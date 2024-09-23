Овнам — прибыль, Скорпионам — продвижение по службе: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю

Изучаем прогноз звезд Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Начинается последняя неделя сентября. Многие уже вошли в рабочий ритм и привыкли к переменам в погоде, но кому-то еще тяжело смириться, что дни будут становиться только темнее и холоднее, а до отпуска еще далеко. Для тех, кто сейчас строит планы на тяжелую неделю и при этом прислушивается к советам звезд, НГС составил гороскоп на период с 23 по 29 сентября. Читайте, на что обратить внимание всем знакам Зодиака.

Овен

Не стоит реагировать на требования начальства слишком эмоционально, поберегите свои нервы. Вы найдете дипломатичный способ добиться нужного вам решения. Среда благоприятна для важных переговоров и совещаний. В четверг упорный труд принесет быстрый успех, можете рассчитывать на прибыль, у вас может открыться второе дыхание.

Телец

На работе возможны перегрузки и завышенные требования. Вероятна ситуация, когда придется отстаивать свои интересы. Могут быть изменения в профессиональной сфере. Самый напряженный день этой недели — вторник. Особенно будут досаждать неожиданности и спешка. Однако вы будете успевать многое сделать. Наиболее благоприятными для вас днями станут понедельник и пятница.

Близнецы

На этой неделе вы с легкостью решите любые проблемы и выйдете победителем из возможных споров. Вас может одолеть бурная страсть, причем взаимная. Вероятен финансовый успех. Вполне возможно, что наилучшей схемой действий будет спонтанность. Старайтесь не напрягаться, скорее всего, все сложится само собой. Во вторник поступит интересная информация, постарайтесь ее не пропустить, от нее будет зависеть ваше будущее. В пятницу вероятен многообещающий разговор, признания в любви, предложение руки и сердца.

Рак

На этой неделе будут своевременными размышления о смысле жизни и о своем месте в этом мире. Намечайте ближайшие цели, вы сможете их достигнуть. Позвольте себе полноценно отдохнуть и набраться сил для следующего рывка. В четверг может произойти нечто особенное, что позволит вам добиться успеха.

Лев

Постарайтесь встряхнуться, вам нужно срочно избавиться от состояния апатии, а отдыхать вам на этой неделе никто не даст. В начале недели не стоит соблазняться сладкими обещаниями, недоброжелатели могут попытаться вставить вам палки в колеса, проявите бдительность. Вам не стоит сомневаться в собственных силах, уверенность — залог успеха.

Дева

В первой половине недели проявите осторожность с новыми знакомыми, им не стоит слишком доверять. Во вторник не торопитесь принимать предложения, кажущиеся безусловно выгодными. Позже выявятся некоторые неучтенные нюансы. В четверг, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо все хорошенько взвесить. В выходные устройте пикник или прогулку, полюбуйтесь золотой осенью.

Весы

На этой неделе у вас появится возможность разрешить трудный, но важный для вас вопрос. В понедельник легко пройдет оформление и получение документов. В рабочих вопросах возможен неожиданный поворот. Удачны будут переговоры с новыми партнерами, возможны также и романтические знакомства. Ранее начатые дела будут успешно продвигаться. Ваша задача — не поддаваться эмоциям.

Скорпион

На этой неделе вы сможете плодотворно работать, не отвлекаясь на досадные мелочи. На работе ваш авторитет возрастет, вам предложат повышение по службе и вы готовы к этой ответственности. Сейчас лучше ничего не планировать, живите по свободному графику, а интуиция вас не подведет. Выходные будут полны романтики и приятных впечатлений.

Стрелец

На этой неделе не пренебрегайте возможностью получить квалифицированную помощь юриста или врача, может пригодиться. Во вторник вы почувствуете, что бесконечные неполадки и задержки в работе переполняют чашу вашего терпения, тем не менее, постарайтесь сохранять хладнокровие. Многие из возникших препятствий на следующий день исчезнут сами собой. Неожиданная информация, полученная в субботу, способна изменить ваши планы и даже жизнь.

Козерог

Придется немало времени уделить решению личных проблем. Партнеры по бизнесу могут доставить вам беспокойство. Прислушайтесь к советам коллег и друзей. Работы может быть значительно больше, чем вы предполагали. Вам будет полезно заняться расширением круга своего общения, в выходные по возможности отдохните на природе. Обратите внимание на проблемы детей, они нуждаются в вашей заботе и помощи, не отказывайте им.

Водолей

На этой неделе вы будете находиться в центре событий, вам придется вникать во все происходящее и брать на себя ответственность. Во вторник сосредоточиться на рабочих делах вам периодически будет мешать раздражительность, не будьте слишком принципиальны в мелочах. В четверг вам захочется романтики и долгих прогулок. Не откладывайте их до выходных.

Рыбы

На этой неделе вам может не понравится то, что будет происходить вокруг вас. Но постарайтесь не делать поспешных выводов. Чтобы не усугублять ситуацию будьте вежливы, дипломатичны и интеллигентны. Придется рассчитывать только на свои силы и учитывать интересы партнеров. Сейчас не время менять работу и начинать новые проекты. Уделите больше времени и внимания близким людям.