40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»

К работе над сценариям фильма Коппола впервые приступил 40 лет назад Источник: КИНОТВ / kinotv.ru











«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы — один из самых долгожданных и амбициозных проектов в истории кино. Идея создать эпическую картину, исследующую сложные взаимоотношения между властью, обществом и развитием мегаполисов будущего у Копполы появилась еще в 1980-х. Но по разным причинам съемки постоянно откладывались. Сначала мешали финансовые трудности, затем разногласия со студиями, и, наконец, работа приостановилась из-за трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке — события, которое изменило представления о городском ландшафте и теме урбанизма. Проект оказался замороженным на долгие годы, и лишь спустя десятилетия, когда режиссер снова обрел независимость и смог самостоятельно его финансировать, Коппола вернулся к своей давней мечте. Корреспондент НГС посмотрел фильм и сравнил его с признанной классикой режиссера.

О чем фильм

«Мегалополис» — это эпическая драма об идеалисте-архитекторе, который стремится превратить Нью-Йорк в утопический город. Главный герой мечтает создать общество, основанное на стремлении к прогрессу и гармонии, но сталкивается с противостоянием со стороны политиков-консерваторов, которые боятся перемен и экономических последствий. В фильме переплетаются сюжетные линии о власти, коррупции и человеческих амбициях, создавая драматическую историю о противоборстве идеалов и реальности.

Сценарий «Мегалополиса» Фрэнсис Форд Коппола переписывал несколько раз. Каждое изменение отражало актуальные времени реалии мира, что делало фильм крайне непростым для реализации. В итоге в 2023 году, наконец, был завершен этот многолетний труд, ставший своего рода кинематографическим символом упорства и творческого поиска.

Термин «Мегалополис» происходит от древнегреческого «большой город» Источник: Кинопоиск / kinopoisk.ru











Что такое вообще «мегалополис»

Термин «мегалополис» имеет глубокие исторические корни и сам по себе несет определенную философскую и культурную нагрузку, что делает его идеальным названием для фильма. Это слово описывает наиболее крупную форму расселения, которая формируется в результате объединения ряда городских агломераций.

В современном контексте термин обозначает сложный, переплетенный массив городов, объединенных общей инфраструктурой и экономикой. В англоязычном мире он стал синонимом понятий «сверхгород» и «мегарегион». Но важно не путать его с термином «мегаполис», который употребляется для обозначения любого города с населением свыше одного миллиона человек. «Мегалополис» Копполы — это метафора огромного, динамичного мира, пытающегося найти баланс между хаосом и порядком.

Между шедевром и экспериментом

Режиссер называет «Мегалополис» своим magnum opus — то есть великой работой. Но поклонники творчества и критики не готовы смиренно согласиться с маэстро.

По сравнению с такими шедеврами, как «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», «Мегалополис» выглядит менее структурированным и более экспериментальным. Если ранние работы Копполы впечатляли своей продуманностью и драматизмом, то здесь режиссер позволил себе пойти на риск и отдать предпочтение визуальной грандиозности и философским размышлениям, что одновременно поражает и вызывает смешанные чувства.

Критики отмечают, что «Мегалополис» вобрал в себя элементы предыдущих работ Копполы, но часто теряет ясность повествования, создавая ощущение хаотичности и неустойчивости.

Коппола считает фильм своим magnum opus — то есть великой работой Источник: Киноафиша / kinoafisha.info











Актерский состав фильма, включающий таких звезд, как Адам Драйвер (в роли Цезаря Катилины) и Джанкарло Эспозито (мэр Фрэнклин Цицерон), в целом справляется с задачей, но импровизационный подход Копполы к съемкам стал серьезным испытанием для многих актеров, особенно молодых. Они выглядели несколько растерянными, что сказалось на глубине и проработке их персонажей.

Это, вероятно, связано с тем, что режиссер стремился к большей спонтанности, позволяя героям развиваться естественным образом в ходе съемочного процесса.

Визуальный стиль и эстетика

Надо признать, что визуально «Мегалополис» — это настоящий шедевр, который демонстрирует всю мощь и мастерство Копполы как режиссера. Фильм наполнен сценами, напоминающими работы Фрица Ланга и даже Жоржа Мельеса.

«Мегалополис» — это попытка Френсиса Форда Копполы выйти за пределы привычного и создать нечто совершенно новое Источник: Кинопоиск / kinopoisk.ru











Великолепие и разнообразие визуальных решений поражают воображение, но временами фильм кажется перегруженным этими впечатляющими моментами, что затрудняет восприятие основной сюжетной линии. Некоторые сцены могли бы выиграть от сокращения — их чрезмерная детализация иногда препятствует плавности повествования.

«Мегалополис» — это попытка Френсиса Форда Копполы выйти за пределы привычного и создать нечто совершенно новое, размывающее границы жанра. Это не просто фильм о будущем — это философское размышление о том, как люди взаимодействуют с окружающей средой и как стремление к величию и гармонии может привести к хаосу и разрушению.

Безусловно, картина не является идеальной: она неоднородна, местами перегружена и порой чрезмерно театральна, но в этом и заключается ее уникальность. Коппола взял на себя смелость пойти в неизведанном направлении, и даже если его эксперимент не удался полностью, он создал произведение, которое, несомненно, останется в истории кино как пример того, что великий художник способен стремиться к новому, несмотря ни на что.

Как бы там ни было, «Мегалополис» — это фильм, о котором еще долго будут говорить, анализируя и интерпретируя его идеи и визуальные решения, и который, возможно, обретет свое истинное признание лишь спустя годы, став символом неутолимой жажды творчества и эксперимента.

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