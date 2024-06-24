От крупных покупок лучше воздержаться: что делать на убывающую Луну, чтобы была удача — советы астролога

Фаза спутника продлится до 30 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До 30 июня Луна в небе будет убывающей. Ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина рассказала НГС, чем интересна эта фаза земного спутника и что в нее следует делать, чтобы сопутствовала удача.



По словам Юлии Тарантиной, время, когда убывает Луна, подходит для того, чтобы что-либо поменять в своей жизни.



— Этот период будет хорош для пересмотра, реорганизации. Начинается хороший период для духовной деятельности, а также избавления от чего-либо, — отмечает ведический астролог.



При этом лучше воздержаться от крупных покупок. Как уточняет Юлия Тарантина, это позволит в будущем избежать проблем с приобретенными вещами.



Скоро в знак Весы перейдет Черная Луна — астролог дала предостережение.