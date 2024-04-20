«В последний раз», «Кислотный DJ», «Нас не догонят»: что происходит на «Супердискотеке 90-х» в Новосибирске

В Новосибирске вечером 20 апреля в ЛДС «Сибирь-Арена» проходит концерт «Супердискотека 90-х». Сотни новосибирцев пришли на выступление звезд, чтобы окунуться в атмосферу прошлого.
Концерт начался с выступления группы «Мальчишник», они исполнили хиты «Секс без перерыва» и «В последний раз».
Как сообщает корреспондент НГС Настасья Медведева, которая тоже отправилась на концерт, после выхода на сцену Оксаны Почепы (Акула) зрители начали активно зажигать на танцполе.
Певица Юлия Волкова (ex. t.A.T.u.) исполнила несколько своих песен, включая All about us, но зрители с нетерпением ждали хит «Нас не догонят».
Отметим, что перед началом концерта перед ЛДС собрались огромные очереди из людей и машин. Подробный репортаж с выступления звезд смотрите завтра на нашем сайте.