Разведенная Лерчек улетела выживать в Камбоджу: раскрыты имена участников шоу «Звезды в джунглях»

Михаил Галустян и Ольга Бузова вновь будут вместе вести шоу Источник: пресс-служба ТНТ











Михаил Галустян и Ольга Бузова вновь отправятся на край земли. Популярное шоу «Звезды в Африке» (16+) возвращается под новым именем — теперь оно будет называться «Звезды в джунглях» (16+), а его участники пройдут череду испытаний в Колумбии.

Судя по улыбкам, участники еще не подозревают, что им предстоит пройти Источник: пресс-служба ТНТ











Знаменитостей поселят на берегу моря у притоков Амазонки. Там, сражаясь с москитами и спасаясь от проливных дождей, звездные участники поборются за приз в несколько десятков миллионов рублей.

— Мы прошли крещение от богов реалити этой новой локации в Колумбии. Первые несколько дней шли проливные дожди, нас затопило и смыло, но тем не менее это придало пикантную изюминку новому проекту, — рассказала продюсер проекта Лика Бланк. — А так в проекте будет всё, что вы ожидаете от джунглей: попугаи, комары, анаконды, ягуары, пумы, туканы, жара, экзотические фрукты, растения! Всё это будет у «Звезд в джунглях».

Участников отвезли в джунгли у берега Амазонки Источник: пресс-служба ТНТ











Главным испытанием для участников станет отсутствие еды — пищу можно будет приобрести за монеты, выигрывая их в испытаниях. Тем, кто останется без золота, придется договариваться с соперниками, чтобы выжить.

Дана Борисова показывает, как похорошела Камбоджа при Собянине Источник: пресс-служба ТНТ











Главной звездой шоу станет блогер Лерчек. Девушка недавно пережила развод, но призналась, что по сравнению со «Звездами в джунглях» расторжение брака — дело плевое.

— На проекте «Звезды в джунглях» я не только ела всё, что давали, и купалась во всём противном, но и пережила две панические атаки и справилась с большим количеством фобий, — поделилась Лерчек. — Я выполняла то, чего от себя даже не ожидала, и поняла, что я боец до конца! А еще на проекте я познакомилась с большим количеством интересных людей и надеюсь продолжить общение с ними в будущем, потому что мы очень сблизились.

После выживания в Камбодже Лерчек никакой развод не страшен Источник: пресс-служба ТНТ











Кроме Лерчека, зрители шоу увидят актеров Александра Волохова и Даниила Вахрушева, певца Натана, телеведущую Дану Борисову, актрису дубляжа Дарью Блохину, блогеров Алену Жигалову и Женю Кривцову, комиков Фила Воронина и Игоря Чехова.

Судя по улыбкам ведущих, им-то за еду сражаться не нужно Источник: пресс-служба ТНТ











Далеко не все звезды, попавшие на проект, известны сейчас — всего 19 знаменитостей поборются за миллионы, но девять человек раскроют лишь по ходу съемок. Первая серия «Звезд в джунглях» выйдет в эфир 22 сентября.

Александр Волохов — музыкант, комик, актер. Снимался в главной роли в сериале «Афера» (18+) на ТНТ. Алена Жигалова — телеведущая, блогер. Ведет канал «Алена, блин!» на YouTube Дана Борисова — актриса, журналистка и телеведущая. Даниил Вахрушев — актер, снимался в сериалах «Король и шут» (18+) и «Хоккейные папы» (6+). Дарья Блохина — артистка и актриса дубляжа. Озвучивала персонажей в сериале «Люся» (18+) и «Ректор» (18+). Женя Кривцова — блогер, ведущая и певица. Игорь Чехов — комик, актер. Участвовал в дуэте «Чехов и Кукота» на Comedy Баттл (16+). Сыграл в сериалах «И снова здравствуйте» (18+) и «Улетный экипаж» (18+). Натан — рэпер, артист лэйбла Black Star, автор хита «Дерзкая» 1 из 8 Александр Волохов — музыкант, комик, актер. Снимался в главной роли в сериале «Афера» (18+) на ТНТ. Источник: пресс-служба ТНТ