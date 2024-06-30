Ирина Салтыкова вышла на новосибирскую сцену в белом платье коконе и вспомнила фильм «Брат-2»

Ирина Салтыкова выступила на концерте в честь 131-летия Новосибирска. Сотни человек пришли в Центральный парк, чтобы послушать песни звезды. Певица вышла к зрителям в белом платье коконе. Первой композицией, которую исполнила певица, стала «Серые глаза».

— С праздником, друзья. С днём прекрасного города Новосибирска! Процветания вам желаю, любви и счастья, всем удачи, благополучия! Любите друг друга, уважайте друг друга. Ну а сегодня я всё-таки предлагаю вам потанцевать. Вы как? За? Отлично! Ну сейчас вот вижу, мужики в первом ряду такие рокерские стоят какие-то. Поэтому вспомним «Брат-2» и споём оттуда песню. Называется она «Огоньки» — сказала со сцены Салтыкова.