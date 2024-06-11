Ольга Бузова записала видеообращение к новосибирцам — она уже в городе

Известная певица и блогер Ольга Бузова прилетела в Новосибирск. Она выступит на мероприятии, которое пройдет в День России.
На своих страницах в социальных сетях она уже опубликовала обращение к горожанам.
— Мои хорошие, я уже в Новосибирске. Напоминаю, что завтра мы встречаемся на ежегодном мероприятии «Блогеры России». Начало мероприятия в парке «Арена» в 14:00. Новосибирск — до завтра! — говорит Ольга Бузова в видео.
На День России новосибирцы смогут посетить несколько бесплатных мероприятий. Кроме выступления Ольги Бузовой горожан ждут семейный фестиваль, роллер-фест и многое другое. Мы собрали все мероприятия праздничного дня в одной удобной афише.
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