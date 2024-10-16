Первый бал Настасьи. Зачем новосибирцы разучивают танцы и этикет XIX века — репортаж от барышни в кринолине

На бал съезжаются люди разных возрастов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске есть платные и бесплатные школы исторических танцев, где горожан обучают вальсам и кадрилям XIX века. А еще они организовывают балы, где все желающие могут пощеголять в прокатных или собственных бальных нарядах, покружиться в вальсе и разучить пару новых па. Корреспонденты НГС отправились на один из таких балов, который организовала школа светского танца «Отражение» в Доме ученых, пообщались с участниками и выяснили, почему людей тянет на подобные развлечения, несмотря на дорогостоящее обучение и прокат нарядов.

Балы проходят в Новосибирске часто Источник: НГС

Подготовка к балу

Решение отправиться на бал было спонтанным. Мы обсуждали на планерке бальные платья, которые шьет одна из новосибирских мастериц, и подумали: а почему бы самим не сходить на стилизованный бал. На людей посмотреть, да и себя показать, если уж на то пошло. Договорились с одной из школ танцев — и вперед.

В чем попало на бал прийти нельзя, так что нас ждали примерки прокатных костюмов: фрак с жилетом — для фотокорреспондента, бальное платье — для меня. Правда, идея облачить Андрея Бортко в костюм XIX века осталась нереализованной. Сначала не нашлось достаточно длинных брюк, а потом он понял, что полноценно работать в этом облачении на балу не сможет. В разгар вечера он передал свою часть костюма опоздавшему гостю, который в наряде нуждался больше.

Мужчины быстрее подбирают себе наряд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Подобрать бальное платье для меня было еще сложнее. И тут дело не только в том, что «девочки — такие девочки». Предложенные костюмы — стилизация под настоящие наряды XIX века. Сначала нужно натянуть на себя кринолин — скелет платья, на который опирается конструкция юбки. К счастью, современные кринолины не такие огромные, как оригинальные, и более гибкие и податливые. На кринолин надевают тонкую нижнюю юбку, а затем уже на тебя водружают непосредственно платье: отдельно верх и низ. В моем случае юбка состояла из двух деталей — и это, как оказалось, самый простой вариант облачения.

Если подойти к вопросу серьезно, то в довесок ко всему перечисленному дама надевает еще чулки (в те времена они были, если верить источникам, либо белые, либо в кремовых тонах), специальную танцевальную обувь — джазовки, а под платье — несколько юбок, рубашку и корсет. Прибавьте ко всему прочему украшения, перчатки, без которых появляться на балу было запрещено из соображений гигиены, веер, сумочку и прочие элементы туалета.

Женский бальный образ потребует усилий — и средств Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Стоимость пошива собственного бального платья варьируется от 10 до 25 тысяч рублей, в прокате мы нашли варианты от 750 до 5 тысяч рублей. Со стилизованными аксессуарами и украшениями проще: их можно легко найти в спецмагазинах или заказать на маркетплейсах. Бывалые участницы балов советуют новичкам присмотреться к жемчугу — он всегда был популярен и до сих пор выглядит благородно.

Вдохновленная предстоящим праздником, я стала изучать информацию о балах того времени, и, судя по всему, это было то еще удовольствие. Например, в пушкинскую эпоху для выхода в свет нужно было не менее 155 рублей, а один рубль 1830-х годов сравнивают с сегодняшними 740 рублями. Получается, один поход на бал обходился знати той эпохи почти в 115 тысяч рублей. Если это правда, в наше время на балы ходить явно выгоднее.

Атмосфера праздника

Дамы приходят за 1,5 часа до мероприятия, чтобы успеть подготовиться Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Организаторы предупредили нас, что на бал нужно приезжать задолго до его начала. Дамы разного возраста неспешно начали собираться в женской гримерной примерно за полтора часа. Кто-то с бигуди на голове, другие уже с готовыми прическами. Некоторые взяли с собой косметику, бижутерию и инструменты для прически, чтобы собраться на месте.

Поразительно, но женщины на таких сборах невероятно дружны и участливы. Даже если сами опаздывают, всегда помогут соседке затянуть корсет или собрать пучок. Чем ближе бал, тем больше суеты. Дамы выстраиваются в дружный паровозик посреди гримерки — усердно шнуруют друг друга.

На балу предусмотрена регистрация участников Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наталье 70 лет. Она посетила три занятия танцев в школе и решила отправиться на бал. Моложавая стройная женщина признается: всю молодость занималась танцами, а потом пошли дети–внуки, и стало не до этого. Сейчас, когда все «долги» семье отданы, решила вновь заняться любимым делом. Правда, вздыхает женщина, семья ее пока не очень понимает и поддерживает.

— Я с детства люблю танцы. Начала с балета, потом народные, бальные. Летом в парках попадала на уроки бесплатные, решила поучиться. Эти уроки подвигли меня пойти в школу. Мне дается это не сильно сложно — вальс-то я танцевала. Но в запоминании рисунка танца возникают сложности — результат перерыва и возраста. Сейчас мои дети в шоке. Как так: мама жила для них, и вдруг вспомнила, что она женщина, — улыбается загадочно Наталья и спешит наряжаться.

Некоторые мастерицы шью наряды самостоятельно Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Виктории чуть за сорок. Она говорит, что приходит на танцы ради комфортной физической нагрузки и приятного общения. Кроме того, ей очень нравятся педагоги школы. Сейчас вместе с наставниками Виктория сама шьет себе исторический костюм.

— Выкройку в клубе дали, а в остальном мы сами смотрим гравюры, ищем информацию в интернете, — рассказала она. — У меня пока только четыре платья. Последнее делаю из бумажной ткани — оно будет для летних балов, более легкое, цветастое. На пошив одного платья, если есть основная работа, уходит 2–3 месяца. Если не работать и шить, то можно справиться за неделю, я думаю.

Балу быть

Бал открыли полонезом — это торжественный танец-шествие Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наконец наступило время бала. Руководитель школы исторического танца «Отражение» Анна Заворотинская в микрофон попросила кавалеров во фраках и дам в кринолине пройти в зал. Заиграла красивая классическая музыка. Один из мужчин пригласил на танец и меня.

Он рассказал, что ходит сюда с супругой, но она часто опаздывает. По его словам, для них эти балы — определённая разрядка и приятное времяпровождение.

Бал открыли полонезом — торжественным танцем-шествием в умеренном темпе с польскими корнями. Его даже называли «ходячим разговором». Дамы и кавалеры неспешно шествуют по залу под торжественную музыку, то смыкаясь с другими парами, то размыкаясь и расходясь в разные стороны. Все повторяют движения за первой парой.

На балу были и медленные, и очень быстрые танцы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Я ни разу не была на подобных мероприятиях, поэтому двигалась рассеянно. Мой кавалер успокоил: нужно просто расслабиться, слушать, что говорит Анна в микрофон, и повторять движения, а еще слушать партнера.

Первая часть бала посвящена обучению таких же «лунтиков», как я, которые не то, чтобы на балу — даже вальс никогда не танцевали. В это время опытные танцоры стараются приглашать новичков, а ведущая в микрофон подробно разъясняет все моменты в том или ином танце. Вторая часть — для искушенных танцоров, которые уже умеют выполнять сложнейшие танцевальные па и знают массу танцев.

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После церемониального полонеза пошли польки, кадрили, вальсы. Некоторые танцы (например, кадриль) настолько быстрые и энергичные, что, наверное, помогут легко избавиться от лишних килограмм за пару занятий.

В порядке и череде танцев я слегка сбилась, пытаясь поспеть за ритмом и не запутаться в поворотах окончательно. В неприспособленных для танцев туфлях, как оказалось, могут возникнуть трудности. У меня, например, периодически слетали ремешки. А еще платье было слишком длинным: по этикету и из соображений безопасности край подола платья должен возвышаться над полом на 10 сантиметров, мне же досталась более длинная модель, и я в ней то и дело спотыкалась.

Кавалеров, объяснила мне Анна Заворотинская, и сейчас, и века назад на балах не хватало. Но и это было предусмотрено бальным этикетом.

— Мы узнали, что с одной и той же дамой за бал разрешалось провести не больше трех танцев. Но в какой-то момент стало очевидно, что по-другому и никак — дам всегда больше, — объясняет Анна. — Да и если бы в то время приглашали одну и ту же, в обществе бы начались пересуды. Получается, у исторического этикета, про который мы читаем в книгах, на самом деле абсолютно нормальные социальные основы. Всё логично.

