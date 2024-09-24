«Курорт — не Россия?»: инструкторы в Шерегеше выступили против ввода обязательной аккредитации

Курорт с каждым годом окружает всё больше скандалов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Горнолыжный курорт Шерегеш, в котором недавно произошло обрушение грунта после землетрясения, попал в очередной скандал. Причиной стало опубликованное в понедельник, 23 сентября, открытое письмо инструкторов, с которых владелец подъемников хочет получать по 3500 рублей в день их работу на склонах.

В обращении инструкторы сообщают, что в сезоне-2024/2025 якобы по инициативе компании ООО «Каскад-Восток», которая контролирует большинство подъемников на курорте, вводят систему аккредитации для работников Шерегеша.

Без лицензирования работать будет запрещено, проверять легальность обучения катанию на лыжах будет специально созданный для этого «Горный патруль». Его сотрудники смогут блокировать ски-пассы тем, кто откажется платить организации.

— Мы считаем аккредитацию инструкторов абсолютно незаконным мероприятием, потому как аккредитацию получали вместе с удостоверениями на право работать в России. А если Шерегеш — не территория России, то возникают другие вопросы, — сказал один из инструкторов.

Авторы письма уточняют, что в день они будут платить за возможность работать 3200 и 3500 рублей, то есть в месяц около 100 000 рублей. При этом инструкторы заявляют, что столько денег они никогда не зарабатывали, в среднем за полгода — не более 400 000 рублей.

Источник: Южный Кузбасс / телеграм

Оплачивать аккредитацию они якобы будут обязаны раз в неделю, при этом погодные условия, из-за которых работать и кататься невозможно, в расчет якобы не берут. При этом инструкторы отмечают, что в день они учат кататься на лыжах или сноуборде около трех часов в день и ски-пассы им на целый день просто не нужны.

По мнению работников склонов, из-за ввода аккредитации люди перестанут там работать, что приведет к увеличению случаев травматизма и общей безопасности на спусках.

Письмо направлено на имя губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Редакция NGS42.RU обратилась в дирекцию горнолыжного курорта Шерегеш с просьбой прокомментировать ситуацию, пресс-служба и директор учреждения Алексей Стоянов к моменту публикации ответ не поступил.