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Развлечения Тельцы получат премию, а Дев ждут неудачи. Финансовый гороскоп на август от астролога

Тельцы получат премию, а Дев ждут неудачи. Финансовый гороскоп на август от астролога

Последний месяц лета будет удачным для карьеры. Отложите отпуск на сентябрь

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8 комментариев
Как прошло ваше лето? Пишите в комментарии

Вот и лето подходит к концу — встречаем последний месяц. Придется много поработать или отдохнуть как следует? Что будет с финансами? 72.RU cпросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— В августе приходит пора ретроградного Меркурия. Он будет куролесить сначала в компании со Львом, а потом — с Девой. Огненные вибрации Льва в начале месяца будут подталкивать к конфликтам на работе, поэтому до 23 августа важно контролировать свои эмоции и стараться меньше придираться к тем, кто рядом. Выиграют те, кто сможет усмирить свое эго и сохранить спокойствие, — объясняет астролог.

Овен

Вам стоит посвятить себя развитию карьеры. Направьте все силы в работу и сконцентрируйтесь на том, что сулит долгосрочную выгоду. В августе лучше не планировать отпуск.

Телец


В этот период стоит ожидать прибавку, премию или подарок. Хорошо продумывайте свои траты — есть вероятность израсходовать деньги впустую.

Близнецы

Работа захватит вас полностью. Есть большая вероятность провести весь месяц в поездках. Не отказывайтесь от передвижений — это запустит цепочку важных событий, которые положительно повлияют на карьеру и заработок.

Рак

Первая неделя августа дает негативный аспект, который может повлиять на дела и внесет затруднения в планы. К счастью, после 8-го числа можно будет снова начать двигаться к своим целям уверенными шагами.

Лев

В августе вы станете любимцем фортуны! Будьте открыты для новых знакомств — каждый контакт может принести возможности для развития.

Дева

Справляться с работой будет крайне сложно, поэтому август лучше посвятить отдыху. Можно приобрести что-нибудь ради собственного удовольствия. Крупные и серьезные покупки пока стоит отложить.

Весы

Чтобы избежать неприятных ситуаций, не ввязывайтесь в опасные авантюры и будьте осторожны с сомнительными предложениями от окружающих. Полезно посидеть в стороне и понаблюдать. Так и нервы сохраните, и деньги.

Скорпион

В августе постарайтесь запланировать приобретение того, что нужно для вашей работы или улучшения ее качества. Но не стоит брать кого-то с собой в магазин — вряд ли чужие советы помогут.

Стрелец

Яркий и продуктивный месяц во всех отношениях. Конец лета раскроет для вас совершенно новые возможности, что позволит вам заработать больше, чем обычно.

Козерог

В первой половине месяца нежелательно делать крупные покупки. Август принесет много идей и планов, которые вы легко и без препятствий сможете осуществить.

Водолей

Возможно, возникнут ситуации на работе, которые поставят вас в тупик. Не впадайте в уныние — к концу месяца вы сможете легко во всем разобраться.

Рыбы

Отличное время, чтобы получать практические навыки. В дальнейшем они помогут открыть новые финансовые возможности. Объединяйтесь с коллегами — это будет вдохновлять и заряжать.

Ранее мы писали, что с 5 августа Меркурий переходит в ретрофазу — он начинает движение в обратном направлении. В это время многие могут почувствовать апатию и раздражительность. Что нас ждет, как это пережить и когда закончится? Спросили тюменского астролога.

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Комментарии
8
Гость
28 июля 2024, 18:29
Сказочки, сказочники. Раньше вот писали прогнозы скромнее. Глоба тот же. Писали как-то размыто, не точно, без утверждений. А сейчас наглые такие все. Астрологи блин. Ну не астрологи а ясновидящие прям.пишут вдохновенно и подробно.
Гость
28 июля 2024, 17:32
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Афтары, вам нравится вот так открыто деградировать или тайно / по-глупости помогаете скорейшему краху своего иноагентского недо-СМИ?
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