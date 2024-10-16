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Развлечения репортаж Первый бал Настасьи. Зачем новосибирцы разучивают танцы и этикет XIX века — репортаж от барышни в кринолине

Первый бал Настасьи. Зачем новосибирцы разучивают танцы и этикет XIX века — репортаж от барышни в кринолине

Новосибирцы тратят десятки тысяч рублей ради атмосферы придворного бала

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На бал съезжаются люди разных возрастов

В Новосибирске есть платные и бесплатные школы исторических танцев, где горожан обучают вальсам и кадрилям XIX века. А еще они организовывают балы, где все желающие могут пощеголять в прокатных или собственных бальных нарядах, покружиться в вальсе и разучить пару новых па. Корреспонденты НГС отправились на один из таких балов, который организовала школа светского танца «Отражение» в Доме ученых, пообщались с участниками и выяснили, почему людей тянет на подобные развлечения, несмотря на дорогостоящее обучение и прокат нарядов.

Балы проходят в Новосибирске часто

Подготовка к балу

Решение отправиться на бал было спонтанным. Мы обсуждали на планерке бальные платья, которые шьет одна из новосибирских мастериц, и подумали: а почему бы самим не сходить на стилизованный бал. На людей посмотреть, да и себя показать, если уж на то пошло. Договорились с одной из школ танцев — и вперед.

В чем попало на бал прийти нельзя, так что нас ждали примерки прокатных костюмов: фрак с жилетом — для фотокорреспондента, бальное платье — для меня. Правда, идея облачить Андрея Бортко в костюм XIX века осталась нереализованной. Сначала не нашлось достаточно длинных брюк, а потом он понял, что полноценно работать в этом облачении на балу не сможет. В разгар вечера он передал свою часть костюма опоздавшему гостю, который в наряде нуждался больше.

Мужчины быстрее подбирают себе наряд

Подобрать бальное платье для меня было еще сложнее. И тут дело не только в том, что «девочки — такие девочки». Предложенные костюмы — стилизация под настоящие наряды XIX века. Сначала нужно натянуть на себя кринолин — скелет платья, на который опирается конструкция юбки. К счастью, современные кринолины не такие огромные, как оригинальные, и более гибкие и податливые. На кринолин надевают тонкую нижнюю юбку, а затем уже на тебя водружают непосредственно платье: отдельно верх и низ. В моем случае юбка состояла из двух деталей — и это, как оказалось, самый простой вариант облачения.

Если подойти к вопросу серьезно, то в довесок ко всему перечисленному дама надевает еще чулки (в те времена они были, если верить источникам, либо белые, либо в кремовых тонах), специальную танцевальную обувь — джазовки, а под платье — несколько юбок, рубашку и корсет. Прибавьте ко всему прочему украшения, перчатки, без которых появляться на балу было запрещено из соображений гигиены, веер, сумочку и прочие элементы туалета.

Женский бальный образ потребует усилий — и средств

Стоимость пошива собственного бального платья варьируется от 10 до 25 тысяч рублей, в прокате мы нашли варианты от 750 до 5 тысяч рублей. Со стилизованными аксессуарами и украшениями проще: их можно легко найти в спецмагазинах или заказать на маркетплейсах. Бывалые участницы балов советуют новичкам присмотреться к жемчугу — он всегда был популярен и до сих пор выглядит благородно.

Вдохновленная предстоящим праздником, я стала изучать информацию о балах того времени, и, судя по всему, это было то еще удовольствие. Например, в пушкинскую эпоху для выхода в свет нужно было не менее 155 рублей, а один рубль 1830-х годов сравнивают с сегодняшними 740 рублями. Получается, один поход на бал обходился знати той эпохи почти в 115 тысяч рублей. Если это правда, в наше время на балы ходить явно выгоднее.

Атмосфера праздника

Дамы приходят за 1,5 часа до мероприятия, чтобы успеть подготовиться

Организаторы предупредили нас, что на бал нужно приезжать задолго до его начала. Дамы разного возраста неспешно начали собираться в женской гримерной примерно за полтора часа. Кто-то с бигуди на голове, другие уже с готовыми прическами. Некоторые взяли с собой косметику, бижутерию и инструменты для прически, чтобы собраться на месте.

Поразительно, но женщины на таких сборах невероятно дружны и участливы. Даже если сами опаздывают, всегда помогут соседке затянуть корсет или собрать пучок. Чем ближе бал, тем больше суеты. Дамы выстраиваются в дружный паровозик посреди гримерки — усердно шнуруют друг друга.

