началась массовая травля, а дело взяла на контроль администрация канцлера.



— Вы не знаете ситуацию в Германии. А про то, что полиция кричала «за Навального», — это ваши выдумки, — заявил Гарри Мурей. — Меня не интересует, что там (в письме самой Юлии Зайберт. — Прим. ред.) написано.

На вопрос, почему про это тогда написано в письме Юлии Зайберт и об этом рассказывает сама семья, он повторил, что это выдумки редакции. Предоставлять документы, подтверждающие слова женщины, он также отказался, мотивируя это тем, что корреспондент не владеет немецким языком.

В середине декабря житель Новосибирска отсудил троих детей у жены после ее нервного срыва. Историю семьи Дубовских вы можете почитать здесь.