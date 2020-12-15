«Силы неравны»: житель Новосибирска отсудил троих детей у жены после её нервного срыва

В Новосибирске бывший муж отсудил троих детей у жены
Весной НГС публиковал историю многодетной сибирячки, которая после нервного срыва попала в больницу, а бывший муж решил забрать у нее троих детей. Уже много месяцев Марина Дубовская ведет аккаунт в Instagram, в котором рассказывает подробности своей личной проблемы. Ее посты репостят сотни людей со словами поддержки. Свою версию семейной драмы она пересказывает подписчикам в сторис и прямых эфирах. История Марины началась в 2016 году и закончилась только в декабре этого года — рассказываем итоги.
«Меня шантажировали диагнозом»
Проблемы в семье Дубовской начались в 2016 году, когда из-за нервного срыва муж отвел ее сначала к психиатру, а оттуда увез в психиатрическую больницу.
— Со мной случился нервный срыв на фоне гормональной перестройки после родов и высокой эмоциональной и физической нагрузки. На руках грудной ребенок, в соседней комнате подросток, требующий внимания, сын с ослабленным иммунитетом, нет помощи от мужа — он занят наукой, и я случайно узнаю, что у него была любовная связь на стороне, — рассказывает свою версию Марина.
Спустя неделю нахождения в психиатрической больнице Марину со снимком флюорографии и подозрением на туберкулез отправили в клиническую психиатрическую больницу
У супругов трое детей, которые во время лечения матери оставались с отцом. Через некоторое время Иван Дубовский сообщил Марине, что они разводятся. Старшие дети живут с отцом по мировому соглашению, а вопрос с младшей дочерью оставался спорным.
По словам Марины, мировое соглашение, по которому старшие дети остаются жить с отцом, а младшая дочь — с матерью, она подписала вынужденно — ее шантажировали диагнозом (F25.2 шизоаффективное расстройство, смешанный тип, в стадии ремиссии. — Прим. ред.), который ей поставили в психиатрической клинике. В этом соглашении супруги прописали порядок общения с детьми, время, продолжительность и место встреч. По словам Марины, сейчас у ее бывшего мужа новая семья.
В 2019 году младшая дочь также переехала к отцу — теперь все трое детей живут с ним, Марина и ее родители подали иск в суд о порядке общения с детьми, ее бывший супруг подал встречный иск на определение места жительства детей с ним.
— Меня в судебном порядке хотят лишить возможности воспитывать наших детей. Судом была назначена комплексная психолого-педагогическая экспертиза. После получения ее результатов бывший муж ограничил мое общение с детьми до одного телефонного разговора в воскресенье в 18:00, — утверждает женщина.
По телефону Марина разговаривает только с сыном, старшая дочь перестала с ней общаться, заблокировала в соцсетях и внесла номер телефона в черный список.
— Адвокат не дает мне никаких прогнозов. Но уже сам факт, что малышку забрали у меня в октябре 2019 года, играет не в мою пользу, — считает она. — Детям нужна мама, ее любовь и забота. Я не сделала ничего предосудительного и аморального. Я не употребляла наркотики и алкоголь, я не вела аморальный образ жизни. Я просто была женой и мамой. И в момент, когда во мне что-то надломилось, закончилась энергия, меня «выбросили» из дома и из жизни моих детей.
Что думает вторая сторона конфликта
Еще весной супруг Марины отказался комментировать ситуацию и представить свою версию событий.
— Дело в данный момент рассматривает суд. По поводу деталей дела вы можете связаться с моим официальным представителем, — ответил он.
Официальный представитель также отказался от комментариев.
— Комментировать то, что происходит, не имею права — ни морального, ни по закону. Данная категория споров относится к особой судебной категории, и здесь персональные данные касаются несовершеннолетних детей, а о некоторых нюансах нельзя говорить в СМИ, — объяснил он в телефонном разговоре.
Решение суда
Три дня назад Марина на своей странице в Instagram поделилась новостью с подписчиками — суд принял решение не в ее пользу.
— Суд прошел, судья вынесла решение. Все дети остаются с отцом. Мне и родителям установили порядок общения. Решение будет изготовлено в течении 5 дней и выслано мне на почту. Это был очень долгий и сложный путь для меня, моих родителей и близких. Силы были неравны. Мы имеем то, что имеем. Что будет дальше — покажет время. Несмотря ни на что, жизнь продолжаешься! И ничто не изменит того, что я лучшая мама своим чудесным детям, — пишет Марина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
Корреспондент НГС попыталась связаться с Мариной и выяснить подробности ситуации, но женщина отказалась давать комментарии. В свою очередь официальный представитель Ивана Дубовского, бывшего мужа Марины, также отказался комментировать происходящее.
— Информация, касающаяся данного дела, конфиденциальна и охраняется законом. Я не имею права сообщать сведения ни одной из сторон, — прокомментировал ситуацию адвокат Ивана Дубовского.
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