На балу предусмотрена регистрация участников

Наталье 70 лет. Она посетила три занятия танцев в школе и решила отправиться на бал. Моложавая стройная женщина признается: всю молодость занималась танцами, а потом пошли дети–внуки, и стало не до этого. Сейчас, когда все «долги» семье отданы, решила вновь заняться любимым делом. Правда, вздыхает женщина, семья ее пока не очень понимает и поддерживает.

— Я с детства люблю танцы. Начала с балета, потом народные, бальные. Летом в парках попадала на уроки бесплатные, решила поучиться. Эти уроки подвигли меня пойти в школу. Мне дается это не сильно сложно — вальс-то я танцевала. Но в запоминании рисунка танца возникают сложности — результат перерыва и возраста. Сейчас мои дети в шоке. Как так: мама жила для них, и вдруг вспомнила, что она женщина, — улыбается загадочно Наталья и спешит наряжаться.

Некоторые мастерицы шью наряды самостоятельно

Виктории чуть за сорок. Она говорит, что приходит на танцы ради комфортной физической нагрузки и приятного общения. Кроме того, ей очень нравятся педагоги школы. Сейчас вместе с наставниками Виктория сама шьет себе исторический костюм.

— Выкройку в клубе дали, а в остальном мы сами смотрим гравюры, ищем информацию в интернете, — рассказала она. — У меня пока только четыре платья. Последнее делаю из бумажной ткани — оно будет для летних балов, более легкое, цветастое. На пошив одного платья, если есть основная работа, уходит 2–3 месяца. Если не работать и шить, то можно справиться за неделю, я думаю.

Балу быть

Бал открыли полонезом — это торжественный танец-шествие

Наконец наступило время бала. Руководитель школы исторического танца «Отражение» Анна Заворотинская в микрофон попросила кавалеров во фраках и дам в кринолине пройти в зал. Заиграла красивая классическая музыка. Один из мужчин пригласил на танец и меня.

Он рассказал, что ходит сюда с супругой, но она часто опаздывает. По его словам, для них эти балы — определённая разрядка и приятное времяпровождение.

Бал открыли полонезом — торжественным танцем-шествием в умеренном темпе с польскими корнями. Его даже называли «ходячим разговором». Дамы и кавалеры неспешно шествуют по залу под торжественную музыку, то смыкаясь с другими парами, то размыкаясь и расходясь в разные стороны. Все повторяют движения за первой парой.

На балу были и медленные, и очень быстрые танцы

Я ни разу не была на подобных мероприятиях, поэтому двигалась рассеянно. Мой кавалер успокоил: нужно просто расслабиться, слушать, что говорит Анна в микрофон, и повторять движения, а еще слушать партнера.

Первая часть бала посвящена обучению таких же «лунтиков», как я, которые не то, чтобы на балу — даже вальс никогда не танцевали. В это время опытные танцоры стараются приглашать новичков, а ведущая в микрофон подробно разъясняет все моменты в том или ином танце. Вторая часть — для искушенных танцоров, которые уже умеют выполнять сложнейшие танцевальные па и знают массу танцев.

+2

После церемониального полонеза пошли польки, кадрили, вальсы. Некоторые танцы (например, кадриль) настолько быстрые и энергичные, что, наверное, помогут легко избавиться от лишних килограмм за пару занятий.

В порядке и череде танцев я слегка сбилась, пытаясь поспеть за ритмом и не запутаться в поворотах окончательно. В неприспособленных для танцев туфлях, как оказалось, могут возникнуть трудности. У меня, например, периодически слетали ремешки. А еще платье было слишком длинным: по этикету и из соображений безопасности край подола платья должен возвышаться над полом на 10 сантиметров, мне же досталась более длинная модель, и я в ней то и дело спотыкалась.

Кавалеров, объяснила мне Анна Заворотинская, и сейчас, и века назад на балах не хватало. Но и это было предусмотрено бальным этикетом.

— Мы узнали, что с одной и той же дамой за бал разрешалось провести не больше трех танцев. Но в какой-то момент стало очевидно, что по-другому и никак — дам всегда больше, — объясняет Анна. — Да и если бы в то время приглашали одну и ту же, в обществе бы начались пересуды. Получается, у исторического этикета, про который мы читаем в книгах, на самом деле абсолютно нормальные социальные основы. Всё логично.

