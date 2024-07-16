НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

вос.

 744мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 87,81
EUR 95,78

ТЕМА ДНЯ

Какой будет погода в Новосибирске в августе

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Лайфхаки для работодателей
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Развлечения «Родственник умер, а мешать продолжает»: как защититься от покойных — совет от сибирской ведьмы

«Родственник умер, а мешать продолжает»: как защититься от покойных — совет от сибирской ведьмы

По словам Елены Голуновой, уберечь себя и свою семью от негатива помогут другие мертвые

99
Написать комментарий
По словам Елены Голуновой, к покойным можно обратиться с любой просьбой

Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова рассказала, как защититься от покойных родственников, которые при жизни желали вам зла и продолжают мешать после смерти. По словам сибирской ведьмы, оградиться от негатива вам могут помочь ушедшие из жизни другие ваши родные.

— Ушел из жизни ваш родственник, который при жизни вам гадил. После его смерти всё у вас рушится: дети болеют, нет лада в семье, денег тоже нет. Защититься помогут три могилы. Первая — это родственник, которого вы любили и он вас любил. Две другие могилы, это просто ушедшие из жизни ваши родственники по родовой ветке. Никаких просьб, просто передача информации, жалоба на ситуацию. Сначала первому, который вас любил, рассказываете на могиле, что произошло, потом двум остальным, — рассказала Голунова.

Как отметила ведьма, такое воздействие от трех родных на негативного покойного родственника поможет сначала затормозить все отрицательные процессы, которые следуют за вами, а после и вовсе остановить.

Ранее Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Елена Голунова Новосибирск Ведьма
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Елена,26

Юлия,47

Алёна,42

Sandroking,40

Сэм,21

Ольга,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление