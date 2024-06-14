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Развлечения «С днём санкций»: соцсети взрываются от мемов и шуток про доллар — настоящие экспертные мнения (снова, как и год назад)

«С днём санкций»: соцсети взрываются от мемов и шуток про доллар — настоящие экспертные мнения (снова, как и год назад)

Пользователи соцсетей как всегда оперативно реагируют на повестку

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10 комментариев
Котики плохого не посоветуют

Новый день, новые санкции — а ещё мемы. Россияне хоть и не всегда экспертно, но быстро реагируют на политические и экономические потрясения. Санкции против Мосбиржи не стали исключением. НГС отобрал несколько лучших шуток и мемов про новый виток экономического кризиса

Правду едва ли получится скрыть
А этот мем журналист НГС сделал сам (гордится)
Да, отчаяние — первое чувство от прочтения утренних новостей
Шутка ли?
Не баян, а классика, не кринж, а база. Спустя годы мем не стареет, а лишь обретает новые оттенки
Что-то на трейдерском
А такое можно даже отправить родителям
Говорят, новый логотип Мосбиржи (додумайте сами)
Все говорят, что это было в Симпсонах, но не только

Центробанк России сообщил, что сделки с долларом и евро будут продолжаться на внебиржевом рынке, несмотря на приостановку биржевых торгов этими валютами на Московской бирже. Это решение было принято в ответ на санкции, введенные Министерством финансов США. НГС поговорил с экономистами и узнал, грозят ли экономические трудности простым россиянам и почему не стоит скупать валюту по завышенной стоимости.

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