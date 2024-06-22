Скорпионам — любовь, Рыбам — работа: гороскоп на июль 2024 года для всех знаков зодиака от Ольги Якубовской

С точки зрения планет июль надо использовать, чтобы завершить все важные дела и довести до конца серьезные проекты. Потому что на носу у нас ретроградный Меркурий (как будто ретроградного Сатурна нам будет недостаточно). Замедляться он начнет после 22 июля, так что к этому моменту желательно разобраться со всеми своими планами. Чего еще ждать всем нам и каждому знаку зодиака в частности, рассказала астролог Ольга Якубовская.
Общие правила
По словам астролога, первая декада июля хорошо подходит для наведения уюта и обновления интерьера. Также не помешает обратить внимание на семью и родственников. Так что настраиваемся на дела домашние, хозяйственные, ремонтно-строительные.
В середине месяца многие могут столкнуться с «чистками» в личных отношениях. У кого-то они станут натянутыми, а другим и вовсе придется прекратить общение с вчерашними друзьями. Но особенно переживать не стоит: Ольга Якубовская утверждает, что таким образом вы просто избавитесь от лишних людей. А вот заводить новые знакомства лучше не стоит. Особенно в середине июля. Ни к чему хорошему они не приведут. Также крахом обернутся любые эксперименты со стилем и внешностью. А в третьей декаде месяца не стоит торопиться с покупкой гаджетов и высокотехнологичной техники. В том числе потому, что в это время начнет свое ретроградное движение Меркурий.
— Это может привести к торможению дел, связанных с договорами, поездками, необходимостью вернуться к прошлым задачам, — предупреждает Ольга Якубовская. — После 26 июля, когда Меркурий перейдет в знак Девы, обратите внимание на свое здоровье, правильное питание, документы, учебу и текущую работу.
Кроме того, во второй половине июля могут обостряться чувства — мы можем радовать себя и близких, раскрывать свои творческие способности и таланты. У многих может наблюдаться активность в бизнесе, вебинарах, командировках и любой интеллектуальной деятельности.
Овен
Овнам июль дает возможность раскрыть свой творческий потенциал и перевести увлечение в плоскость доходов. Возможно, придется это делать через не могу, но вам не привыкать пробивать лбом стены. Новые знакомства могут помочь вам в реализации, главное — не упустить эту возможность, а где-то даже открыто попросить о помощи, отбросив излишнюю гордость. Ближе к концу месяца могут давать о себе знать родственники, а также будут подниматься вопросы, связанные с недвижимостью.
Телец
У Тельцов в июле появляется шанс удачно стартануть, собрав впоследствии неплохие плоды своих трудов. Подумайте, как можно отрекламировать себя, свои услуги и личный бренд. Только стоит предусмотреть возможные риски и форс-мажоры, закладывая на них дополнительные ресурсы. Представителям Тельца, рожденным в конце своего знака, стоит быть аккуратнее на дорогах и не забывать соблюдать технику безопасности.
Близнецы
Близнецам может захотеться уединения, причем желательно со сменой декораций. Если уехать никуда не получится — попробуйте обновить интерьер, купить что-то новое для своего гнездышка.
Новые знакомства могут перерасти во что-то серьезное, даже если это не личные отношения. Люди, с которыми вы одинаково мыслите и есть ощущение, что вы знакомы всю жизнь, могут подсказать вам варианты для нового витка развития.
Рак
Ракам стоит воздержаться от кредитов и прочих займов. Стоит обратить внимание на свой внешний вид и уделить ему время. Это касается как проявленности своей личности в социуме, так и стиля, самого внешнего облика. Все-таки встречают по одежке. Так что что-то стоит поменять, особенно если давно хотелось.
Также в поездках нужно быть аккуратнее, перепроверять документы и билеты, в противном случае могут быть неприятные задержки в пути.
Лев
Львы в июле сконцентрированы на своем социальном росте и вопросах работы. Поэтому будьте внимательны, не запускайте сферу личных отношений, иначе в ней могут появиться сложности. Несмотря на неприятные сюрпризы, которые могут подстерегать на пути по карьерной лестнице, вам всё же удастся добиться желаемого, особенно если вы обратитесь за советами и рекомендациями к тем, кто выше вас по статусу.
Дева
Девам июль может принести значительные перемены в привычном графике жизни. Возможно, изменится сфера деятельности, коллектив, поднимутся вопросы здоровья, которые внесут коррективы в привычный распорядок дня. Заняться правильным питанием и оздоровлением будет не лишним, как и своевременный чекап организма. Новое обучение может принести массу впечатлений и новых знакомств, так что не отказываетесь от такой возможности.
Весы
Весы в июле могут задуматься, не сменить ли постоянную занятость на фриланс и любимое дело? А может, ну его, этот душный офис, рвануть на море? И возможности такие действительно будут. Только стоит сначала взвесить все за и против, прежде чем забирать свою трудовую книжку из отдела кадров. Вскоре вы можете задуматься о возвращении и поспешности такого решения.
Скорпион
Скорпионы в июле имеют все возможности обзавестись партнером. Если ваше сердце уже занято, то подумайте, каким образом вы можете обновить и расширить свою клиентскую базу.
— Для тех представителей знака, кто собрался поехать в дальнее путешествие, рекомендую не один раз проверить правильность написания ФИО в документах и не забыли ли вы что-то важное для поездки. Подобные мелочи могут застопорить и омрачить ваше путешествие, будь то отпуск или командировка по рабочим вопросам, — предупреждает Ольга Якубовская.
Стрелец
Стрельцам в июле придется много времени потратить на вопросы, связанные с домом и родными. Если вы пообещали близким обновить жилье, значит пришло время держать обещания. Если давали слово маме или бабушке помочь на даче — значит пришло время ехать помогать. Возможно, придется изыскать дополнительные средства для ремонта или других обновлений. Так что постарайтесь гулять не на широкую ногу, как обычно у вас это получается, а чуть скромнее, в соответствии с текущим финансовым положением.
Козерог
В июле Козероги будут сфокусированы на вопросах финансов. Не исключено, что в материальной сфере произойдут значительные перемены, поэтому стоит к этому подготовиться заранее, чтобы не стрессовать.
— И пришла пора подумать, каким образом вы можете монетизировать собственное увлечение, проявить креативность и упорство будет не лишним и с большой долей вероятности принесет свои плоды, — рассказывает Ольга Якубовская. — В гонке за финансами не забывайте про партнера. Сходите на свидание с любимым человеком, сделайте ему приятный сюрприз, хотя бы просто поболтайте ни о чем без залипания в гаджетах.
Водолей
— Водолеям июль может принести возможность кардинально изменить внешнюю подачу себя. Новая тату или прическа вполне смогут отразить ваш богатый внутренний мир, полный красок и креатива, — говорит астролог.
А вот с финансами стоит быть предусмотрительнее, лучше всего вести учет доходов и расходов, чтобы не обнаружить брешь в кармане неожиданно.
Семья и родные могут преподносить сюрпризы, только успевай за ними! А если вы задумались сменить место жительства, то взвесьте еще раз все за и против.
Рыбы
Рыбам вместо того, чтобы ловить вайб депрессивности и грусти, стоит подумать, как перевести свое хобби и творчество в плоскость зарабатывания денег.
— Голодный художник — это, конечно, прекрасно, но в современном мире достаточно сложно испытывать радость от такого. Так что соберите свои таланты в список и решите, какие из них давно пора продемонстрировать миру, — советует Ольга Якубовская. — Если на ум совсем ничего не приходит — стоит обратиться за советом к родителям, они точно подскажут, от чего у вас в детском возрасте горели глаза.