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Развлечения тест Быстрый психологический тест: скажите, какие у вас брови, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

Быстрый психологический тест: скажите, какие у вас брови, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

Даже такая мелочь, как их форма, может выдать ваш характер

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Как ни подкрашивай брови, характер от этого не изменится

Знаменитая пословица о том, что встречают по одежке, работает не только с одеждой, но и с внешним видом в целом. Вы наверняка и сами замечали, что некоторые черты лица могут притягивать, другие — отталкивать. Но если задуматься об этом более глубоко, можно узнать, что черты лица могут кое-что и о характере человека рассказать. И брови не последние в списке «говорящих». Иногда достаточно одного взгляда, чтобы многое узнать. А о чем расскажут ваши брови? В этом тесте вам нужно выбрать форму своих бровей, а остальное — дело техники. Или, если точнее, — психологии.

ТЕСТ
1 / 1
Выберите форму бровей, которая больше всего соответствует вашей
  • Полумесяц
  • Прямые
  • С острыми кончиками
  • Длинная линия бровей
  • Короткая линия бровей
  • Вздернутые брови
  • Широкие брови
  • Тонкие брови

ПО ТЕМЕ
Тест Брови Психология Развлечения Лицо Характер
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