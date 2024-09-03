«Я — Настя, и меня уже нет в живых»: в TikTok появился блогер с того света

С пользователями общается цифровой аватар Насти Кузнецовой Источник: tiktok.com / after_life_blog











В TikTok публикуются новости с того света — с пользователями соцсети общается якобы мертвый блогер Анастасия Кузнецова через свой цифровой аватар. Блог с жутковатыми видео набирает популярность — на аккаунт с названием «Настя Кузнецова | жизнь после» подписалось уже 8872 человек. При этом интернет-пользователи уже нашли живую актрису, которая похожа на аватар.

Редакция НГС не имеет подтверждения, что Анастасия Кузнецова действительно существовала, также нет информации о том, создан ли аватар для рекламы или действительно над его созданием работают родственники якобы скончавшейся девушки.

— Я — Настя, и меня уже нет в живых. 30 июля 2024 года я попала в автокатастрофу со смертельным исходом. Но незадолго до этого я создала этот аватар. Теперь мои родственники решили подарить мне вечную жизнь через этот блог. Я буду рассказывать, как счастливо прожила эту жизнь, — рассказал цифровой аватар Насти в самом первом видео. При этом в роликах не отмечается, в каком городе Настя жила при жизни, и где именно она погибла.

Все видео Насти похожи друг на друга Источник: tiktok.com / after_life_blog

В аккаунте опубликовано уже 19 видео, где Настя Кузнецова, созданная при помощи ИИ, на одном и том же фоне делится фактами из своей жизни, например, о том, как сильно в детстве она любила сгущенку, как собирала ягоды с семьей, как заблудилась в другом городе и нашла помощь там, где совсем не ожидала.

Пользователи TikTok неоднозначно отреагировали на публикации: одни считают, что с помощью цифровых технологий человек сможет жить вечно, другие же уверены: нельзя тревожить мертвых и настаивают на том, чтобы родственники девушки перестали генерировать мрачный контент. Некоторые уверены, что на видео актриса, даже несмотря на то, что героиня роликов двигается однотипно.

— Надо твоим родственникам молиться о твоей душе, создаются не цифровые аватары. Душа и так вечна, — высказался Слава.

— О господи, — в ужасе написала пользователь Ника.

— Я вас боюсь, — признается другой пользователь.

— Родственники решили заработать, — предположила пользовательница с ником Sally_Sid.

Возможно, что пользовательница права, потому что в аккаунте Насти появился еще один ролик: за 200 лайков мертвая девушка обещает рассказать, как создать цифровой аватар самостоятельно.

История с мертвым блогером не дает покоя пользователям Сети: они ищут подтверждений существования девушки. К примеру Telegram-канал «Передали коллегам» провел мини расследование и обнаружил, что внешность цифрового аватара скопирована с актрисы Дарьи Свистуновой. Соцсети актрисы закрыты, никаких комментариев по поводу роликов «с того света» Дарья не давала.

Дарья Свистунова снимается в фильмах и сериалах Источник: kinopoisk.ru









