«С днём санкций»: соцсети взрываются от мемов и шуток про доллар — настоящие экспертные мнения (снова, как и год назад)

Новый день, новые санкции — а ещё мемы. Россияне хоть и не всегда экспертно, но быстро реагируют на политические и экономические потрясения. Санкции против Мосбиржи не стали исключением. НГС отобрал несколько лучших шуток и мемов про новый виток экономического кризиса
Центробанк России сообщил, что сделки с долларом и евро будут продолжаться на внебиржевом рынке, несмотря на приостановку биржевых торгов этими валютами на Московской бирже. Это решение было принято в ответ на санкции, введенные Министерством финансов США. НГС поговорил с экономистами и узнал, грозят ли экономические трудности простым россиянам и почему не стоит скупать валюту по завышенной стоимости.
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