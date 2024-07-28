Цепи в волосах и экстраординарное мини: Бузова удивила поклонников новым стилем — рассматриваем образ

Кадры звезда опубликовала в личных социальных сетях Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Артистка Ольга Бузова удивила поклонников новым образом. Сейчас певица находится в Южной Америке, где снимается в шоу «Звезды в Колумбии» (16+).



Судя по кадрам, для съемок новой серии проекта Бузова вновь изменила прическу. На этот раз она вплела в волосы цепочки, а из одежды выбрала свободные шорты и бежевый топ. Вместо каблуков артистка выбрала высокие ботинки.



— Ну что, погнали. Последние рывки на волевых, — написала артистка.

Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Недавно Бузова при помощи металлических цепей нарастила волосы. Артистка заплела свои волосы в косы и с помощью железных колец прикрепила искусственные локоны.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Ранее Ольга Бузова показала видео, на котором ей делает массаж визажист Андрей Лоос.

