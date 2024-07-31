Развлечения тест «Вы чё барабан-то не вращаете?» Узнайте, сможете ли вы ответить на 10 вопросов из «Поля чудес»
«Вы чё барабан-то не вращаете?» Узнайте, сможете ли вы ответить на 10 вопросов из «Поля чудес»
Участники знаменитой программы справиться с ними не смогли
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Из всех долгоиграющих передач российского телевидения «Поле чудес» (16+) — самая бессмертная. Иногда кажется, что в России нет столько населения, сколько людей побывало за черно-белым барабаном. А ведь участники всё продолжают и продолжают прибывать! И каждую неделю их ждет бессменный ведущий Леонид Якубович, который 31 июля, на минуточку, отмечает 79-летие. В честь этого без пяти минут юбилея усатого повелителя барабана мы посмотрели все выпуски вечного капитал-шоу и выбрали из них десятку не самых простых вопросов. Проверьте, сколько из них окажутся вам по силам.
ТЕСТПройден 611 раз
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Выпуск от 17 февраля 2023 года. Как на Руси называли просящего милостыню нищего?
Христарадник
Христапродавец
Ханыга
Бедолага
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А теперь — игра от 18 февраля 2022 года. Как раньше в некоторых частях России дети называли лошадь?
Чуфелла Марзуфелла
Голоспинушка
Возовица
Гоготалка
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Финал от 21 октября 2021 года. В старину в России обучением детей занимались женщины из привилегированных сословий, потому что были, как тогда говорили, «гораздо грамотными» и «преисполненными...». А вот преисполненными чего?
Целомудрия
Любомудрия
Великомудрия
Многомудрия
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25 октября 2019 года. Игра посвящена Дню таможенника РФ. Вот задание на первый тур. В России до середины XVII века было много торговых внутренних пошлин. При торговле скотом бралась роговая пошлина. А за что ее платили?
За обвязку товара
За привязывание
За право торговли
За наем амбара
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11 июня 2014 года. На Руси был обычай — переносить огонь из старого дома в новый. Старая женщина в последний раз топила в старом доме печь, выгребала горячие угли в горшок и переносила в новое жилье. А что переносили, если до новой избы было далеко и огонь перенести было невозможно?
Самовар
Утюг
Кочергу
Лучину
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Финальная игра от 13 октября 2006 года. Когда девушка желала знать, за кого она выйдет замуж, она в Иванов день срывала розовый бутон, заворачивала его в белую бумагу и прятала до определенного праздника. В этот праздник бутон должен был оставаться свежим и ароматным как ни в чем не бывало. Тогда девушка брала его с собой в церковь. И тот, кому суждено было стать ее мужем, подходил к девушке и брал у нее цветок. Но если оказывалось, что бутон увял и потемнел, ворожба не срабатывала. До какого праздника от Иванова дня надо было хранить этот завернутый в бумагу бутон?
Рождество
Масленица
Крещение
Святки
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21 мая 1999 года. Задание на первый тур. Из-за кочевого образа жизни скоморохов называли каликами перехожими. Что означает слово «калик»?
Слепец
Батрак
Дурак
Башмак
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27 марта 1998 года. Вот задание на второй тур. Съедобный лишайник, растущий в степях и пустынях и имеющий вид небольших комочков, легко переносимых ветром. Как называется этот маленький лишайничек?
Ягель
Манна
Бегония
Умбиликария
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Новогодний выпуск от 30 декабря 1994 года. Играют дети. Что в индийской мифологии олицетворял белый бык?
Справедливость
Мудрость
Бессмертие
Богатство
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Суперигра от 18 сентября 1992 года. На кону такие суперпризы: музыкальный центр, телевизор, микроволновая печь, пылесос, холодильник и а-а-а-а-автомобиль! Надо только ответить на один вопрос. Где произошло первое в мире дорожно-транспортное происшествие?