Куда поехать на Новый год — 2025: 12 разных направлений под любой бюджет и запрос

Новогодние праздники в России считаются общим дополнительным отпуском. В этом году большинство россиян будет отдыхать с 29 декабря по 8 января. Многие предпочитают провести эти 11 дней в путешествиях, чтобы провести время с пользой и получить новые впечатления. Расскажем, куда можно поехать на Новый год и сколько это будет стоить.
Отдохнуть на море
Если хочется купаться и не мерзнуть, лучше рассмотреть страны Азии, порекомендовала Городским порталам старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Мария Клевицкая.
— Россиянам можно отправиться на пляжный отдых с прямым или стыковочным перелетом в Китай (о. Хайнань), Индию (Гоа), Таиланд (Паттайя и Пхукет), Вьетнам (Нячанг, Фантьет, Фукуок), Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), — сказала Мария Клевицкая.
Однако из-за популярности этих направлений рост цен на туры туда составил 10–35% в зависимости от отеля. Планируя посетить Азию, нужно ориентироваться на минимальный бюджет тура от 230 тысяч рублей на двоих.
Рассмотрим подробнее каждую страну в отдельности.
Таиланд
По данным «Слетать.ру», на текущий момент в топ-5 популярных курортов страны входят: остров Пхукет (40,6% — доля от общего объема продаж), Паттайя (36%), провинция Пханг Нга (7,8%) а также острова Самуи (3%) и Чанг (2%).
Туриста, который решил отметить здесь Новый год, ждут бесконечные пляжи, насыщенная культура и возможность организовать экскурсии на близлежащие острова, рассказал Travel-эксперт Альберт Бодокия. Цена тура начинается от 180 000 рублей за человека за неделю.
Вьетнам
В соседней стране можно отдохнуть не менее красочно и насыщенно. Курорт Нячанг предлагает теплый климат и песчаные пляжи даже в зимние месяцы. Прямые рейсы делают это направление привлекательным для тех, кто хочет провести Новый год у моря. Отели и инфраструктура города приспособлены для туристов с любыми запросами. Стоимость тура стартует от 150 000 рублей за человека на 7 дней.
Китай
Погрузиться в азиатскую культуру можно и в Китае. В период новогодних праздников на острове Хайнань комфортная погода. Туристов встретят пляжи с белоснежным песком, множество парков и вкусная еда (хотя порой и экзотичная). За 10 дней отдыха придется заплатить от 183 тысяч рублей на двоих.
Египет
Одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха остается Египет благодаря прямым рейсам в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из многих городов России. Здесь круглый год можно наслаждаться теплым морем и отличным сервисом на пляжных курортах Красного моря. Цены стартуют от 100 000 рублей за человека на 7 дней.
Индонезия
Говоря об Индонезии, мы в первую очередь имеем в виду остров Бали, который остается популярным среди туристов благодаря своим живописным пляжам и разнообразию культурных и природных достопримечательностей. В 2024 году возобновились прямые рейсы из Москвы в Денпасар, что делает это направление еще более доступным для россиян. Стоимость тура начинается от 190 000 рублей за человека на неделю.
Круиз
Можно встретить Новый год совсем по-особому. Например, отправиться в круиз по Персидскому заливу на огромном лайнере и под бой курантов оказаться посреди моря, предложила владелец туристического агентства Elpida.travel Надежда Микшевич. Каждый день вы будете просыпаться в новом месте и за 8 дней посетите ОАЭ, Катар, Бахрейн. За путешествие на двоих придется заплатить от 285 тысяч рублей. В стоимость будут входить проживание, питание по системе «всё включено». Но перелет придется оплачивать отдельно.
Турция
Самая популярная летняя страна остается интересным вариантом и зимой. Здесь будет уже прохладнее, но красивым морем и прогулками за более низкую стоимость еще можно насладиться. Множество отелей предлагают праздничные мероприятия. Цены начинаются от 80 000 рублей на человека. Сюда входит перелет плюс семь ночей в отеле «всё включено», сообщила директор туристического агентства LIYA_TOURS Лия Новоселова.
Краснодарский край
Еще холоднее, но всё так же у моря будут курорты Краснодарского края. Это еще один вариант новогоднего отдыха. Тур в Адлер стоит порядка 160 тысяч, в Красную Поляну — 180 000, в Сочи — 130 000. При этом можно сочетать прогулки по городу с горнолыжным отдыхом, заявила собственник сети туристических агентств UMATRAVEL Евгения Исмагилова.
А если не море
По России можно путешествовать не только в привычный всем Адлер. Есть вариант познать и другие уголки своей родины. Уровень спроса на туры по России, по данным «Слетать.ру», с заездами в период новогодних праздников на текущий момент на 64% больше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее.
Великий Устюг
Одним из самых новогодних вариантов, куда поехать встречать Новый год — 2025, будет родина Деда Мороза. Здесь гарантирована настоящая зима и сказочная атмосфера, катание на ледяных горках, собачьих упряжках и, конечно, встреча с главным новогодним персонажем. Стоимость тура на 3 дня на новогодние праздники — от 60 тысяч рублей на двоих. Сюда входит проживание, экскурсии и питание, подсчитала владелец туристического агентства Elpida.travel Надежда Микшевич.
Города Золотого кольца
Насладиться праздничными гуляниями в традиционном русском стиле можно также в Суздале, Владимире, Ярославле, Костроме. Туры на 3 дня на двоих начинаются от 40 тысяч рублей с проездом из Москвы, проживанием, экскурсионной программой.
Практически любой город России сможет вас удивить красивой ярмаркой, ёлкой и атмосферой праздника. Поэтому путешествие можно подобрать на любой кошелек.
Грузия
Есть варианты отметить Новый год не на море и за границей. Они тоже предлагают интересные программы на праздники.
Грузия подойдет тем, кто предпочтет зимнему морю горы, а купанию — катание на лыжах или сноуборде. На курорте Гудаури оборудовано больше 20 трасс разной сложности, можно заниматься фрирайдом, кататься по ночам, летать на параплане. Билеты до Тбилиси и обратно, по данным МТС Travel, на рейс с пересадкой обойдутся от 33 000 рублей с человека, на прямой — от 45 000 рублей.
Кыргызстан
За границу можно и не улетать далеко. В Кыргызстане на курортах Чон-Курчак и Каракол можно покататься со склонов Тянь-Шаня, поездить на собачьей упряжке, заняться альпинизмом или просто погулять. В ущелье Алмалуу можно искупаться в термальных источниках. В живописном нацпарке Ала-Арча в 40 минутах от Бишкека оборудовано более 150 троп разной сложности. Еще одно развлечение, которое ждет туристов здесь, — водные прогулки с видом на заснеженные горы по озеру Иссык-Куль (оно на зиму не замерзает).
Билеты по маршруту Москва — Бишкек — Москва будут стоить в это время от 30 000 рублей.
Как сэкономить на поездке
Какой вариант отдыха не выбирай, сэкономить (вовсе не лишние) деньги всегда приятно. Для этого стоит бронировать туры на Новый год заранее. Чем ближе к дате, тем выше ценник. Также стоит вылетать не в канун праздника, а немного раньше, например, 25 декабря.
— Да, возможно, вам придется возвращаться уже 1 января, зато вы встретите у моря Новый год, не попадая в пик загруженности отелей и авиаперевозчиков, а значит — не переплачивая. Можно, наоборот, сдвинуть даты ближе к рождественским праздникам, и это тоже обойдется дешевле, — сказала собственник сети туристических агентств UMATRAVEL Евгения Исмагилова.