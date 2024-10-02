Битва за корону: три студентки представят Сибирь на конкурсе «Мисс Россия — 2024» — рассматриваем фото красоток

Из 50 девушек выберут 20 участниц, которые пройдут в следующий этап Источник: Missrussia.ru











По всей стране прошли кастинги среди девушек на участие в конкурсе «Мисс Россия — 2024». Среди всех претенденток жюри выбрало 50 красавиц в возрасте от 18 до 23 лет. Среди них три девушки из Сибири: Алина Герман, Дарья Аржаных и Ева Шмидт. В этом материале мы собрали всё, что известно о наших красавицах, которые поборются за корону победительницы.

22-летняя Алина Герман представит на конкурсе Омск. Девушка — профессиональная модель и актриса. Сибирячка любит путешествовать, играть на фортепиано и кататься на сноуборде, с 3 лет занимается танцами, а также знает три языка. Сейчас Алина учится в Институте театрального искусства им. П. М. Ершова.

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Еще одна участница, 22-летняя Ева Шмидт, — из Красноярска. Девушка давно работает моделью и регулярно участвует в конкурсах красоты, недавно она вошла в топ-10 на конкурсе «Мисс Туризм России — 2024». Красотка занимается активными видами спорта. Сибирячка учится на 4-м курсе в КГПУ им. Астафьева, на факультете специальной психологии в медицинской и образовательной практике.

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На конкурсе «Мисс Россия — 2024» Кемерово представит 23-летня Дарья Аржаных. Девушка занимается модельным бизнесом, экоактивизмом, а также подрабатывает репетиром по русскому языку. В свободное время красавица занимается балетом, йогой и растяжкой, обожает пешие прогулки на природе. Сибирячка учится на 6-м курсе лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета.

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