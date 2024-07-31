НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

ю-з.

 746мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,33
EUR 93,29
Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Развлечения тест «Вы чё барабан-то не вращаете?» Узнайте, сможете ли вы ответить на 10 вопросов из «Поля чудес»

«Вы чё барабан-то не вращаете?» Узнайте, сможете ли вы ответить на 10 вопросов из «Поля чудес»

Участники знаменитой программы справиться с ними не смогли

16 235
31 комментарий
Когда участники не могут полчаса угадать простое слово, Леонид Аркадьевич начинает испепелять их взглядом

Из всех долгоиграющих передач российского телевидения «Поле чудес» (16+) — самая бессмертная. Иногда кажется, что в России нет столько населения, сколько людей побывало за черно-белым барабаном. А ведь участники всё продолжают и продолжают прибывать! И каждую неделю их ждет бессменный ведущий Леонид Якубович, который 31 июля, на минуточку, отмечает 79-летие. В честь этого без пяти минут юбилея усатого повелителя барабана мы посмотрели все выпуски вечного капитал-шоу и выбрали из них десятку не самых простых вопросов. Проверьте, сколько из них окажутся вам по силам.

ТЕСТПройден 611 раз
1 / 10
Выпуск от 17 февраля 2023 года. Как на Руси называли просящего милостыню нищего?
  • Христарадник
  • Христапродавец
  • Ханыга
  • Бедолага
2 / 10
А теперь — игра от 18 февраля 2022 года. Как раньше в некоторых частях России дети называли лошадь?
  • Чуфелла Марзуфелла
  • Голоспинушка
  • Возовица
  • Гоготалка
3 / 10
Финал от 21 октября 2021 года. В старину в России обучением детей занимались женщины из привилегированных сословий, потому что были, как тогда говорили, «гораздо грамотными» и «преисполненными...». А вот преисполненными чего?
  • Целомудрия
  • Любомудрия
  • Великомудрия
  • Многомудрия
4 / 10
25 октября 2019 года. Игра посвящена Дню таможенника РФ. Вот задание на первый тур. В России до середины XVII века было много торговых внутренних пошлин. При торговле скотом бралась роговая пошлина. А за что ее платили?
  • За обвязку товара
  • За привязывание
  • За право торговли
  • За наем амбара
5 / 10
11 июня 2014 года. На Руси был обычай — переносить огонь из старого дома в новый. Старая женщина в последний раз топила в старом доме печь, выгребала горячие угли в горшок и переносила в новое жилье. А что переносили, если до новой избы было далеко и огонь перенести было невозможно?
  • Самовар
  • Утюг
  • Кочергу
  • Лучину
6 / 10
Финальная игра от 13 октября 2006 года. Когда девушка желала знать, за кого она выйдет замуж, она в Иванов день срывала розовый бутон, заворачивала его в белую бумагу и прятала до определенного праздника. В этот праздник бутон должен был оставаться свежим и ароматным как ни в чем не бывало. Тогда девушка брала его с собой в церковь. И тот, кому суждено было стать ее мужем, подходил к девушке и брал у нее цветок. Но если оказывалось, что бутон увял и потемнел, ворожба не срабатывала. До какого праздника от Иванова дня надо было хранить этот завернутый в бумагу бутон?
  • Рождество
  • Масленица
  • Крещение
  • Святки
7 / 10
21 мая 1999 года. Задание на первый тур. Из-за кочевого образа жизни скоморохов называли каликами перехожими. Что означает слово «калик»?
  • Слепец
  • Батрак
  • Дурак
  • Башмак
8 / 10
27 марта 1998 года. Вот задание на второй тур. Съедобный лишайник, растущий в степях и пустынях и имеющий вид небольших комочков, легко переносимых ветром. Как называется этот маленький лишайничек?
  • Ягель
  • Манна
  • Бегония
  • Умбиликария
9 / 10
Новогодний выпуск от 30 декабря 1994 года. Играют дети. Что в индийской мифологии олицетворял белый бык?
  • Справедливость
  • Мудрость
  • Бессмертие
  • Богатство
10 / 10
Суперигра от 18 сентября 1992 года. На кону такие суперпризы: музыкальный центр, телевизор, микроволновая печь, пылесос, холодильник и а-а-а-а-автомобиль! Надо только ответить на один вопрос. Где произошло первое в мире дорожно-транспортное происшествие?
  • Пекин
  • Лондон
  • Милан
  • Париж

ПО ТЕМЕ
Поле чудес Леонид Якубович Тест Вопросы Игра Телевидение Ностальгия Знания Развлечения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
Саня-Аспирин
17 марта 2023, 16:24
По мне так интересней сейчас в "Слабое звено" поиграть. Да и в принципе, к счастью, там необязательно уметь петь, плясать и солить огурцы.
наивный
17 марта 2023, 17:30
надо было сначала отгадать буквы. а тут вместо "поля чудес", получилась игра "кто хочет стать миллионером"
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем
Знакомства

Sergey154,37

Сергей,25

Виктор,30

Елена,43

Иван,34

Елена,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление