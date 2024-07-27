Десятки новосибирцев устроили тусовку на пляже — смотри кадры с вечеринки

В субботу, 27 июля, на территории пляжа в Новосибирске собралась толпа. Десятки людей оказались на берегу Обского моря, передает корреспондент НГС Алена Золотухина.
Речь идет о площадке Центрального пляжа в Академгородке. Вечером там кавер-группа For me band — смотрим видео с концерта.
— Собралось гигантское количество людей, потому что все, кто отдыхал на пляже, подтянулись на мероприятие, — сообщила корреспондент НГС.
27 июля в Новосибирске выступил экс-участник музыкальной группы «Руки вверх!». Он стал хедлайнером события, которое проводили в парке «Арена».