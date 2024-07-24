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Развлечения Три красавицы из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2024»: смотрим фото

Три красавицы из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2024»: смотрим фото

Финальный кастинг конкурса пройдет в Москве 24 августа

336
2 комментария
Кастинг прошел 20 июля

Три красавицы из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Кастинг на международный конкурс красоты прошел 20 июля. Жюри конкурса определило имена девушек, чьи фотографии и анкеты были размещены в галерее на сайте мероприятия, далее прошло голосования за выход в полуфинальную стадию «Мисс Офис— 2024».

Новосибирск в полуфинале конкурса красоты представят три красавицы:

Слободина Валерия, менеджер по продажам, ООО «Атлант».

Девушка занимается спортом и вокалом.

Малова Виктория, начальник сметно-договорного отдела, ООО ПСК «Вектор».

Девушка любит путешествовать, ведет активный и спортивный образ жизни: сноуборд, танцы, тренажерный зал, бег, фигурное катание, плавание, чтение книг, нумерология, астрология, психология, дизайн интерьера, стилистика.

Клюшникова Алина, руководитель группы сервисной поддержки клиентов, ООО МФК «КЭШДРАЙВ».

Финальный кастинг мероприятия состоится в Москве 24 августа.

Полуфиналистки получат шанс выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза, корону победительницы, возможность стать лицом рекламной кампании трех российских брендов, а также стать послом крупнейшего благотворительного фонда России.

В 2023 году победительницей конкурса «Мисс Офис» стала участница из Татарстана. Посмотрите на фото победительницы.

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Новосибирск Мисс Офис - 2024 Конкурс красоты
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Комментарии
2
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
24 июля 2024, 18:27
Повезло им, они поедут в Маааскву, разгонять таааску😼
Гость
24 июля 2024, 18:31
ёк их всех
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