Порой дамы играют роль кавалеров — на 10 девчонок, как оказалось, и сегодня только 9 ребят. А то и меньше Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На современных балах кавалеров порой приходится замещать дамам. Им сложно перестроиться из положения ведомого в ведущее, но они справляются. Да и в процессе танца все равно постоянно идет смена партнеров, поэтому за один танец каждая дама успевает перетанцевать со всеми кавалерами и дамами в их роли.

На один из танцев меня пригласила Надежда. Она ходит на танцы несколько лет: сначала увидела, как в парке преподают бесплатные уроки, а после нескольких таких мастер-классов решила взять пару платных уроков, и ее затянуло.

— Простые танцы уже не интересны, постоянно нравится что-то новое для себя находить. Поэтому хочется ходить еще и еще, — улыбается мой временный «кавалер».

Мне как абсолютному новичку хватило порядка пяти танцев, чтобы устать. Один из моих кавалеров — молодой парень Вадим — заверил, что постепенно можно освоиться и разобраться во всех танцевальных фигурах.

Те, кто ходят на танцы давно, предпочитают сложные танцевальные фигуры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После череды танцев последовал котильон — весёлый танец, в котором можно дурачиться и подшучивать над другими участниками. Близились танцы «асов».

В гримерке уставшая я быстро «превратилась» из прекрасной принцессы в современную Золушку в спортивном костюме.

«Есть потребность в таких девочках»

Школа Анны Заворотинской существует с 2003 года, а сама она занимается танцами с детства. Идея организовывать балы пришла к ней после того, как она побывала на другом подобном балу.

— Попала в 2002 году на бал и разочаровалась. С одной стороны, там было несколько барышней в шикарных платьях-колоколах и даже пара хорошо одетых кавалеров. Они прошли полонезом, а после заиграла современная музыка, и эти красивые барышни начали дрыгаться под нее. И тогда я поняла: надо людей хотя бы основным танцам научить, — рассказала основательница «Отражения».

На балах люди знакомятся и даже создают семьи — совсем как 200 лет назад Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Поначалу команда находила танцы и музыку с трудом — в советское время все танцевальное наследие дореволюционной России было уничтожено. Анна с единомышленниками обращались к подобным школам в Санкт-Петербурге и Москве, а тем, в свою очередь, пришлось в свое время привлекать зарубежных специалистов. Западные педагоги очень удивлялись тому, что их просили учить русских танцевать, например, мазурку.

— Также наша программа базируется на историко-бытовом танце — то, что танцевали именно в России. Этого не встретить в активной форме в европейских балах. Полонезы и подеграсы, московская кадриль пришли в бальный зал из народа, — объясняет моя собеседница.

Число участников балов со временем растет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Первый бал собрал около 50 человек из окружения Анны, а затем участники начали просить устроить еще один, и еще. Сейчас в среднем занятия в школе посещает порядка 150 человек, на больших балах собирается от 4 тысяч человек.

— Мы периодически проводим опросы, спрашиваем участников, зачем они к нам приходят. Самое частное, что мы слышим — атмосфера. Для девочек — платьишки и рюшечки, для мальчиков — потребность в таких девочках. Они говорят, что у нас они очень культурные, — улыбается Анна.

На балах многие новосибирцы находят свою любовь и даже создают семьи. Только в прошлом году коллектив отпраздновал три серебряных свадьбы.

— Мы же здесь раскрываемся по-настоящему. Это в офисе мы все на бегу, всем срочно куда-то надо, все в джинсах, гром-бабы, которые коней на скаку остановят и в горящую избу войдут. А тут — дамы с макияжем, прической, в красивых платьях. И если в жизни она пройдет мимо какого-то мужчины, то тут он окажется самым галантным кавалером, — объясняет Анна. — И, конечно, люди часто встречаются, находят друг друга, при этом в абсолютно разных возрастах. Каждый год как минимум две–три свадьбы мы наблюдаем среди участников, которые активно занимаются и посещают балы.

Бал в Доме ученых продолжился до 20 часов, ну а уставшая я пошла заказывать себе джазовки, удобную одежду и записываться на урок в одну из школ исторического танца. И, поверьте, не из-за перспективы найти себе галантного жениха.