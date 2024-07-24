Три красавицы из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2024»: смотрим фото

Три красавицы из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Кастинг на международный конкурс красоты прошел 20 июля. Жюри конкурса определило имена девушек, чьи фотографии и анкеты были размещены в галерее на сайте мероприятия, далее прошло голосования за выход в полуфинальную стадию «Мисс Офис— 2024».
Новосибирск в полуфинале конкурса красоты представят три красавицы:
Слободина Валерия, менеджер по продажам, ООО «Атлант».
Малова Виктория, начальник сметно-договорного отдела, ООО ПСК «Вектор».
Клюшникова Алина, руководитель группы сервисной поддержки клиентов, ООО МФК «КЭШДРАЙВ».
Финальный кастинг мероприятия состоится в Москве 24 августа.
Полуфиналистки получат шанс выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза, корону победительницы, возможность стать лицом рекламной кампании трех российских брендов, а также стать послом крупнейшего благотворительного фонда России.
В 2023 году победительницей конкурса «Мисс Офис» стала участница из Татарстана. Посмотрите на фото победительницы.