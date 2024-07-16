«Родственник умер, а мешать продолжает»: как защититься от покойных — совет от сибирской ведьмы

По словам Елены Голуновой, к покойным можно обратиться с любой просьбой Источник: Елена Голунова / YouTube











Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова рассказала, как защититься от покойных родственников, которые при жизни желали вам зла и продолжают мешать после смерти. По словам сибирской ведьмы, оградиться от негатива вам могут помочь ушедшие из жизни другие ваши родные.



— Ушел из жизни ваш родственник, который при жизни вам гадил. После его смерти всё у вас рушится: дети болеют, нет лада в семье, денег тоже нет. Защититься помогут три могилы. Первая — это родственник, которого вы любили и он вас любил. Две другие могилы, это просто ушедшие из жизни ваши родственники по родовой ветке. Никаких просьб, просто передача информации, жалоба на ситуацию. Сначала первому, который вас любил, рассказываете на могиле, что произошло, потом двум остальным, — рассказала Голунова.



Как отметила ведьма, такое воздействие от трех родных на негативного покойного родственника поможет сначала затормозить все отрицательные процессы, которые следуют за вами, а после и вовсе остановить.



Ранее Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

