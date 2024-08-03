«Эта потеря до сих пор с нами»: хиты группы «Сектор Газа» исполнили на фестивале «Ветер Сибири» — огненное видео

— Часть группы прилетела из Москвы, часть — из Воронежа. Мы рады, что наконец-то вернулись в новосибирское лето, сегодня кайфовая погода, поэтому будем сегодня отрываться особенно жарко. Про Юру можно много говорить, нам его очень не хватает, потому что та потеря, которая произошла, она до сих пор с нами. Ну, слава богу, что мы все здесь и помним о нем. И когда мы выходим на сцену, а вы подпеваете нам — это самое лучшее, что может быть сейчас, — сказал лидер группы Сергей Ким.