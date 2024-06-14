«С днём санкций»: соцсети взрываются от мемов и шуток про доллар — настоящие экспертные мнения (снова, как и год назад)

Котики плохого не посоветуют Источник: t.me











Новый день, новые санкции — а ещё мемы. Россияне хоть и не всегда экспертно, но быстро реагируют на политические и экономические потрясения. Санкции против Мосбиржи не стали исключением. НГС отобрал несколько лучших шуток и мемов про новый виток экономического кризиса



Правду едва ли получится скрыть Источник: t.me











А этот мем журналист НГС сделал сам (гордится) Источник: t.me











Да, отчаяние — первое чувство от прочтения утренних новостей Источник: t.me











Шутка ли? Источник: t.me











Не баян, а классика, не кринж, а база. Спустя годы мем не стареет, а лишь обретает новые оттенки Источник: t.me











Что-то на трейдерском Источник: t.me











А такое можно даже отправить родителям Источник: t.me











Говорят, новый логотип Мосбиржи (додумайте сами) Источник: t.me











Все говорят, что это было в Симпсонах, но не только Источник: t.me











Центробанк России сообщил, что сделки с долларом и евро будут продолжаться на внебиржевом рынке, несмотря на приостановку биржевых торгов этими валютами на Московской бирже. Это решение было принято в ответ на санкции, введенные Министерством финансов США. НГС поговорил с экономистами и узнал, грозят ли экономические трудности простым россиянам и почему не стоит скупать валюту по завышенной стоимости.

