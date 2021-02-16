«Били и мстили за Навального»: в Берлине у семьи из Новосибирска забрали троих детей (в деле не всё так просто)

В Берлине у семьи из Новосибирска изъяли троих детей
В Германии разгорелся скандал вокруг российской семьи — Юлии и Евгения Зайберт. У них забрали троих детей 2, 4 и 6 лет. И сделано это было, по словам родителей, в грубой форме и без весомых причин. Теперь семья ищет защиты у послов и президента России. Корреспондент НГС Александра Бруня изучила предысторию конфликта и узнала, что теперь грозит отцу детей, который подрался с полицией во время изъятия детей.
Изначально в редакцию обратились родственники семьи Зайберт. Но позже Юлия Зайберт в категоричной форме отказалась лично общаться с корреспондентом НГС, написав, что журналист должен быть «осторожен в выборе союзников». Она сообщила, что общение возможно только в письменном виде, но на присланные вопросы так и не ответила. В итоге Юлия Зайберт попросила общаться через ее представителя — президента Европейского центра информации и прав человека Гарри Мурей. Именно ему, а также президенту России Владимиру Путину многодетная мать написала письмо с просьбой о помощи. Копия письма есть в распоряжении редакции. Далее информация представлена из этого обращения.
О своей ситуации семья также рассказала в видео, опубликованном на канале «Иван-Чай».
Что известно про семью Зайберт и как они оказались в Берлине
В письме Юлия Зайберт рассказала, что живет с семьей в Германии с 2014 года. До этого она жила сначала в Новосибирске, потом в Нижнем Новгороде, а затем перебралась к родственникам в Берлин. Юлия получила образование учителя германской и славянской мифологии, а также немецкое гражданство (но от российского не отказалась). Евгений Зайберт жил в Германии по визе как супруг гражданки ФРГ. У него высшее юридическое и среднеспециальное (сварщик) образование.
До 2019 года Юлия Зайберт находилась в декретном отпуске. В Германии у нее родились двое детей (всего у семьи трое детей). В этом же году Юлия прошла курсы медсестер и вышла работать в клинику.
В это время у Евгения Зайберта начались проблемы. В России у него остался ребенок от первого брака, и мужчина накопил долг по алиментам. Посольство России отказалось продлевать ему визу, и Евгений остался без документов и без возможности работать — стал присматривать за детьми.
Что случилось (версия семьи)
Осенью к семье Зайберт стали наведываться сотрудники опеки.
— К нам стала часто приходить опека и по надуманным предлогам, на основании якобы анонимных доносов соседей искать повод придраться к нам и изъять детей. Организация получила все сведения о нас, нашей семейной ситуации, нашем финансовом положении и была настолько «озабочена благополучием» наших детей, объявленных ими умственно отсталыми, что навязала нам семейную амбулаторную помощь без всяких на то оснований, — пишет Юлия Зайберт. — При этом отца детей они предварительно выкинули на улицу на выдуманном ими основании семейного насилия, его якобы алкогольной зависимости и под угрозами в мой адрес, что они детей изымут на месте, если я пойду против них.
К семье стали приходить психологи. Юлия попыталась обжаловать решение опеки об их консультациях, но, по ее словам, получила обратный эффект.
В это время Юлия Зайберт с мужем решили срочно вернуться в Россию, обратились в посольство и начали готовить документы. Немецкая сторона при этом также не сидела сложа руки. Управление по делам молодежи получило судебное решение, которое позволило им войти в жилье семьи.
«Штурмом взяли квартиру»
— Их изъяли без ордера, без решения суда, штурмом взяли квартиру, развели нас с мужем по разным комнатам и вытащили полуголых детей на улицу. Обыскивали дом, били мужа, надели мне наручники и применяли физическое насилие к нам с криками: «Ах вы в Россию к Путину собрались? Вот вам за Навального! Никогда больше не увидите детей!», — утверждает в письме Юлия Зайберт.
Момент изъятия детей попал на видео, но слов про Навального в записи не слышно.
Что говорят в полиции Берлина
Независимый немецкий русскоязычный телеканал OstWest приводит официальный ответ берлинской полиции по ситуации в семье Зайберт.
В нём говорится, что изъятие детей происходило
— Берлинская полиция оказала помощь территориальному управлению по делам молодежи. Управление по делам молодежи располагало судебным постановлением о входе в квартиру в связи с подозрениями, что благосостояние детей находится под угрозой. В ходе операции 39-летняя мать и 42-летний отец оказали существенное сопротивление полиции и сотрудникам Управления по делам молодежи: они кричали, наносили удары руками и ногами и плевались, в конечном итоге сотрудники полиции применили к ним легкую физическую силу, — цитирует издание берлинскую полицию.
