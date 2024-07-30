Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака

Для многих август — сложный месяц Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Два месяца лета позади. Август — для многих напряженное время из-за дачных работ, подготовки детей к школе или детскому саду, а также желания все успеть в последние летние деньки. Поэтому для тех, кто привык в такие периоды обращаться к советам звезд, новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-гороскоп. Читайте, на что стоит обратить внимание в последний летний месяц представителям всех знаков Зодиака.

Овен.

Десятка Мечей

Всё уже позади. Если были какие-то неблагоприятные ситуации, то выход найдется в ближайшее время. В профессиональной сфере необходимо взять отпуск, отдохнуть. Возможно, наступает выгорание. Могут появиться сложности с деньгами, не тратьте попусту. В любви наступает период, когда ничего не будет, как раньше: те отношения, которые были обречены на разрыв, — прекратятся, а у других наступит новый этап.



Телец.

Четверка Кубков

Тоска, скука, воспоминания и сомнения. Будет казаться, что всё, что происходит вокруг, превращается в рутину. Могут нахлынуть воспоминания, погружение в прошлое. В любви захочется новых впечатлений. В работе всё стабильно, без взлетов и падений, но чувство неудовлетворения своими финансами будет присутствовать. Обратите внимание на здоровье, на фоне усталости могут напомнить о себе хронические заболевания.



Близнецы.

Башня

Захочется перемен, избавиться от всего старого. Прежде чем что-то сделать, хорошо подумайте, чтобы это не привело к катастрофическим последствиям. Какие-то перемены в вашей жизни произойдут очень резко и внезапно. В любовных отношениях все иллюзии относительно партнера развеются. В финансовом плане готовьтесь к большим тратам.



Рак.

Туз кубков

Прекрасный месяц, счастье, гармония и радость. В профессиональной сфере для достижения целей нужно будет приложить усилия, но результат вас приятно удивит. Выпадет прекрасный шанс и благоприятные перспективы. В любовных отношениях ожидайте, что в вашу жизнь войдет что-то яркое или возникнут новые чувства. А у тех, кто состоит в отношениях, произойдет обновление чувств.



Лев.

Шестерка Пентаклей

Не бойтесь просить помощи и оказывайте ее, если просят. В этом месяце проявляйте больше терпимости и великодушия, а также не лишним будет благотворительность. В отношениях всё стабильно, но будьте готовы к взаимопомощи. Для тех, кто в поисках работы, вас ждут выгодные предложения.



Дева.

Колесо Фортуны

Если вы давно ждали перемен, то не упускайте возможности в этом месяце, ловите моменты. В работе и финансах дела пойдут в гору, возможно предложение о повышении в должности, или своё дело будет двигаться в сторону успеха и процветания.



Весы. Королева Пентаклей

Благоприятный месяц. Стабильность в финансах, комфорт, упорядоченность в делах и уверенность в завтрашнем дне. Акцент будет сделан на создание домашнего уюта, комфорта, который немало важен для вас. В общем, месяц не для лежебок, порядок будет во всём. В работе ждет активность, которая приведет к успеху.



Скорпион. Паж Жезлов

Месяц направлен на поиски новых путей развития и появлений новых интересов. В личной жизни наступит влюбленность, нежели серьезные отношения. В профессиональной сфере появится много творческих идей, не бойтесь нестандартных решений, это приведет вас к успеху. Можно пойти учиться для совершенствования своих навыков в профессии или своем деле.



Стрелец. Шестерка Жезлов

Ждите хороших или радостных известий. Возможны успешные командировки или поездки. В любовных отношениях наступит новый благоприятный период для развития. В профессиональной сфере ожидается начало карьерного роста. Следует обратить внимание на свой иммунитет.



Козерог. Повешенный

Возникнет ощущение, что обстоятельства сложились не так, как хотелось. Но посмотрите на ситуацию с разных сторон, не держитесь за старое, ищите нестандартные решения, тогда вас ждет успех и положительная динамика в делах. В финансах возможны незапланированные расходы.



Водолей. Восьмерка Мечей

Будьте готовы к неожиданным препятствиям, подводным камням, возможно, ограничениям при каком-то выборе. В любом случае, все сложности и препятствия носят временный характер. Финансовые расходы в этом месяце стоит сократить. В любовных отношениях может выйти наружу вопрос, который долго ждал подходящего момента. Будьте терпеливы и проявите понимание.



Рыбы. Король Жезлов

Терпение и труд приведут к успеху. Напрягитесь и раскройте весь свой потенциал, принимайте ответственные решения в профессиональной сфере и финансах. А также стоит быть готовым, чтобы покинуть зону комфорта ради большого успеха. В любовных отношениях возможны приятные запоминающиеся события.



Астролог Анастасия Казанцева подготовила финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на август. Читайте, кому рекомендуют отложить крупные покупки, а кому ждать долгосрочную выгоду.