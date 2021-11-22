«Он не мертв»: новосибирец заморозил мозг своего умершего отца в надежде оживить через много лет

Что такое крионирование и зачем оно нужно

Основная цель крионирования — сохранение тела до того момента, когда технический прогресс дойдет до того, что умершего можно будет оживить. Для этого всё тело умершего или только мозг помещают в жидкий азот, где, по словам крионистов, тело может храниться почти бесконечно.



— Имеется в виду, что впереди у нас вечность, развитие технического прогресса, рано или поздно станет возможным всё, что мы сейчас можем представить. Соответственно, есть возможность, что получится оживлять тех людей, которые сейчас считаются мертвыми. И, если это продлится какое-то время, лет 300–500, станет возможным восстановление. Поэтому ставится задача доставить людей в будущее в настолько хорошем состоянии, насколько это возможно, — рассказал НГС Игорь Артюхов, соучредитель и директор по науке в компании «КриоРус».



Специалист объяснил, как происходит процесс крионирования. Сразу после смерти тело необходимо охладить. Особое внимание уделяют мозгу, так как его считают носителем человеческой личности. Голову обкладывают пакетами со льдом и водой. При этом специалисты учитывают, что тело может получить повреждения из-за кристаллов льда, которые разрывают клетки.