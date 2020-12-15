«Силы неравны»: житель Новосибирска отсудил троих детей у жены после её нервного срыва

«Меня шантажировали диагнозом»

Проблемы в семье Дубовской начались в 2016 году, когда из-за нервного срыва муж отвел ее сначала к психиатру, а оттуда увез в психиатрическую больницу.

— Со мной случился нервный срыв на фоне гормональной перестройки после родов и высокой эмоциональной и физической нагрузки. На руках грудной ребенок, в соседней комнате подросток, требующий внимания, сын с ослабленным иммунитетом, нет помощи от мужа — он занят наукой, и я случайно узнаю, что у него была любовная связь на стороне, — рассказывает свою версию Марина.

Спустя неделю нахождения в психиатрической больнице Марину со снимком флюорографии и подозрением на туберкулез отправили в клиническую психиатрическую больницу № 3 , где она была почти два месяца. Диагноз «туберкулез» не подтвердился.



У супругов трое детей, которые во время лечения матери оставались с отцом. Через некоторое время Иван Дубовский сообщил Марине, что они разводятся. Старшие дети живут с отцом по мировому соглашению, а вопрос с младшей дочерью оставался спорным.