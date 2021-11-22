«Он не мертв»: новосибирец заморозил мозг своего умершего отца в надежде оживить через много лет

Новосибирец рассказал о крионировании мозга своего отца
Смерть — пожалуй, главный страх почти каждого человека. И если кто-то не боится собственной кончины, то уход близкого человека ввергает в отчаяние, ужас и ступор. Поэтому неудивительно, что многие задумываются о том, как отсрочить этот момент или сделать так, чтобы человека можно было вернуть к жизни. Однако пока такие технологии не изобрели, а некоторые считают, что они могут существовать только на страницах научной фантастики. Но есть и те, кто верит в прогресс и развитие науки, которое через десятки или сотни лет поможет воскресить мертвых. В надежде на это некоторые обращаются за помощью в компанию «КриоРус». Она занимается хранением тел после смерти в жидком азоте. Мы нашли новосибирца Алексея Хозяйкина, который восемь лет назад обратился в эту фирму, чтобы сохранить мозг своего отца. Рассказываем, как происходит процесс крионирования, на что рассчитывают люди, которые прибегают к нему, и есть ли у замороженных перспективы.
Что такое крионирование и зачем оно нужно
Основная цель крионирования — сохранение тела до того момента, когда технический прогресс дойдет до того, что умершего можно будет оживить. Для этого всё тело умершего или только мозг помещают в жидкий азот, где, по словам крионистов, тело может храниться почти бесконечно.
— Имеется в виду, что впереди у нас вечность, развитие технического прогресса, рано или поздно станет возможным всё, что мы сейчас можем представить. Соответственно, есть возможность, что получится оживлять тех людей, которые сейчас считаются мертвыми. И, если это продлится какое-то время, лет 300–500, станет возможным восстановление. Поэтому ставится задача доставить людей в будущее в настолько хорошем состоянии, насколько это возможно, — рассказал НГС Игорь Артюхов, соучредитель и директор по науке в компании «КриоРус».
Специалист объяснил, как происходит процесс крионирования. Сразу после смерти тело необходимо охладить. Особое внимание уделяют мозгу, так как его считают носителем человеческой личности. Голову обкладывают пакетами со льдом и водой. При этом специалисты учитывают, что тело может получить повреждения из-за кристаллов льда, которые разрывают клетки.
— Для того чтобы этого избежать или минимизировать, в кровеносное русло вводят специальные вещества, которые называются криопротекторами. Они снижают образование количества льда. Можно снизить вплоть до нуля, но для этого нужны очень высокие концентрации, которые сами по себе токсичны. Поэтому приходится идти на некоторый компромисс, допуская образование некоего количества льда, — говорит Игорь Артюхов.
В организм последовательно вводят растворы, которые замещают кровь. В каждом последующем концентрация криопротектора выше, а температура, наоборот, понижается. Это способствует охлаждению тела. Затем его помещают в сухой лед, где оно может храниться около года.
— За это время тело нужно охладить до температуры жидкого азота, то есть -196 градусов. После этого его хранят уже в этом веществе. Для практически бесконечного хранения достаточно температуры порядка -130 градусов, но удобней хранить в жидком азоте. Он достаточно дешев, химически инертен, не ядовит, не горюч, его производят в большом количестве. Так пациентов хранят до тех пор, пока наука не дойдет до возможности их восстановить или пока не будет на 100% доказано, что это невозможно. Пока никто не доказал, что это невозможно, — рассказал крионист.
Для хранения тела в жидком азоте используют специальные сосуды — дьюары. По данным сайта «КриоРус», сейчас заморозка мозга в компании стоит
«Пересадить мозг, интегрировать нанороботов и вернуть к жизни»
В ноябре 2021 года «КриоРус» заморозил тело
— У меня с детства сформировалось отношение к смерти как к чему-то неправильному. К тому, что мы в силах изменить, и мы должны это изменить. Лет в 20 у меня сформировалось понимание, что общество развивается не линейно, а экспоненциально, то есть каждый год новых исследований, новых знаний, новых открытий, идей и изобретений становится больше, чем в предыдущий. Это говорит о том, что примерно на протяжении следующих 15–20 лет нам станут понятны все механизмы старения человека. Это поможет создать инструменты, чтобы отменить старение. Ко мне пришло понимание, что если кто-то из близких не доживет до этого фантастического времени, то надо как-то сохранить их, — рассказал Алексей НГС.
Мужчина пришел к выводу, что заморозка — подходящий для этого способ. В США на тот момент существовали две компании, которые занимались криосохранением, а в России около года работала «КриоРус». Когда Алексей ездил в Москву по делам, то познакомился с создателями фирмы. А через семь лет, когда его отец умер, сразу позвонил в компанию, чтобы провести нейросохранение, то есть заморозить в азоте только мозг. Он заплатил за это около
— Мы давно не жили с ним вместе. Мы разъехались, когда мне было 10 лет, — вспоминает Алексей. — Маме я рассказал. Она беспокоилась, потому что я переживал из-за отца. Брат тоже был в курсе. Другим мы не говорили. Тело похоронили, как обычно. Но удалось сохранить его личность — мозг. Прошло уже 8 лет, и он никак не изменился за это время. Пройдет еще 15 — он не изменится. Появятся технологии, с помощью которых тело человека можно будет напечатать полностью, пересадить мозг, интегрировать ему нанороботов и вернуть человека к жизни.