Порой дамы играют роль кавалеров — на 10 девчонок, как оказалось, и сегодня только 9 ребят. А то и меньше

На современных балах кавалеров порой приходится замещать дамам. Им сложно перестроиться из положения ведомого в ведущее, но они справляются. Да и в процессе танца все равно постоянно идет смена партнеров, поэтому за один танец каждая дама успевает перетанцевать со всеми кавалерами и дамами в их роли.

На один из танцев меня пригласила Надежда. Она ходит на танцы несколько лет: сначала увидела, как в парке преподают бесплатные уроки, а после нескольких таких мастер-классов решила взять пару платных уроков, и ее затянуло.

— Простые танцы уже не интересны, постоянно нравится что-то новое для себя находить. Поэтому хочется ходить еще и еще, — улыбается мой временный «кавалер».

Мне как абсолютному новичку хватило порядка пяти танцев, чтобы устать. Один из моих кавалеров — молодой парень Вадим — заверил, что постепенно можно освоиться и разобраться во всех танцевальных фигурах.

Те, кто ходят на танцы давно, предпочитают сложные танцевальные фигуры

После череды танцев последовал котильон — весёлый танец, в котором можно дурачиться и подшучивать над другими участниками. Близились танцы «асов».

В гримерке уставшая я быстро «превратилась» из прекрасной принцессы в современную Золушку в спортивном костюме.

«Есть потребность в таких девочках»

Школа Анны Заворотинской существует с 2003 года, а сама она занимается танцами с детства. Идея организовывать балы пришла к ней после того, как она побывала на другом подобном балу.

— Попала в 2002 году на бал и разочаровалась. С одной стороны, там было несколько барышней в шикарных платьях-колоколах и даже пара хорошо одетых кавалеров. Они прошли полонезом, а после заиграла современная музыка, и эти красивые барышни начали дрыгаться под нее. И тогда я поняла: надо людей хотя бы основным танцам научить, — рассказала основательница «Отражения».

На балах люди знакомятся и даже создают семьи — совсем как 200 лет назад

Поначалу команда находила танцы и музыку с трудом — в советское время все танцевальное наследие дореволюционной России было уничтожено. Анна с единомышленниками обращались к подобным школам в Санкт-Петербурге и Москве, а тем, в свою очередь, пришлось в свое время привлекать зарубежных специалистов. Западные педагоги очень удивлялись тому, что их просили учить русских танцевать, например, мазурку.

— Также наша программа базируется на историко-бытовом танце — то, что танцевали именно в России. Этого не встретить в активной форме в европейских балах. Полонезы и подеграсы, московская кадриль пришли в бальный зал из народа, — объясняет моя собеседница.

Число участников балов со временем растет

Первый бал собрал около 50 человек из окружения Анны, а затем участники начали просить устроить еще один, и еще. Сейчас в среднем занятия в школе посещает порядка 150 человек, на больших балах собирается от 4 тысяч человек.

— Мы периодически проводим опросы, спрашиваем участников, зачем они к нам приходят. Самое частное, что мы слышим — атмосфера. Для девочек — платьишки и рюшечки, для мальчиков — потребность в таких девочках. Они говорят, что у нас они очень культурные, — улыбается Анна.

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На балах многие новосибирцы находят свою любовь и даже создают семьи. Только в прошлом году коллектив отпраздновал три серебряных свадьбы.

— Мы же здесь раскрываемся по-настоящему. Это в офисе мы все на бегу, всем срочно куда-то надо, все в джинсах, гром-бабы, которые коней на скаку остановят и в горящую избу войдут. А тут — дамы с макияжем, прической, в красивых платьях. И если в жизни она пройдет мимо какого-то мужчины, то тут он окажется самым галантным кавалером, — объясняет Анна. — И, конечно, люди часто встречаются, находят друг друга, при этом в абсолютно разных возрастах. Каждый год как минимум две–три свадьбы мы наблюдаем среди участников, которые активно занимаются и посещают балы.

Бал в Доме ученых продолжился до 20 часов, ну а уставшая я пошла заказывать себе джазовки, удобную одежду и записываться на урок в одну из школ исторического танца. И, поверьте, не из-за перспективы найти себе галантного жениха.

Ранее НГС писал о том, сколько новосибирские выпускницы потратили денег на бальные платья к выпускному в 2024 году. Некоторые образы обошлись в 200 тысяч.

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Комментарии
27
солдат
1 час
Бал не удался ...где гусары ... где Ржевский ...????
Сибиряк Подновосибирский
50 минут
В проруби лучше, чем в кринолине. Впрочем, конечно же, дело вкуса.
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