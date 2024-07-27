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Десятки новосибирцев устроили тусовку на пляже — смотри кадры с вечеринки

Толпа собралась в Академгородке

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1 комментарий
Речь идет о площадке Центрального пляжа в Академгородке

В субботу, 27 июля, на территории пляжа в Новосибирске собралась толпа. Десятки людей оказались на берегу Обского моря, передает корреспондент НГС Алена Золотухина.

Речь идет о площадке Центрального пляжа в Академгородке. Вечером там кавер-группа For me band — смотрим видео с концерта.

Вечером в городе выступила музыкальная группа

— Собралось гигантское количество людей, потому что все, кто отдыхал на пляже, подтянулись на мероприятие, — сообщила корреспондент НГС.

Основная часть пляжной вечеринки проходит в баре, но вход на событие платный. Отдыхающие, которые не захотели платить, проводят время вдоль берега

27 июля в Новосибирске выступил экс-участник музыкальной группы «Руки вверх!». Он стал хедлайнером события, которое проводили в парке «Арена».

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Толпа Пляж Академгородок Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
28 июля 2024, 00:07
Превратили спркрйные комфортные пляжи в дичь
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