По словам Алексея, он не говорил с отцом о возможном крионировании. Смерть Владимира была неожиданностью, и поводов для разговора о том, что делать с телом после кончины, не было. Однако сын разговаривал с ним о новых технологиях, и отец их приветствовал.
«Я не хожу на кладбище, это было бы лицемерием»
Владимир скончался в больнице Новосибирска. Сохранить тело полностью было сложно, потому что для этого нужно было перевезти его в Москву. На это ушло бы много времени, и из-за этого тело и мозг сохранить бы не удалось. Весь процесс крионирования из Москвы курировали специалисты «КриоРус».
— Мне сказали, что надо, в первую очередь, охладить головной мозг. Набирать пакеты со снегом и льдом, чтобы затормозить процессы разложения. Сразу нужно было написать отказ в больнице от донорства органов. Потом я написал запрос на имя главного врача, чтобы нам выдали головной мозг. Затем сказали, что нужно найти человека, который сделает перфузию. Нам помог патологоанатом из больницы, в которой находился отец. Он работал под руководством «КриоРус» по видеосвязи. А я бегал по аптекам и собирал ингредиенты для криопротектора. После того, как мозг достали, его нужно было хранить в сухом льду перед транспортировкой, — рассказал Алексей.
После этих процедур брат Алексея изготовил большой термоконтейнер, в котором специальная компания доставила мозг отца в Москву. Он до сих пор находится в хранилище «КриоРус».
Алексей рассказал, как в будущем, возможно, можно будет вернуть отца к жизни:
— Мы берем мозг человека, его личность. Отцу было 56 лет, это личность взрослого мужчины. Мы берем клетку его мозга, его ДНК. Создаем его взрослое тело. Возрастное, возможно, ни к чему будет, скорее всего,
Я не хожу на кладбище, это было бы лицемерием. Его личность сохранена, он не мертв. Это некое третье состояние, отец в стазисе находится.
После этого случая Алексей поддерживает связь с «КриоРус». Несколько лет назад он помогал родственникам другого криопациента из Новосибирска. В разговоре с корреспондентом мужчина рассказал, что если скончается до того, как технологии позволят отменить старение и смерть, то тоже хочет, чтобы его крионировали.
Как родственники мешают крионированию
Соучредитель и директор по науке в компании «КриоРус» Игорь Артюхов объяснил, что большинство клиентов «КриоРус» — люди с высшим образованием, связанным с естественными или точными науками, а также врачи. При этом, если в США большинство людей заключают договоры о крионировании себя после смерти, то в России клиенты в основном передают на хранение тела своих родственников.
Бывают случаи, когда человек заключает с фирмой договор о заморозке своего тела после смерти, но близкие препятствуют исполнению его воли.
— Достаточно часто родственники мешают это делать, в основном из религиозных соображений. У нас не было никаких претензий со стороны священников. В принципе, они это не одобряют, но не считают это ересью или чем-то антихристианским. Но вот родственники… Время теряется, приходится сохранять только головной мозг, потому что им нужно, чтобы тело лежало в гробу. Был у нас случай, когда был подписан договор с человеком, он написал в завещании, что хочет, чтобы его крионировали. Но, когда он умер, жена буквально выкрала его тело из морга и кремировала, — рассказал Игорь Артюхов.
Что думают о перспективах воскрешения врачи
Врач-патологоанатом, доктор медицинских наук, член общества патологоанатомов США, Канады и Европейского общества патологоанатомов Леонид Ротин считает невозможным воскрешение человека после смерти.
— Я слышал про крионирование, но не думаю, что это имеет какой-то практический смысл, по крайней мере, в настоящее время. Ведь процессы разложения в мертвом теле всё равно идут. Сами тела не разлагаются, но ведь смерть органов и систем уже произошла. Поскольку замораживание происходит после смерти — замораживают мертвое. Как известно, «мертвое не может ожить». Когда замораживаются органы для исследований или ткани, там еще идут какие-то биологические процессы, и их останавливают, — говорит специалист.
Патологоанатом объяснил, что тело — это не просто набор клеток. Их связывают интегративные системы, и именно из-за их смерти воскресить человека не получится.
— Если мозг умер, как его можно оживить? Глазом это не видно, но это всё равно, что замораживать тело, которое достали из могилы, поскольку на клеточном, молекулярном уровне произошли уже необратимые процессы. Чтобы констатировать смерть, должны быть определенные признаки: трупные пятна, трупное окоченение. Они говорят о том, что организм уже неживой. Мозг вообще нельзя пересадить. Это набор нейронов, и все нервы в органах — это отростки нервных клеток. На периферическом нерве можно делать операцию, а каждый из огромного множества отростков нельзя пришить, это невозможно, это миллиарды нейронов. Поэтому я скептически отношусь к перспективам крионирования в настоящее время, — заключает доктор.
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