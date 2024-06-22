Страхи лезут наружу: Черная Луна переходит в знак Весы — предостережение от астролога

Период Черной Луны нередко приводит к конфликтам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Конец июня и начало июля — сложный переходный период, считают астрологи. В ближайшие дни ожидается переход Черной Луны в знак Весы. Подробнее о том, чего ждать в ближайшее время, рассказала новосибирский астролог и таролог Вероника Свиридова.



Находясь в знаке Весов, Черная Луна, прежде всего, нарушает представления человека о гармонии, делает его необъективным. Кроме того, человек оказывается чрезмерно вовлеченным в отношения, зависит от самого факта существования партнера в своей жизни, особенно если есть неразделенная любовь, часами ждет встреч и телефонных звонков.



Иногда со стороны может показаться, что человек пытается подстроиться под партнера, но это лишь внешнее впечатление. Даже когда он хочет угодить, сделать кому-то приятное, он делает это чересчур напористо, неосознанно навязывает свои привычки и вкусы.



Человек во всем начинает видеть несовершенство, зацикливается на собственной внешности и на том, как выглядит партнер. Эстетические требования к окружающим могут быть несправедливо завышены. Погоня за мнимой красотой.



Затрудняется сделать выбор, постоянное колебание от одного решения к другому. Человек может часами стоять у прилавка магазина, в результате уйти без покупки или купить что-нибудь не то, чрезмерное зависимость от мнения других.



Пассивная Черная Луна в Весах лишает человека собственной точки зрения, он полностью опирается на мнение других, его вкусы, представления о красоте и гармонии определяются окружением.



Человек становится внушаемым и управляемым, болезненно зависит от мнения других. Азарт и конкуренция чужды в этот период становления знаков Весы. Появляется не желание заниматься спортом, настаивать на своих интересах. Боязнь возразить и тем самым нарушить гармонию приводит к угодливости и вранью.



Не рекомендуется в этот период заключать брак. Он может искажать представления человека о справедливости и правосудии.



Черная луна в Весах нарушает естественную поляризацию отношений и нередко приводит к конфликтам, все страхи лезут наружу. Может способствовать заболеванию почек.

