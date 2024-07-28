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Развлечения Цепи в волосах и экстраординарное мини: Бузова удивила поклонников новым стилем — рассматриваем образ

Цепи в волосах и экстраординарное мини: Бузова удивила поклонников новым стилем — рассматриваем образ

Сейчас певица находится на съемках в Южной Америке

996
17 комментариев
Кадры звезда опубликовала в личных социальных сетях

Артистка Ольга Бузова удивила поклонников новым образом. Сейчас певица находится в Южной Америке, где снимается в шоу «Звезды в Колумбии» (16+).

Судя по кадрам, для съемок новой серии проекта Бузова вновь изменила прическу. На этот раз она вплела в волосы цепочки, а из одежды выбрала свободные шорты и бежевый топ. Вместо каблуков артистка выбрала высокие ботинки.

— Ну что, погнали. Последние рывки на волевых, — написала артистка.

Недавно Бузова при помощи металлических цепей нарастила волосы. Артистка заплела свои волосы в косы и с помощью железных колец прикрепила искусственные локоны.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Ольга Бузова показала видео, на котором ей делает массаж визажист Андрей Лоос.

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Комментарии
17
Звездолет Сигареты Вега
28 июля 2024, 23:25
Отбеление шоколадного кольца у Бузовой, будет тоже новый образ?
281315474
28 июля 2024, 23:31
Вы задрали с ней!
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