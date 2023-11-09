Кто такая Ева Эльфи? Откровенная история 26-летней блондинки из Сибири, ставшей мировой порнозвездой

Интервью 26-летней российской порноактрисы Евы Эльфи журналистке Ирине Шихман* за несколько дней набрало более миллиона просмотров. В нем сибирячка Юлия Романова (это настоящее имя девушки) откровенно рассказала о своей жизни, профессии и отношениях с близкими.
Когда-то юная блондинка из неблагополучного района Омска — Порт-Артура — мечтала стать актрисой. Она пробовала себя в профессии журналиста и SMM-менеджера, а также работала официанткой, чтобы оплатить учебу в вузе. Сегодня Ева Эльфи — признанная звезда в своей индустрии: обладательница двух «порно-Оскаров» и победительница в номинации «Порноактриса года» по версии американского издания XBIZ Awards.
Как Ева Эльфи пришла в порнобизнес? Поддержал ли девушку в этом ее парень? Как отреагировали на ее популярность бывшие одноклассники? За что Ева любит свою профессию? И где сейчас она живет? Смотрите в коротком видео, которое опубликовано выше.
* Признана иностранным агентом в РФ.