В полиции подтвердили, что на родителей надели наручники:
— По фактам оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и лицам того же ранга были начаты расследования. Родители отказались от осмотра незначительных травм сотрудниками скорой помощи, которая была вызвана в ходе разбирательства. Впоследствии 42-летний отец написал заявление в прокуратуру по факту нападения с нанесением побоев во время исполнения службы (полицейскими), в отношении чего в настоящее время возбуждено расследование по факту заведомо ложного доноса. В связи с возникшей ситуацией трое детей в возрасте 2, 4 и 6 лет попали под опеку Управления по делам молодежи. Берлинская полиция решительно отвергает другие выдвинутые обвинения, в особенности те, которые касаются утверждаемой мотивации действий сотрудников полиции.
Что грозит мужчине за драку с полицией
Берлинский адвокат Йоханесс Энгельманн рассказал НГС, что послы вряд ли смогут повлиять на эту ситуацию.
— В решении данной проблемы родителям могут помочь только адвокаты. Кроме того, родителей могут лишить родительских прав и отдать детей в другую семью. Данные вопросы затрагивают в первую очередь интересы детей, в которых также участвуют органы опеки, социальные педагоги, суд и так далее, — говорит адвокат.
Если будет доказано, что Евгений Зайберт виновен в нападении на полицейских и ложном доносе, то ему грозит суровое наказание. Он может оказаться в тюрьме.
Если будет возбуждено уголовное дело по факту сопротивление полиции, оно предусматривает лишение свободы до трех лет или осуждение в виде денежного штрафа. За ложный донос — лишение свободы до 6 месяцев или осуждение в виде денежного штрафа. В некоторых случаях наказание может быть до пяти лет лишения свободы или осуждение в виде денежного штрафа. Если же отец детей дрался, он мог нанести телесные повреждения, а это уже другие статьи, и наказание будет в зависимости от тяжести этих повреждений.
Сможет ли семья вернуть детей?
Заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права НГУЭУ Мария Громоздина говорит, что в истории семьи Зайберт очень много пробелов и нестыковок.
— Можно прокомментировать это только общими словами. Многое непонятно. Наверное, у немецких властей, социальных служб и правоохранительных органов были основания для подобных действий. Российское законодательство точно так же содержит такие нормы, как отобрание детей, в том числе если детям угрожает опасность. Сопротивление, которое оказывали родители, в данном случае рассматривается как сопротивление властям и может повлечь за собой дополнительную ответственность, — объясняет Мария Громоздина. — То, что немецкие власти пытаются защитить детей, это точно, но как это воспринимают российские родители с совершенно другим менталитетом — совсем другой разговор.
В Германии, по ее словам, очень много центров, которые оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и семье Зайберт стоило обратиться за помощью ранее и не доводить ситуацию до крайности:
— Это не какая-то внезапно возникшая ситуация. Видимо, эта семья уже находилась на контроле, судя по истории. Им оказывалась помощь (психологи приходили на дом. — Прим. ред.), устанавливался срок для изменений в семье. Наверняка были вынесены предупреждения. Они, скорее всего, проигнорировали эту ситуацию по принципу «что они с нами могут сделать». Как только власти поняли, что психологов не пускают, а соседи говорят, что семья употребляет алкоголь (подобные сообщения соседей о жизни других соседей — частая ситуация для Германии) — это привело к таким действиям.
Президент России, по словам Марии Громоздиной, не сможет повлиять на ситуацию:
— Самое простое — написать президенту. И что? Президент Российской Федерации в этом случае не сможет помочь. Если в Германии совершено преступление, то он не может освободить от ответственности. Есть определенные процедуры с участием представителей России, но опять же это не вернет их в Россию. Гражданство детей вообще никакого значения не имеет. То, что они граждане России и их срочно нужно вернуть в страну, — это так не работает.
Немецкое законодательство, говорит специалист, достаточно сурово в вопросах детей:
— Конечно, родителям нужно бороться за детей. Но по-другому. Этот вопрос можно решить только в правовом поле. Российская Федерация защищает своих граждан на территории иностранного государства, но если они там проживают постоянно, то граждане должны соблюдать местное законодательство. Судья не может написать: «Забрать и никогда не возвращать». Перед семьей были поставлены условия. Семья должна резко поменять образ жизни и обжаловать все решения суда и доказать, что они хорошие родители и всё поняли.
«Началась травля семьи»
Представитель семьи Гарри Мурей не стал отвечать по существу на вопросы НГС. Вместо этого он почему-то обвинил журналиста в поддержке Навального, неумении вести диалог и желании «состряпать липу». Он сказал, что в отношении семьи Зайберт началась массовая травля, а дело взяла на контроль администрация канцлера.
— Вы не знаете ситуацию в Германии. А про то, что полиция кричала «за Навального», — это ваши выдумки, — заявил Гарри Мурей. — Меня не интересует, что там (в письме самой Юлии Зайберт. — Прим. ред.) написано.
На вопрос, почему про это тогда написано в письме Юлии Зайберт и об этом рассказывает сама семья, он повторил, что это выдумки редакции. Предоставлять документы, подтверждающие слова женщины, он также отказался, мотивируя это тем, что корреспондент не владеет немецким языком.
В середине декабря житель Новосибирска отсудил троих детей у жены после ее нервного срыва. Историю семьи Дубовских вы можете почитать здесь.