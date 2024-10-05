Новосибирская студентка победила в конкурсе Miss Intercontinental Russia — 2024, теперь она представит страну в Египте

Девушка увлекается рисованием и танцами Источник: Missrussia.ru











Новосибирская студентка Екатерина Минеева стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2024». Теперь девушка представит нашу стану в международном конкурсе Miss Intercontinental, который состоится 6 декабря в Египте.

Екатерине 22 года, в этом году она окончила бакалавриат по специальности «прикладная математика». Сейчас красавица учится в магистратуре по направлению «искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом».

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Девушка увлекается рисованием, танцами, растяжкой и изучает английский язык. Также она мастер спорта по подводному плаванию и кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию.