Романтика по-русски. Куда можно отправиться со своей семьей в России: подборка

В России есть множество мест, которые можно посетить со своей второй половинкой Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











«Яндекс Путешествия» и MSK1.RU подготовили для вас, дорогие читатели, подборку мест, которые семейные пары могут посетить этим летом. От древнего Мурома до курортного Архыза — выбирайте маршрут по душе и отправляйтесь в незабываемое путешествие со своей второй половинкой. И тогда День семьи, любви и верности у вас будет не только 8 июля, а когда вы сами захотите.

Муром. Город древних легенд и вечной любви

Муром — один из старейших городов России, чья история насчитывает более 1160 лет. Первое упоминание о нем в «Повести временных лет» датируется 862 годом. Этот факт увековечен на Былинном камне, встречающем гостей при въезде в город.



Путешествие по Мурому стоит начать со Спасского монастыря, расположенного на крутом берегу Оки в Кудринской слободе. В XI–XII веках эта обитель служила оборонительным форпостом города. Недалеко от монастыря расположена Покровская церковь, где можно увидеть символическую гробницу Илии Печерского, прототипа Ильи Муромца. А главная достопримечательность города — памятник святым Петру и Февронии, покровителям семьи и брака.



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Добраться до Мурома из Москвы можно на «Ласточке». Поездка займет около 4 часов, а билеты на поезд можно купить от 2500 рублей. Остановиться можно в одном из трехзвездочных отелей — Отель 3* от 2800 рублей за ночь на двоих.

Астрахань: южная жемчужина на берегу Волги

Астрахань — еще один прекрасный город для романтических прогулок. Начните с Белого города — старейшей части Астрахани. Здесь вы увидите дом генерал-губернатора и персидское подворье.



Центральная набережная Астрахани — это два километра променада с цветниками, ресторанами и аттракционами. У здания бывшей биржи можно сфотографироваться у Дамы с собачкой и освежиться у Петровских фонтанов.



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Особое впечатление оставит поездка по Астраханскому заповеднику, где можно увидеть Долину лотосов. Пройдитесь по экотропе «Обретенная дельта» над лотосовым полем или отправьтесь на водную экскурсию.



Полет на самолете до Астрахани их Москвы займет 3 часа, билеты на рейс стоят от 7200 рублей. Цена за ночь в трехзвездочных отелях начинается от 2200 за двоих.

Архыз: активный отдых для влюбленных

Для пар, предпочитающих активный отдых на природе, идеальным выбором станет Архыз. Летом и осенью на курорте работают горные велосипедные трассы в эндуро-парке. Также рекомендуем отправиться в поход на Софийские водопады или попробовать рафтинг по реке Большой Зеленчук.



На подъезде к курорту расположен небольшой рынок, где продаются изделия ручной работы, предметы быта, национальная одежда и сувениры. Здесь можно приобрести сувенир на память о вашем путешествии.



Самолет до Минеральных Вод летит от Москвы 3,5 часа, цены на рейс начинаются от 7200 рублей. Затем нужно будет сесть на автобус до Архыза. Поездка стоит 800 рублей и продлится 4 часа. В городе можно остановиться в трехзвездочном отеле от 2500 рублей на двоих.