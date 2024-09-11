«Самый лучший дед» едет в Новосибирск с концертом: вспоминаем, почему его хейтят

Артист даст большой концерт уже в октябре Источник: Telegram-канал Григорий Лепс

Григорий Лепс приедет с концертом в Новосибирск — он выступит в «Локомотив-Арене» 11 октября. Стоимость билетов начинается от 4000 рублей, VIP-места стоят 6200 рублей. Кроме популярных хитов, музыкант обещает исполнить и новые композиции.

Привезет ли артист с собой невесту — не известно, иногда Аврора Киба сопровождает жениха на мероприятиях. Напомним, что роман Григория с 18-летней невестой развивается в лучших традициях Владимира Набокова с начала лета.

На странную пару мгновенно обрушился шквал хейта: Аврору обвинили в попытке нажиться на звезде и вытащить из возрастного ловеласа дорогостоящие подарки, а стареющего жениха осуждают за растление девушки. Оба уже не раз делали заявления в соцсетях, уверяя, что негатив их никак не трогает, а перед собой они честны.

Сейчас Григорий Лепс находится в Сочи — у себя в Telegram-канале он поделился, что уже в шестой раз выступил в Фестивальном зале и намерен отправится в Анапу.