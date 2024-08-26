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Развлечения Жена Павла Прилучного поделилась архивными кадрами со свадьбы — видео с пышного торжества

Жена Павла Прилучного поделилась архивными кадрами со свадьбы — видео с пышного торжества

В этом году пара отметила 2 года брака

481
7 комментариев

У пары один совместный ребенок

Новосибирский актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян сегодня, 26 августа, отмечают два года со дня торжества их свадьбы. Знаменитости официально узаконили свой брак 12 мая 2022 года, однако пышное торжество прошло лишь в конце лета того же года. В социальных сетях Брутян поделилась кадрами свадебной церемонии.

Пара поженилась в два года назад, некоторое время их отношения считали фейком, но любовь в итоге оказалось настоящей. В апреле 2023 году у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын — мальчика назвали Микаэлем. В прошлом году звездная семья стали парой года 2023 по версии глянцевого издания FB Journal. Статуэтку им вручили ведущие церемонии Дмитрий Дюжев и Анфиса Чехова.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Отметим, что у Павла Прилучного есть двое детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. В конце 2023 года Муцениеце подала на него в суд и сообщила о своем желании увезти детей заграницу — об этом актер узнал из СМИ. Уроженка Латвии планирует вернуться на родину вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией.

Недавно Прилучный опубликовал кадры семейного отдыха на Мальдивах.

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Павел Прилучный Свадьба Актер Новосибирск
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Комментарии
7
Комментатор НГС
26 августа 2024, 20:11
Гипюр в зепюре, братан брутал.
Гость
26 августа 2024, 20:03
Зачем фото какой-то 6а6ы
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