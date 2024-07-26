Психологический тест: расскажите о своей подписи, а мы легко определим ваш характер

Ставить подпись где попало не стоит еще и потому, что по ней о вас можно узнать практически всё Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Говорят, двух одинаковых подписей в мире нет. В это легко поверить, ведь многие люди при создании своего автографа стараются сделать его как можно более оригинальным и индивидуальным. Но у этого есть и обратная сторона — по подписи человека становится очень легко узнать, кто он на самом деле! Не верите? Тогда распишитесь на ближайшем листке бумаги и присмотритесь к своему автографу.

ТЕСТ 1 / 6 Как сильно вы нажимаете на ручку или карандаш, когда подписываетесь? Пишу с сильным нажимом

Пишу со средним нажимом

Пишу со слабым нажимом 2 / 6 Какой наклон у вашей подписи? Небольшой наклон вправо

Сильный наклон вправо

Небольшой наклон влево

Сильный наклон влево

Вообще нет наклона 3 / 6 Насколько длинная ваша подпись? Одна-три буквы

Больше трех букв 4 / 6 Буквы в вашей подписи округленные или заостренные? Округленные

Заостренные 5 / 6 Что из этого характерно для вашей подписи? Все буквы соединены между собой

«Разорванность» и множество пробелов 6 / 6 В вашем автографе есть декоративные элементы — петли, круги, рисунки? Да

Нет

И это далеко не всё, что можно узнать о человеке по его подписи. Например, большое значение имеет то, где именно в автографе стоит росчерк. Люди, которые привыкли заканчивать подпись длинной линией над буквами, — почти всегда тщеславные натуры, стремящиеся к большим достижениям.



Если же росчерк находится внизу подписи, можно сделать вывод, что автограф принадлежит обидчивому человеку, которому всегда интересно, какое впечатление он производит на окружающих. А перечеркивание подписи по всей длине говорит о самокритичности автора подписи и его недюжинном уме.

Некоторые люди ставят в подписи точку — у этого элемента тоже есть свое толкование. Точку в конце автографа ставят те, кто никогда не бросит дело на полпути. Из таких людей получаются прекрасные исполнители. А любители использовать этот знак в начале подписи перед тем, как приняться за дело, стараются получить как можно больше информации, чтобы нигде не ошибиться.



Не беда, если не удается получить автограф человека, про которого вы хотите разузнать всё на свете. Помимо подписи, характеры людей с головой выдают черты лица. Еще один действенный способ узнать, какая на самом деле перед вами личность, — попросить человека выбрать понравившуюся картинку.

