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Стиль и красота 22-летняя сибирская красотка попала на конкурс «Мисс Россия 2024»: любуемся ее фото

22-летняя сибирская красотка попала на конкурс «Мисс Россия 2024»: любуемся ее фото

Девушка уже много лет работает моделью

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2 комментария

Ева Шмидт попала в число финалисток «Мисс Россия»

Красноярка прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2024». По всей стране прошли кастинги, было отобрано 50 участниц от 18 до 23 лет. Среди них — 22-летняя красноярка Ева Шмидт, которая давно работает моделью и не раз участвовала в конкурсах. Например, недавно она вошла в топ-10 на конкурсе «Мисс Туризм России 2024».

У Евы рост — 187 см. Она с 12 лет работает моделью, ездила по контрактам во Францию, Китай, Японию и Таиланд, участвовала в Неделе Моды в Париже. Девушка получила
среднее специальное образование — выучилась на менеджера по туризму, а теперь получает и высшее в Педуниверситете имени В. П. Астафьева.

Финалистки рассказывают о себе, среди них и Ева

Летом Ева прошла открытый кастинг в Москве, куда приехали 200 девушек со всей страны. А вообще в этом году на конкурс пришло 85 тысяч заявок — об этом говорят организаторы.

Ева на открытом кастинге «Мисс Россия» в Москве

Ева преподает дефиле и позирование, ценит в людях честность и открытость, мечтает развиваться как личность и быть полезной.

Скоро на сайте «Мисс Россия» выложат фотографии всех участниц, и появится возможность для голосования. Голосовать можно будет до 5 октября — в этот день станет известна победительница.

А мы писали про Еву еще в 2019 году, что она работала на показе одежды Lois Vuitton в Таиланде.

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Комментарии
5
Картавый
2 минуты
Зачем у деда очки отобрала?
Пионерская зорька
8 минут
ноги кривые, талии нет, плечи широкие...
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