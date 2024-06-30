Ирина Салтыкова представила новую песню в Новосибирске — автор трека ранее работал с Лободой

Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ирина Салтыкова представила новую песню на концерте в Новосибирске. Как рассказала певица, новый трек «Беги» написал автор, который работал со Светланой Лободой.



— Не записывала ничего нового около семь лет, потому что думала — карьера близится к закату. Но автор текста Майский, который ранее для Лободы написал песню «Мои глаза», предложил мне этот текст, — сообщила певица.

Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Отмечаем, что Ирина Салтыкова выступает сегодня на концерте в честь 131-летия Новосибирска. Сотни человек пришли в Центральный парк, чтобы послушать песни звезды. Выступление звезда начала с песни «Серые глаза».

