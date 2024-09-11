НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

сев.

 760мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50

Новосибирская область готовится к осеннему призыву

Крутой бизнес России
Версии о захвате заложников
Обзор хороших детсадов
Древние курганы в Новопичугово
Арест за iPhone
Что продают в «Лемана ПРО»
Новости в Telegram
Развлечения обзор «Самый лучший дед» едет в Новосибирск с концертом: вспоминаем, почему его хейтят

«Самый лучший дед» едет в Новосибирск с концертом: вспоминаем, почему его хейтят

Григорий Лепс обещает эффектное шоу и новые песни

711
6 комментариев

Артист даст большой концерт уже в октябре

Григорий Лепс приедет с концертом в Новосибирск — он выступит в «Локомотив-Арене» 11 октября. Стоимость билетов начинается от 4000 рублей, VIP-места стоят 6200 рублей. Кроме популярных хитов, музыкант обещает исполнить и новые композиции.

Привезет ли артист с собой невесту — не известно, иногда Аврора Киба сопровождает жениха на мероприятиях. Напомним, что роман Григория с 18-летней невестой развивается в лучших традициях Владимира Набокова с начала лета.

На странную пару мгновенно обрушился шквал хейта: Аврору обвинили в попытке нажиться на звезде и вытащить из возрастного ловеласа дорогостоящие подарки, а стареющего жениха осуждают за растление девушки. Оба уже не раз делали заявления в соцсетях, уверяя, что негатив их никак не трогает, а перед собой они честны.

Сейчас Григорий Лепс находится в Сочи — у себя в Telegram-канале он поделился, что уже в шестой раз выступил в Фестивальном зале и намерен отправится в Анапу.

Судя по всему артист активно принялся за работу после дорогостоящего отпуска в Турции: Григорий и Аврора жили в отеле, где сутки стоят от 400 000 рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Григорий Лепс Концерт Самый лучший день
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
11 сентября 2024, 16:31
Несите ему денюжки он поселится в самом дорогом отеле, и доедет до концертного зала на дорогом Мерседесе. Оплатите ему счёт пожалуйста. В ответ он только может нахамить или послать зрителя в одно место.
6mitya9
11 сентября 2024, 16:27
что???опять????
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Елена,49

Жанна,57

Alans,32

рок,50

Ди,52

Кейт,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление