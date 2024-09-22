22-летняя сибирская красотка попала на конкурс «Мисс Россия 2024»: любуемся ее фото

Ева Шмидт попала в число финалисток «Мисс Россия» Источник: Мисс Россия / Vk.com, Ева Шмидт











Красноярка прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2024». По всей стране прошли кастинги, было отобрано 50 участниц от 18 до 23 лет. Среди них — 22-летняя красноярка Ева Шмидт, которая давно работает моделью и не раз участвовала в конкурсах. Например, недавно она вошла в топ-10 на конкурсе «Мисс Туризм России 2024».

У Евы рост — 187 см. Она с 12 лет работает моделью, ездила по контрактам во Францию, Китай, Японию и Таиланд, участвовала в Неделе Моды в Париже. Девушка получила

среднее специальное образование — выучилась на менеджера по туризму, а теперь получает и высшее в Педуниверситете имени В. П. Астафьева.

Финалистки рассказывают о себе, среди них и Ева Источник: Мисс Россия / Vk.com

Летом Ева прошла открытый кастинг в Москве, куда приехали 200 девушек со всей страны. А вообще в этом году на конкурс пришло 85 тысяч заявок — об этом говорят организаторы.

Ева на открытом кастинге «Мисс Россия» в Москве Источник: Ева Шмидт











Ева преподает дефиле и позирование, ценит в людях честность и открытость, мечтает развиваться как личность и быть полезной.

Скоро на сайте «Мисс Россия» выложат фотографии всех участниц, и появится возможность для голосования. Голосовать можно будет до 5 октября — в этот день станет известна победительница.