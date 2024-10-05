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Развлечения Новосибирская студентка победила в конкурсе Miss Intercontinental Russia — 2024, теперь она представит страну в Египте

Новосибирская студентка победила в конкурсе Miss Intercontinental Russia — 2024, теперь она представит страну в Египте

Сейчас красавица учится в магистратуре

183
2 комментария

Девушка увлекается рисованием и танцами

Новосибирская студентка Екатерина Минеева стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2024». Теперь девушка представит нашу стану в международном конкурсе Miss Intercontinental, который состоится 6 декабря в Египте.

Екатерине 22 года, в этом году она окончила бакалавриат по специальности «прикладная математика». Сейчас красавица учится в магистратуре по направлению «искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом».

+2

Девушка увлекается рисованием, танцами, растяжкой и изучает английский язык. Также она мастер спорта по подводному плаванию и кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию.

В этом году на конкурсе «Мисс Россия — 2024» Сибирь представят три девушки. Рассматриваем их фото.

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Комментарии
2
Гость
7 минут
Примерно 73 по 100-бальной системе
Гость
7 минут
Страшненькая какая(((( ну ни чего. Пойдёт в мэрию работать министром. А вдруг и в Госдуму даже, пластика нужна.
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