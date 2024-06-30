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Город Ирина Салтыкова вышла на новосибирскую сцену в белом платье коконе и вспомнила фильм «Брат-2»

Ирина Салтыкова вышла на новосибирскую сцену в белом платье коконе и вспомнила фильм «Брат-2»

Послушать певицу пришли сотни зрителей

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Выступление началось с песни «Серые глаза»

Ирина Салтыкова выступила на концерте в честь 131-летия Новосибирска. Сотни человек пришли в Центральный парк, чтобы послушать песни звезды. Певица вышла к зрителям в белом платье коконе. Первой композицией, которую исполнила певица, стала «Серые глаза».

— С праздником, друзья. С днём прекрасного города Новосибирска! Процветания вам желаю, любви и счастья, всем удачи, благополучия! Любите друг друга, уважайте друг друга. Ну а сегодня я всё-таки предлагаю вам потанцевать. Вы как? За? Отлично! Ну сейчас вот вижу, мужики в первом ряду такие рокерские стоят какие-то. Поэтому вспомним «Брат-2» и споём оттуда песню. Называется она «Огоньки» — сказала со сцены Салтыкова.

Также в этот вечер со сцены прозвучали такие знаменитые хиты, как «Огоньки» и «Белый шарфик». Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, многие зрители подпевали певицы на протяжении всего выступления.

О том, как в Новосибирске отмечают День города мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции. Подробнее по ссылке.

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День города Ирина Салтыкова Концерт Новосибирск
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