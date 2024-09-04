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Развлечения обзор «Не хотела никого обидеть»: что говорит актриса, которая притворилась мертвым блогером из TikTok

«Не хотела никого обидеть»: что говорит актриса, которая притворилась мертвым блогером из TikTok

Дарья Свистунова назвала свой поступок арт-перформансом

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7 комментариев

Дарья Свистунова придумала образ мертвого блогера Насти Кузнецовой

Актриса Дарья Свистунова объяснила происхождение вирусных видео от будто бы мертвого блогера. Оказалось, что блог «Настя Кузнецова | жизнь после» — это арт-перфоманс и часть социального эксперимента, который придумала сама Дарья.

— Я искала возможность привлечь внимание к вопросам, которые касаются каждого человека. Как современные технологии меняют восприятие жизни и смерти, где заканчивается граница реальности и начинается виртуальность, и что значит прожить жизнь, если эта жизнь может быть симулирована, — объяснила актриса в видео-обращении, которое опубликовала на Youtube.

Дарья хотела, чтобы люди задумались над тем, как они могут взаимодействовать с технологиями и что это значит для человечества.

— Я ни в коем случае не хотела никого ввести в заблуждение или обидеть. Я понимаю, что это вызвало много эмоций и прошу прощения, если кому-то было некомфортно. Однако это тоже часть перфоманса — показать, как мы верим всему тому, что видим в интернете, — сказала Дарья Свистунова.

Дарья философски относится к своему проекту и говорит, что ее цель как актрисы и художницы использовать разные формы искусства, чтобы провоцировать публику на эмоции и размышления, поэтому она выбрала такое необычное проявление.

Напомним, что в Сети уже несколько дней гуляют видео с изображением погибшей в автокатастрофе девушки. Анастасия Кузнецова общается с подписчиками через цифровой аватар, а видео в TikTok публикуют ее родственники, которые хотят продлить ей жизнь.

С пользователями общается цифровой аватар Насти Кузнецовой

— Я — Настя, и меня уже нет в живых. 30 июля 2024 года я попала в автокатастрофу со смертельным исходом. Но незадолго до этого я создала этот аватар. Теперь мои родственники решили подарить мне вечную жизнь через этот блог. Я буду рассказывать, как счастливо прожила эту жизнь, — рассказал цифровой аватар Насти в самом первом видео.

В аккаунте опубликовано уже 19 видео, где Настя Кузнецова, созданная при помощи ИИ, на одном и том же фоне делится фактами из своей жизни, например, о том, как сильно в детстве она любила сгущенку, как собирала ягоды с семьей, как заблудилась в другом городе и нашла помощь там, где совсем не ожидала.

Подтверждений существования Насти не нашлось, а бдительные Интернет-пользователи быстро обнаружили, что внешность героини роликов с того света принадлежит актрисе Дарье Свистуновой (вы могли видеть ее в сериале «На грани»).

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
4 сентября 2024, 14:51
По барабану Абсолютно на этот персонаж.
МАРГО
4 сентября 2024, 15:07
Так и знала, что она живая и решила устроить пиар своей персоны на образе смерти - страшном, таинственном и будоражущем. Но всё оказалось проще - народ просто покрутил у виска.
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