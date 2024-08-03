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Развлечения Унесенные ветром «Эта потеря до сих пор с нами»: хиты группы «Сектор Газа» исполнили на фестивале «Ветер Сибири» — огненное видео

«Эта потеря до сих пор с нами»: хиты группы «Сектор Газа» исполнили на фестивале «Ветер Сибири» — огненное видео

Сегодня второй день концерта

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8 комментариев
Выступление приурочили к 60-летию Юрию Хоя

С песни «Плуги-вуги» началось выступление группы «Сектор Газовой Атаки» на рок-фестивале «Ветер Сибири» (18+). Артисты свой выход на сцену приурочили к 60-летию лидера группы «Сектора Газа» Юрия Хоя.

— Часть группы прилетела из Москвы, часть — из Воронежа. Мы рады, что наконец-то вернулись в новосибирское лето, сегодня кайфовая погода, поэтому будем сегодня отрываться особенно жарко. Про Юру можно много говорить, нам его очень не хватает, потому что та потеря, которая произошла, она до сих пор с нами. Ну, слава богу, что мы все здесь и помним о нем. И когда мы выходим на сцену, а вы подпеваете нам — это самое лучшее, что может быть сейчас, — сказал лидер группы Сергей Ким.

Отметим, что выступление артистов началось с задержкой на час. Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, многие зрители подпевали этой песне. В этот вечер группа также исполнила такие хиты как «Носки» и «Сожженная ведьма».

Также хиты группы «Сектор Газа» сегодня исполнит Ирины Клинских дочь Юрия Хоя и группа и «Черный Вторник».

Фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске вчера, 2 августа, он продлится 3 дня. В этом году концерт перенесли с аэродрома Мочище на аэродром ОбьГЭС.

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Комментарии
9
Гость
3 августа 2024, 22:31
Начинается гроза у меня сосут 3омары
Гость
3 августа 2024, 22:28
Это какой то позор!!!
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