Быстрый психологический тест: скажите, какие у вас брови, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

Знаменитая пословица о том, что встречают по одежке, работает не только с одеждой, но и с внешним видом в целом. Вы наверняка и сами замечали, что некоторые черты лица могут притягивать, другие — отталкивать. Но если задуматься об этом более глубоко, можно узнать, что черты лица могут кое-что и о характере человека рассказать. И брови не последние в списке «говорящих». Иногда достаточно одного взгляда, чтобы многое узнать. А о чем расскажут ваши брови? В этом тесте вам нужно выбрать форму своих бровей, а остальное — дело техники. Или, если точнее, — психологии.