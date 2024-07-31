«Вы чё барабан-то не вращаете?» Узнайте, сможете ли вы ответить на 10 вопросов из «Поля чудес»

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Финальная игра от 13 октября 2006 года. Когда девушка желала знать, за кого она выйдет замуж, она в Иванов день срывала розовый бутон, заворачивала его в белую бумагу и прятала до определенного праздника. В этот праздник бутон должен был оставаться свежим и ароматным как ни в чем не бывало. Тогда девушка брала его с собой в церковь. И тот, кому суждено было стать ее мужем, подходил к девушке и брал у нее цветок. Но если оказывалось, что бутон увял и потемнел, ворожба не срабатывала. До какого праздника от Иванова дня надо было хранить этот завернутый в бумагу бутон?