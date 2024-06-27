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Развлечения Время погрузиться в семью: Меркурий переходит в знак Рака — как правильно пройти этот период

Время погрузиться в семью: Меркурий переходит в знак Рака — как правильно пройти этот период

Астролог дала советы, на что нужно обращать внимание с 29 июня по 19 июля

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Планета разума и логики пройдет через царство эмоций

С 29 июня начинается период, когда Меркурий будет в знаке Рака. Он продлится до 19 июля. Ведический астролог Юлия Тарантина рассказала НГС о том, как лучше вести себя в это время, чтобы не «наломать дров».

Как отмечает эксперт, пока Меркурий в Раке, будет проще интуитивно воспринимать информацию и использовать воображение, ведь в этот период активизируется фантазия. При этом может обостриться и недоверие к людям, которое способно мешать в личных делах. В предстоящие недели следует учиться выражать истинные эмоции, но все же делать это с осторожностью, и тогда удача и гармония приумножатся.

— Меркурий — планета разума и логики, но, проходя через этот знак Зодиака, она путешествует по царству эмоций и чувств. Хорошее время для погружения в мысли о семейных и личных делах. Такой переход Меркурия дарит нам возможность получить новое понимание нашего внутреннего мира и усовершенствовать умение делиться с другими тем, что происходит в душе, — говорит ведический астролог.

Лучше ненадолго отложить принятие решений, касающихся бизнеса и недвижимости, потому что они могут оказаться неразумными и нелогичными.

Астролог рассказала, что делать на убывающую Луну, чтобы была удача.

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