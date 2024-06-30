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Развлечения Ирина Салтыкова представила новую песню в Новосибирске — автор трека ранее работал с Лободой

Ирина Салтыкова представила новую песню в Новосибирске — автор трека ранее работал с Лободой

Композиция называется «Беги»

306
3 комментария

Ирина Салтыкова представила новую песню на концерте в Новосибирске. Как рассказала певица, новый трек «Беги» написал автор, который работал со Светланой Лободой.

— Не записывала ничего нового около семь лет, потому что думала — карьера близится к закату. Но автор текста Майский, который ранее для Лободы написал песню «Мои глаза», предложил мне этот текст, — сообщила певица.

Отмечаем, что Ирина Салтыкова выступает сегодня на концерте в честь 131-летия Новосибирска. Сотни человек пришли в Центральный парк, чтобы послушать песни звезды. Выступление звезда начала с песни «Серые глаза».

О том, как в Новосибирске отмечают День города, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции. Подробнее по ссылке.

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День города Новосибирск Ирина Салтыкова
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Комментарии
3
Гость
30 июня 2024, 22:40
Наконец-то, нормальные смайлики, а не та фигня, размером с голубиный глаз. Если бы ещё вернули всем статьям пропавшее количество оценок под статьёй после обновления - вообще замечательно.
Гость
30 июня 2024, 22:25
Ктo этo?
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