НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +30

4 м/c,

южн.

 740мм 55%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

НГС разыгрывает «Айфон» — условия тут

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Взлёт и падение «Ангиолайна»
Баттл Сибири и Урала
Грустные бежевые мамочки
Последние квартиры в ипотеку
Сколько стоит обучение в вузах
Опасности на пляже
Убийство девочки из Каменки
НГС в Telegram
Развлечения Страхи лезут наружу: Черная Луна переходит в знак Весы — предостережение от астролога

Страхи лезут наружу: Черная Луна переходит в знак Весы — предостережение от астролога

Представления человека о гармонии будут нарушены, ожидается сложный период колебаний

530
3 комментария
Период Черной Луны нередко приводит к конфликтам

Конец июня и начало июля — сложный переходный период, считают астрологи. В ближайшие дни ожидается переход Черной Луны в знак Весы. Подробнее о том, чего ждать в ближайшее время, рассказала новосибирский астролог и таролог Вероника Свиридова.

Находясь в знаке Весов, Черная Луна, прежде всего, нарушает представления человека о гармонии, делает его необъективным. Кроме того, человек оказывается чрезмерно вовлеченным в отношения, зависит от самого факта существования партнера в своей жизни, особенно если есть неразделенная любовь, часами ждет встреч и телефонных звонков.

Иногда со стороны может показаться, что человек пытается подстроиться под партнера, но это лишь внешнее впечатление. Даже когда он хочет угодить, сделать кому-то приятное, он делает это чересчур напористо, неосознанно навязывает свои привычки и вкусы.

Человек во всем начинает видеть несовершенство, зацикливается на собственной внешности и на том, как выглядит партнер. Эстетические требования к окружающим могут быть несправедливо завышены. Погоня за мнимой красотой.

Затрудняется сделать выбор, постоянное колебание от одного решения к другому. Человек может часами стоять у прилавка магазина, в результате уйти без покупки или купить что-нибудь не то, чрезмерное зависимость от мнения других.

Пассивная Черная Луна в Весах лишает человека собственной точки зрения, он полностью опирается на мнение других, его вкусы, представления о красоте и гармонии определяются окружением.

Человек становится внушаемым и управляемым, болезненно зависит от мнения других. Азарт и конкуренция чужды в этот период становления знаков Весы. Появляется не желание заниматься спортом, настаивать на своих интересах. Боязнь возразить и тем самым нарушить гармонию приводит к угодливости и вранью.

Не рекомендуется в этот период заключать брак. Он может искажать представления человека о справедливости и правосудии.

Черная луна в Весах нарушает естественную поляризацию отношений и нередко приводит к конфликтам, все страхи лезут наружу. Может способствовать заболеванию почек.

Ранее новосибирский астролог дала прогноз на июль для всех знаков зодиака. У некоторых появится шанс уехать в путешествие и даже встретить любовь.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Астрология
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  49

Татарка,  54

Мила,  46

Anna,  38

Алексей,  28

Даврон,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление