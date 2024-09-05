Сибирская порноактриса поделилась кадрами с «Языка Тролля» — фото

Кадры девушка опубликовала 5 сентября Источник: Eva Elfie / Telegram











Сибирская порноактриса Ева Эльфи поделилась кадрами из Норвегии. Девушка побывала на каменном выступе на горе Скьеггедаль, который называют «Язык Тролля» — он возвышается над озером Разенган на высоте 700 метров.

Как рассказала Ева Эльви в своем Telegram-канале, чтобы попасть на популярную достопримечательность ей пришлось преодолеть многочасовой путь.

С «Языка Тролля» открывается потрясающий вид Источник: Eva Elfie / Telegram

— Путь не такой уж и сложный, если не брать в учет что нужно пройти 20км. Красота будет сопровождаться на всем пути, классные виды. Вся дорога заняла 7,5 часов, в очереди только отстояла 1,5 часа, чтобы выйти на сам язык и сделать фото, было очень холодно ждать, — написала актриса.

По словам Евы Эльфи, во время путешествия ей очень повезло с погодой, в то же время у нее сложилось впечатление, что в Норвегии дождь идет целыми сутками.

Ева Эльфи — 26-летняя порноактриса из Омска. Ева является звездой международного уровня. Уже к 22 годам девушка оказалась в пятерке лидеров рейтинга популярности сайта PornHub, а чуть позже стала обладательницей двух «порно-Оскаров» от сайта AVN в категориях «Звезда независимого видео» и «Лучшая новая иностранная старлетка». В начале этого года она получила премию американского издания XBIZ Awards в номинации «Порноактриса года».