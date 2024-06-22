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Развлечения обзор Скорпионам — любовь, Рыбам — работа: гороскоп на июль 2024 года для всех знаков зодиака от Ольги Якубовской

Скорпионам — любовь, Рыбам — работа: гороскоп на июль 2024 года для всех знаков зодиака от Ольги Якубовской

Чего нам ждать от второго месяца лета

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Кого-то ждут значительные изменения в бюджете, а кого-то — в личной жизни

С точки зрения планет июль надо использовать, чтобы завершить все важные дела и довести до конца серьезные проекты. Потому что на носу у нас ретроградный Меркурий (как будто ретроградного Сатурна нам будет недостаточно). Замедляться он начнет после 22 июля, так что к этому моменту желательно разобраться со всеми своими планами. Чего еще ждать всем нам и каждому знаку зодиака в частности, рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. Общие правила
  2. Овен
  3. Телец
  4. Близнецы
  5. Рак
  6. Лев
  7. Дева
  8. Весы
  9. Скорпион
  10. Стрелец
  11. Козерог
  12. Водолей
  13. Рыбы
1

Общие правила

По словам астролога, первая декада июля хорошо подходит для наведения уюта и обновления интерьера. Также не помешает обратить внимание на семью и родственников. Так что настраиваемся на дела домашние, хозяйственные, ремонтно-строительные.

В середине месяца многие могут столкнуться с «чистками» в личных отношениях. У кого-то они станут натянутыми, а другим и вовсе придется прекратить общение с вчерашними друзьями. Но особенно переживать не стоит: Ольга Якубовская утверждает, что таким образом вы просто избавитесь от лишних людей. А вот заводить новые знакомства лучше не стоит. Особенно в середине июля. Ни к чему хорошему они не приведут. Также крахом обернутся любые эксперименты со стилем и внешностью. А в третьей декаде месяца не стоит торопиться с покупкой гаджетов и высокотехнологичной техники. В том числе потому, что в это время начнет свое ретроградное движение Меркурий.

— Это может привести к торможению дел, связанных с договорами, поездками, необходимостью вернуться к прошлым задачам, — предупреждает Ольга Якубовская. — После 26 июля, когда Меркурий перейдет в знак Девы, обратите внимание на свое здоровье, правильное питание, документы, учебу и текущую работу.

Кроме того, во второй половине июля могут обостряться чувства — мы можем радовать себя и близких, раскрывать свои творческие способности и таланты. У многих может наблюдаться активность в бизнесе, вебинарах, командировках и любой интеллектуальной деятельности.

2

Овен

Овнам июль дает возможность раскрыть свой творческий потенциал и перевести увлечение в плоскость доходов. Возможно, придется это делать через не могу, но вам не привыкать пробивать лбом стены. Новые знакомства могут помочь вам в реализации, главное — не упустить эту возможность, а где-то даже открыто попросить о помощи, отбросив излишнюю гордость. Ближе к концу месяца могут давать о себе знать родственники, а также будут подниматься вопросы, связанные с недвижимостью.

3

Телец

У Тельцов в июле появляется шанс удачно стартануть, собрав впоследствии неплохие плоды своих трудов. Подумайте, как можно отрекламировать себя, свои услуги и личный бренд. Только стоит предусмотреть возможные риски и форс-мажоры, закладывая на них дополнительные ресурсы. Представителям Тельца, рожденным в конце своего знака, стоит быть аккуратнее на дорогах и не забывать соблюдать технику безопасности.

4

Близнецы

Близнецам может захотеться уединения, причем желательно со сменой декораций. Если уехать никуда не получится — попробуйте обновить интерьер, купить что-то новое для своего гнездышка.

Новые знакомства могут перерасти во что-то серьезное, даже если это не личные отношения. Люди, с которыми вы одинаково мыслите и есть ощущение, что вы знакомы всю жизнь, могут подсказать вам варианты для нового витка развития.

5

Рак

Ракам стоит воздержаться от кредитов и прочих займов. Стоит обратить внимание на свой внешний вид и уделить ему время. Это касается как проявленности своей личности в социуме, так и стиля, самого внешнего облика. Все-таки встречают по одежке. Так что что-то стоит поменять, особенно если давно хотелось.

Также в поездках нужно быть аккуратнее, перепроверять документы и билеты, в противном случае могут быть неприятные задержки в пути.

6

Лев

Львы в июле сконцентрированы на своем социальном росте и вопросах работы. Поэтому будьте внимательны, не запускайте сферу личных отношений, иначе в ней могут появиться сложности. Несмотря на неприятные сюрпризы, которые могут подстерегать на пути по карьерной лестнице, вам всё же удастся добиться желаемого, особенно если вы обратитесь за советами и рекомендациями к тем, кто выше вас по статусу.

7

Дева

Девам июль может принести значительные перемены в привычном графике жизни. Возможно, изменится сфера деятельности, коллектив, поднимутся вопросы здоровья, которые внесут коррективы в привычный распорядок дня. Заняться правильным питанием и оздоровлением будет не лишним, как и своевременный чекап организма. Новое обучение может принести массу впечатлений и новых знакомств, так что не отказываетесь от такой возможности.

8

Весы

Весы в июле могут задуматься, не сменить ли постоянную занятость на фриланс и любимое дело? А может, ну его, этот душный офис, рвануть на море? И возможности такие действительно будут. Только стоит сначала взвесить все за и против, прежде чем забирать свою трудовую книжку из отдела кадров. Вскоре вы можете задуматься о возвращении и поспешности такого решения.

9

Скорпион

Скорпионы в июле имеют все возможности обзавестись партнером. Если ваше сердце уже занято, то подумайте, каким образом вы можете обновить и расширить свою клиентскую базу.

— Для тех представителей знака, кто собрался поехать в дальнее путешествие, рекомендую не один раз проверить правильность написания ФИО в документах и не забыли ли вы что-то важное для поездки. Подобные мелочи могут застопорить и омрачить ваше путешествие, будь то отпуск или командировка по рабочим вопросам, — предупреждает Ольга Якубовская.

10

Стрелец

Стрельцам в июле придется много времени потратить на вопросы, связанные с домом и родными. Если вы пообещали близким обновить жилье, значит пришло время держать обещания. Если давали слово маме или бабушке помочь на даче — значит пришло время ехать помогать. Возможно, придется изыскать дополнительные средства для ремонта или других обновлений. Так что постарайтесь гулять не на широкую ногу, как обычно у вас это получается, а чуть скромнее, в соответствии с текущим финансовым положением.

11

Козерог

В июле Козероги будут сфокусированы на вопросах финансов. Не исключено, что в материальной сфере произойдут значительные перемены, поэтому стоит к этому подготовиться заранее, чтобы не стрессовать.

— И пришла пора подумать, каким образом вы можете монетизировать собственное увлечение, проявить креативность и упорство будет не лишним и с большой долей вероятности принесет свои плоды, — рассказывает Ольга Якубовская. — В гонке за финансами не забывайте про партнера. Сходите на свидание с любимым человеком, сделайте ему приятный сюрприз, хотя бы просто поболтайте ни о чем без залипания в гаджетах.

12

Водолей

— Водолеям июль может принести возможность кардинально изменить внешнюю подачу себя. Новая тату или прическа вполне смогут отразить ваш богатый внутренний мир, полный красок и креатива, — говорит астролог.

А вот с финансами стоит быть предусмотрительнее, лучше всего вести учет доходов и расходов, чтобы не обнаружить брешь в кармане неожиданно.

Семья и родные могут преподносить сюрпризы, только успевай за ними! А если вы задумались сменить место жительства, то взвесьте еще раз все за и против.

13

Рыбы

Рыбам вместо того, чтобы ловить вайб депрессивности и грусти, стоит подумать, как перевести свое хобби и творчество в плоскость зарабатывания денег.

— Голодный художник — это, конечно, прекрасно, но в современном мире достаточно сложно испытывать радость от такого. Так что соберите свои таланты в список и решите, какие из них давно пора продемонстрировать миру, — советует Ольга Якубовская. — Если на ум совсем ничего не приходит — стоит обратиться за советом к родителям, они точно подскажут, от чего у вас в детском возрасте горели глаза.

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