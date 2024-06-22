Скорпионам — любовь, Рыбам — работа: гороскоп на июль 2024 года для всех знаков зодиака от Ольги Якубовской

В середине месяца многие могут столкнуться с «чистками» в личных отношениях. У кого-то они станут натянутыми, а другим и вовсе придется прекратить общение с вчерашними друзьями. Но особенно переживать не стоит: Ольга Якубовская утверждает, что таким образом вы просто избавитесь от лишних людей. А вот заводить новые знакомства лучше не стоит. Особенно в середине июля. Ни к чему хорошему они не приведут. Также крахом обернутся любые эксперименты со стилем и внешностью. А в третьей декаде месяца не стоит торопиться с покупкой гаджетов и высокотехнологичной техники. В том числе потому, что в это время начнет свое ретроградное движение Меркурий.

